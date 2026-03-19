पुल के नीचे 20 फीट पानी भरे गड्ढे में गिरी बेकाबू स्कॉर्पियो, 2 छात्रों की मौत, 3 जख्मी
नालंदा में भीषण सड़क हादसा हुआ है. स्कॉर्पियो बेकाबू होकर पुल के नीचे 20 फीट पानी भरे गड्ढे में गिर गई. पढ़ें पूरी खबर..
Published : March 19, 2026 at 3:36 PM IST
नालंदा: बिहार के नालंदा में सड़क हादसा हुआ है. जहां भीषण सड़क हादसे में दो की मौत हो गई, जबकि तीन लोग घायल हैं. सभी की उम्र 20 से 25 वर्ष के बीच की बताई जाती है. घटना जिले के चंडी थाना क्षेत्र के सालेपुर गांव के पास की है.
गड्ढे में गिरी बेकाबू स्कॉर्पियो: ये सभी छात्र एक ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो पर सवार होकर कहीं घूमने जा रहे थे, तभी तेज रफ्तार स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पुल के नीचे 20 फीट पानी भरे गड्ढे में जा गिरी. पेड़ से टकराने के बाद गड्ढे में गिरने की वजह से गाड़ी के परखच्चे उड़ गए.
घटना की सूचना मिलते ही चंडी थाना की पुलिस स्थानीय लोगों के सहयोग से सभी को बाहर निकाल कर अस्पताल इलाज के लिए भेजा. जहां डॉक्टर ने इलाज के क्रम में दो छात्रों को मृत घोषित कर दिया.
2 की मौत, 3 जख्मी: इस भीषण हादसे में दो छात्रों की मौत हो गई, जबकि तीन लोग जख्मी हैं. प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए सभी को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है. इनमें दो की हालात नाजुक बनी हुई है. हालांकि एक की हालात स्थिर बताई जाती है.
"सालेपुर गांव के निकट तेज रफ्तार चार पहिया वाहन बेकाबू होकर सड़क किनारे 20 फीट पानी भरे गड्ढे में पलट गई. 5 युवक उसमें सवार थे. सभी को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है. अस्पताल जाने के दौरान दो की मौत हो गई."- चश्मदीद
इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र हैं सभी: ये सभी चंडी इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र बताए जाते हैं. इनका स्थायी निवास रोहतास और समस्तीपुर जिला बताया जा रहा है. मृतक की पहचान आशीष कुमार और राहुल कुमार के रूप में हुई है. वहीं घायलों में उत्सव सिंह, शशिकांत और धीरज कश्यप शामिल हैं.
क्या बोले थानाध्यक्ष?: चंडी थाना अध्यक्ष सुमन कुमार ने बताया कि प्रारंभिक जांच में हादसे का कारण तेज रफ्तार और वाहन का अनियंत्रित होना सामने आया है. पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए बिहारशरीफ सदर अस्पताल भेज दिया है. मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है.
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