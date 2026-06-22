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SAIL में सीनियर मैनेजर.. अब बने SDM, अभिषेक कुमार को BPSC में मिली कामयाबी

नालंदा के अभिषेक कुमार ने चौथे प्रयास में बीपीएससी एग्जाम को क्रेक किया है. 42वां रैंक लाकर वह एसडीएम बने हैं. पढ़ें पूरी खबर..

Abhishek Kumar Became SDM
नालंदा के अभिषेक कुमार बने एसडीएम (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 22, 2026 at 2:03 PM IST

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नालंदा: बिहार के नालंदा के रहने वाले अभिषेक कुमार ने 70वीं बीपीएससी परीक्षा में कामयाबी का परचम लहराया है. यह उनका चौथा प्रयास था. अब वह एसडीएम के तौर पर अपनी सेवा देंगे. अस्थावां प्रखंड के श्रीचंदपुर गांव के अभिषेक को 42वां स्थान मिला है. उनकी सफलता से परिवार और गांव में खुशी की लहर है.

परिवार को दिया श्रेय: अभिषेक कुमार ने अपनी सफलता का श्रेय माता-पिता, पत्नी और परिवार के सदस्यों को दिया है. इसके साथ ही कहा कि ईमानदार मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है. उन्होंने लगातार प्रयास किया, जिसका नतीजा है कि आज उनको ये सफलता मिली है.

Abhishek Kumar Became SDM
परिवार के साथ अभिषेक कुमार (ETV Bharat)

पिता सेवानिवृत्त शिक्षक: अभिषेक के पिता अरविंद कुमार सेवानिवृत्त शिक्षक हैं, जबकि माता संजू देवी गृहिणी हैं. परिवार में एक भाई और एक बहन हैं. उनकी बहन भी बीपीएससी परीक्षा की तैयारी कर रही हैं. उन्होंने चौथे प्रयास में यह सफलता हासिल की है. इससे पहले तीन बार वे मुख्य परीक्षा तक पहुंचे थे.

फिलहाल सेल में सीनियर मैनेजर: वर्ष 2026 में पहली बार इंटरव्यू तक पहुंचे और अंतिम रूप से सफलता हासिल की. उन्होंने बताया कि उनकी प्रारंभिक शिक्षा बिहार शरीफ में हुई. 12वीं की पढ़ाई पटेल कॉलेज से पूरी करने के बाद वर्ष 2013 में बीटेक की डिग्री प्राप्त की. वर्तमान में वे बोकारो स्टील प्लांट में सीनियर मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं.

Abhishek Kumar Became SDM
पत्नी-बेटे के साथ अभिषेक कुमार (ETV Bharat)

पत्नी प्रियंका हैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर: वर्ष 2019 में उनका विवाह प्रियंका कुमारी से हुआ. उनकी पत्नी बिजली विभाग में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पद पर पटना में कार्यरत हैं. दंपति का एक पांच वर्षीय पुत्र भी है. अभिषेक कहते हैं कि उनकी इस कामयाबी में पत्नी का भी अहम योगदान हैं. उन्होंने हर कदम पर न केवल साथ दिया, बल्कि प्रेरित भी किया.

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पत्नी प्रियंका हैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर (ETV Bharat)

समाज में बदलाव है लक्ष्य: अभिषेक ने कहा कि अनुमंडल पदाधिकारी के रुप में आने के बाद उनकी प्राथमिकता वंचित और शोषित वर्ग के लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएंगे. साथ ही गरीब और जरूरतमंद विद्यार्थियों को शिक्षा के प्रति जागरूक कर उन्हें बीपीएससी, यूपीएससी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के लिए प्रेरित करेंगे.

"मेरा चयन 70वीं बीपीएससी सिविल सेवा में एसडीएम के पोस्ट पर हुआ है. 42 रैंक आई है. मेरे प्रेरणा की स्त्रोत मेरे माता-पिता और मेरी पत्नी हैं, जिन्होंने हमेशा गाइडिंग कोच की तरह मेरे साथ खड़े थे. मैं अब अनुमंडल पदाधिकारी के तौर पर कोशिश करूंगा कि समाज में कुछ बदलाव ला सकूं."- अभिषेक कुमार, 42वां स्थान, बीपीएससी 70वीं परीक्षा

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