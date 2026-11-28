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मेला घुमाने के बहाने नाबालिग छात्रा की बेरहमी से हत्या, ऑनर किलिंग के शक में हिरासत में मां और भाई

घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ( ETV Bharat )

नालंदा: बिहार के राजगीर थाना क्षेत्र के मटिहानी खंधा में शनिवार दोपहर एक नाबालिग का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. यह दिल दहला देने वाली वारदात ऑनर किलिंग से जुडी प्रतीत होती है. यहां महोत्सव घुमाने के बहाने लाकर 16 वर्षीय एक नाबालिग छात्रा की लाठी-डंडे से सिर पर वार कर बेरहमी से हत्या कर दी गई. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घटनास्थल के पास से भाग रहे मृतका के भाई और मां को हिरासत में ले लिया है.

डायल 112 की टीम ने भागते हुए दोनों को पकड़ा

मृतका पावापुरी ओपी क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली थी. शनिवार की दोपहर करीब 2:30 बजे डायल 112 की टीम को सूचना मिली कि मटिहानी खंधा के पास एक युवती का शव पड़ा है और वहां से दो लोग संदिग्ध हालात में भाग रहे हैं. सूचना मिलते ही डायल 112 की टीम ने पीछा कर भाग रहे दोनों संदिग्धों को पकड़ लिया.