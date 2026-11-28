मेला घुमाने के बहाने नाबालिग छात्रा की बेरहमी से हत्या, ऑनर किलिंग के शक में हिरासत में मां और भाई
Nalanda Honor Killing: राजगीर में महोत्सव घुमाने के बहाने ले जाकर 16 वर्षीय छात्रा की बेरहमी से हत्या कर दी गई. रिपोर्ट-महमूद आलम
Published : November 28, 2026 at 8:07 PM IST
नालंदा: बिहार के राजगीर थाना क्षेत्र के मटिहानी खंधा में शनिवार दोपहर एक नाबालिग का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. यह दिल दहला देने वाली वारदात ऑनर किलिंग से जुडी प्रतीत होती है. यहां महोत्सव घुमाने के बहाने लाकर 16 वर्षीय एक नाबालिग छात्रा की लाठी-डंडे से सिर पर वार कर बेरहमी से हत्या कर दी गई. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घटनास्थल के पास से भाग रहे मृतका के भाई और मां को हिरासत में ले लिया है.
डायल 112 की टीम ने भागते हुए दोनों को पकड़ा
मृतका पावापुरी ओपी क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली थी. शनिवार की दोपहर करीब 2:30 बजे डायल 112 की टीम को सूचना मिली कि मटिहानी खंधा के पास एक युवती का शव पड़ा है और वहां से दो लोग संदिग्ध हालात में भाग रहे हैं. सूचना मिलते ही डायल 112 की टीम ने पीछा कर भाग रहे दोनों संदिग्धों को पकड़ लिया.
मां और भाई ने रची थी साजिश
डायल 112 की कार्रवाई के बाद राजगीर थानाध्यक्ष दल-बल के साथ मौके पर पहुंचे और पकड़े गए लोगों से शव की शिनाख्त कराई, तो उन्होंने स्वीकार किया कि मृतका उनकी बहन और बेटी है. डीएसपी ने बताया कि प्रारंभिक पूछताछ में यह बात सामने आई कि मृतका की मां और भाई उसे घर से राजगीर लेकर आए थे. आशंका है कि उन्होंने पहले से ही दो अन्य लोगों को वहां बुला रखा था.
सुनसान इलाके में पीटकर की हत्या
आरोपियों ने किशोरी को मटिहानी खंधा के सुनसान इलाके में ले जाकर तीन-चार लोगों के साथ मिलकर उसके सिर पर डंडे से ताबड़तोड़ वार किए, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई. पुलिस के अनुसार, प्रथम दृष्टया यह मामला प्रेम-प्रसंग से जुडा प्रतीत हो रहा है, हालांकि गहन पूछताछ और जांच के बाद ही पूरी स्थिति स्पष्ट हो सकेगी.
"शनिवार दोपहर करीब 2:30 बजे डायल 112 को मटिहानी खंधा में शव पड़े होने और दो लोगों के भागने की सूचना मिली थी. टीम ने पीछा कर मृतका की मां और भाई को पकड़ा है. प्रथम दृष्टया मामला प्रेम-प्रसंग से जुडा लग रहा है, गहन पूछताछ और जांच के बाद ही पूरी स्थिति स्पष्ट हो सकेगी." -संजीत कुमार गुप्ता, डीएसपी, राजगीर
मां ने घटना को नया मोड़ देने की कोशिश की
पुलिस हिरासत में आने से पहले मृतका की मां ने घटना को नया मोड देने की कोशिश की थी. महिला ने दावा किया था कि उसकी बेटी पटना में रहकर इंटर की पढाई करती थी और पिछले छह महीने से गांव में रह रही थी. मां के मुताबिक, वह अपने बेटे और बेटी के साथ सुबह राजगीर महोत्सव घूमने आई थी और वापस लौटने के दौरान शॉर्टकट रास्ते से खंधा होकर गुजर रही थी.
शॉर्टकट रास्ते की कहानी
मृतका की मां ने अपनी सफाई में कहा कि रास्ते में वह आगे चल रही थी और दोनों भाई-बहन पीछे थे, तभी किसी अज्ञात युवक ने पीछे से डंडे से वार कर बेटी की हत्या कर दी और भाग गया. हालांकि, घटनास्थल से भागने की कोशिश और पुलिस की शुरुआती जांच में महिला की कहानी संदिग्ध निकली, जिसके बाद पुलिस ने मां और बेटे दोनों को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ शुरू कर दी.
एफएसएल टीम ने जुटाए साक्ष्य
घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने मौके पर एफएसएल की टीम को बुलाया, जिसने घटनास्थल की बारीकी से जांच कर महत्वपूर्ण वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्रित किए हैं. पुलिस ने मौके से हत्या में प्रयुक्त खून से सना डंडा भी बरामद कर लिया है. फिलहाल पुलिस हिरासत में लिए गए भाई और मां से सख्ती से पूछताछ कर रही है, जबकि वारदात में शामिल दो अन्य फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी की जा रही है.
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