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बिहार में दिल्ली हाई कोर्ट बार काउंसिल अध्यक्ष की लग्जरी कार बरामद, अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़.. 6 गिरफ्तार

नालंदा: बिहार के नालंदा जिले में लहेरी थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है. पुलिस ने अंतर्राजीय वाहन चोर गिरोह के 6 सदस्यों को बिहार और झारखंड के विभिन्न जिलों से गिरफ्तार किया है. इस कार्रवाई में 2 लग्जरी गाड़ियां बरामद की गईं, जिनमें दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष की होंडा सिटी कार शामिल है.

दिल्ली और बिहार शरीफ की कार बरामद: 23 मई को बिहार शरीफ के मंगला स्थान से चोरी हुई स्कॉर्पियो और 25 मई को दिल्ली से चोरी हुई होंडा सिटी कार पुलिस ने सफलतापूर्वक बरामद कर ली है. गिरोह के सदस्यों के पास से कई अन्य गाड़ियों के नंबर प्लेट भी जब्त किए गए हैं.

नालंदा पुलिस (ETV Bharat)

डीएसपी ने दी पूरी जानकारी: सदर डीएसपी संकेत कुमार ने बताया कि लहेरी थाना क्षेत्र से स्कॉर्पियो चोरी होने की शिकायत मिलने के बाद थानाध्यक्ष रंजीत कुमार रजक के नेतृत्व में टीम गठित की गई. वैज्ञानिक तरीके से जांच की गई और बिहार-झारखंड में छापेमारी कर 6 आरोपियों को पकड़ा गया.

"लहेरी थाना इलाके से एक स्कॉर्पियो गाड़ी की चोरी हुई थी. इस संबंध में गाड़ी मालिक ने चोरी का मामला थाने में दर्ज कराया. जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बिहार झारखंड के अलग अलग जिले में छापेमारी कर 6 लोगों को गिरफ्तार किया है."-संकेत कुमार, सदर डीएसपी