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स्वतंत्रता दिवस पर संसद भवन में गूंजेगी नालंदा के संजीव की कविता

नालंदा: स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर भारतीय संसद के राज्यसभा सचिवालय स्थित बालयोगी सभागार में देशभक्ति और संस्कृति का अनूठा संगम देखने को मिलेगा. इस प्रतिष्ठित समारोह में बिहार के नालंदा जिले के सुप्रसिद्ध कवि संजीव कुमार मुकेश अपनी ओजस्वी और देशभक्ति से ओतप्रोत कविताओं का पाठ करेंगे. अपने मौलिक अंदाज और ऊर्जावान गीतों के लिए देशभर में पहचाने जाने वाले संजीव मुकेश इस ऐतिहासिक मंच से राष्ट्र प्रेम का रंग बिखेरते नजर आएंगे.

क्या है कार्यक्रम की रूपरेखा: राज्यसभा सचिवालय कर्मचारी मनोरंजन क्लब की ओर से आयोजित यह भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम दोपहर 3 बजे से शुरू होगा. इस आयोजन में गीत, संगीत, नृत्य और कविताओं के माध्यम से भारत की ‘विविधता में एकता’ की भावना को प्रदर्शित किया जाएगा. साथ ही, मातृभूमि को आजादी दिलाने वाले वीर सपूतों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की जाएगी. समारोह में सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों के अलावा देश के जाने-माने कवि-कवयित्रियां तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के कलाकार भी शिरकत करेंगे.

‘गांव का लड़का’ के उपनाम से मशहूर संजीव: साहित्यिक गलियारों में ‘गांव का लड़का’ के उपनाम से मशहूर संजीव कुमार मुकेश मूल रूप से नालंदा जिले के अस्थावां प्रखंड अंतर्गत जीयर गांव के रहने वाले हैं. साहित्य की यह विधा उन्हें विरासत में मिली है. उनके पिता उमेश प्रसाद ‘उमेश’ भी मगही और हिंदी के वरिष्ठ साहित्यकार हैं. वर्तमान में संजीव मुकेश दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU) के मुख्यालय में कार्यरत हैं.

मगही और हिंदी का प्रचार: नौकरी के साथ-साथ वे मगही और हिंदी भाषा के प्रचार-प्रसार के लिए निरंतर जन-जागृति अभियान भी चला रहे हैं. उनकी कविताओं में मगही पान जैसी मिठास होती है, जो न केवल संस्कारों की बात करती है, बल्कि युवाओं में नई चेतना भी जगाती है. संजीव मुकेश की रचनाएं ग्रामीण संस्कृति और राष्ट्रप्रेम का सुंदर मिश्रण प्रस्तुत करती हैं.

चर्चित देशभक्ति गीत: संजीव मुकेश की सबसे बड़ी साहित्यिक उपलब्धियों में से एक उनका चर्चित देशभक्ति गीत ‘यही तो मेरा देश है’ रहा है. इस गीत की प्रासंगिकता और लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या (25 जनवरी 2024) पर इसे आकाशवाणी के सभी नेटवर्क पर एक साथ 22 भारतीय भाषाओं में अनूदित करके प्रसारित किया गया था. इसके अलावा वे ऑस्ट्रेलिया के सिडनी स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास में भी बिहार दिवस के अवसर पर अपनी प्रतिभा का परचम लहरा चुके हैं.