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बिहार में दिल्ली हाई कोर्ट बार काउंसिल अध्यक्ष की लग्जरी कार बरामद, अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़.. 6 गिरफ्तार

नालंदा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. अंतर्राजीय वाहन चोर गिरोह के 6 सदस्य गिरफ्तार. दिल्ली-बिहार की लग्जरी गाड़ियां बरामद. पढ़ें खबर-

Delhi High Court
नालंदा पुलिस (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 31, 2026 at 10:50 AM IST

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नालंदा: बिहार के नालंदा जिले में लहेरी थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है. पुलिस ने अंतर्राजीय वाहन चोर गिरोह के 6 सदस्यों को बिहार और झारखंड के विभिन्न जिलों से गिरफ्तार किया है. इस कार्रवाई में 2 लग्जरी गाड़ियां बरामद की गईं, जिनमें दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष की होंडा सिटी कार शामिल है.

दिल्ली और बिहार शरीफ की कार बरामद: 23 मई को बिहार शरीफ के मंगला स्थान से चोरी हुई स्कॉर्पियो और 25 मई को दिल्ली से चोरी हुई होंडा सिटी कार पुलिस ने सफलतापूर्वक बरामद कर ली है. गिरोह के सदस्यों के पास से कई अन्य गाड़ियों के नंबर प्लेट भी जब्त किए गए हैं.

नालंदा पुलिस (ETV Bharat)

डीएसपी ने दी पूरी जानकारी: सदर डीएसपी संकेत कुमार ने बताया कि लहेरी थाना क्षेत्र से स्कॉर्पियो चोरी होने की शिकायत मिलने के बाद थानाध्यक्ष रंजीत कुमार रजक के नेतृत्व में टीम गठित की गई. वैज्ञानिक तरीके से जांच की गई और बिहार-झारखंड में छापेमारी कर 6 आरोपियों को पकड़ा गया.

"लहेरी थाना इलाके से एक स्कॉर्पियो गाड़ी की चोरी हुई थी. इस संबंध में गाड़ी मालिक ने चोरी का मामला थाने में दर्ज कराया. जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बिहार झारखंड के अलग अलग जिले में छापेमारी कर 6 लोगों को गिरफ्तार किया है."-संकेत कुमार, सदर डीएसपी

मुजफ्फरपुर, वैशाली और रांची के हैं आरोपी: गिरफ्तार आरोपियों में मुजफ्फरपुर जिले के हत्था थाना क्षेत्र के अजय कुमार (29), बिट्टू कुमार (24), वैशाली के अमन कुमार (23), रजनीश कुमार (20) और झारखंड के रांची निवासी अनस जमील (27) व मो. असफान (29) शामिल हैं. इन सभी पर पहले भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं.

सीसीटीवी फुटेज से मिला सुराग: पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालकर आरोपियों की पहचान की. छापेमारी के दौरान इनकी लोकेशन ट्रेस कर अलग-अलग जिलों से इन्हें पकड़ा गया. पूछताछ में गिरोह की कई अन्य गाड़ी चोरियों का खुलासा होने की संभावना है.

न्यायालय में भेजे गए आरोपी: सभी 6 आरोपियों को विस्तृत पूछताछ के बाद न्यायालय के सुपुर्द कर दिया गया है. पुलिस इस गिरोह के अन्य सदस्यों और छिपाई गई गाड़ियों का पता लगाने के लिए आगे की जांच कर रही है. इस सफलता से नालंदा पुलिस की छवि मजबूत हुई है.

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