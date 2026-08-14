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स्वतंत्रता दिवस पर संसद भवन में गूंजेगी नालंदा के संजीव की कविता

नालंदा के लाल की आवाज संसद भवन में गूंजेने वाली है. स्वतंत्रता दिवस पर संजीव मुकेश काव्य पाठ करेंगे. महमूद आलम की रिपोर्ट

Sanjeev Mukesh
संजीव मुकेश (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 14, 2026 at 1:53 PM IST

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नालंदा: स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर भारतीय संसद के राज्यसभा सचिवालय स्थित बालयोगी सभागार में देशभक्ति और संस्कृति का अनूठा संगम देखने को मिलेगा. इस प्रतिष्ठित समारोह में बिहार के नालंदा जिले के सुप्रसिद्ध कवि संजीव कुमार मुकेश अपनी ओजस्वी और देशभक्ति से ओतप्रोत कविताओं का पाठ करेंगे. अपने मौलिक अंदाज और ऊर्जावान गीतों के लिए देशभर में पहचाने जाने वाले संजीव मुकेश इस ऐतिहासिक मंच से राष्ट्र प्रेम का रंग बिखेरते नजर आएंगे.

क्या है कार्यक्रम की रूपरेखा: राज्यसभा सचिवालय कर्मचारी मनोरंजन क्लब की ओर से आयोजित यह भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम दोपहर 3 बजे से शुरू होगा. इस आयोजन में गीत, संगीत, नृत्य और कविताओं के माध्यम से भारत की ‘विविधता में एकता’ की भावना को प्रदर्शित किया जाएगा. साथ ही, मातृभूमि को आजादी दिलाने वाले वीर सपूतों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की जाएगी. समारोह में सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों के अलावा देश के जाने-माने कवि-कवयित्रियां तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के कलाकार भी शिरकत करेंगे.

‘गांव का लड़का’ के उपनाम से मशहूर संजीव: साहित्यिक गलियारों में ‘गांव का लड़का’ के उपनाम से मशहूर संजीव कुमार मुकेश मूल रूप से नालंदा जिले के अस्थावां प्रखंड अंतर्गत जीयर गांव के रहने वाले हैं. साहित्य की यह विधा उन्हें विरासत में मिली है. उनके पिता उमेश प्रसाद ‘उमेश’ भी मगही और हिंदी के वरिष्ठ साहित्यकार हैं. वर्तमान में संजीव मुकेश दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU) के मुख्यालय में कार्यरत हैं.

मगही और हिंदी का प्रचार: नौकरी के साथ-साथ वे मगही और हिंदी भाषा के प्रचार-प्रसार के लिए निरंतर जन-जागृति अभियान भी चला रहे हैं. उनकी कविताओं में मगही पान जैसी मिठास होती है, जो न केवल संस्कारों की बात करती है, बल्कि युवाओं में नई चेतना भी जगाती है. संजीव मुकेश की रचनाएं ग्रामीण संस्कृति और राष्ट्रप्रेम का सुंदर मिश्रण प्रस्तुत करती हैं.

चर्चित देशभक्ति गीत: संजीव मुकेश की सबसे बड़ी साहित्यिक उपलब्धियों में से एक उनका चर्चित देशभक्ति गीत ‘यही तो मेरा देश है’ रहा है. इस गीत की प्रासंगिकता और लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या (25 जनवरी 2024) पर इसे आकाशवाणी के सभी नेटवर्क पर एक साथ 22 भारतीय भाषाओं में अनूदित करके प्रसारित किया गया था. इसके अलावा वे ऑस्ट्रेलिया के सिडनी स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास में भी बिहार दिवस के अवसर पर अपनी प्रतिभा का परचम लहरा चुके हैं.

प्रमुख प्रस्तुतियां और सम्मान: उन्होंने आईआईटी पटना, आईसीसीआर-पटना और देश के कई प्रमुख महोत्सवों में अपनी दमदार प्रस्तुतियां दी हैं. हिंदी और मगही साहित्य में अनवरत योगदान के लिए संजीव मुकेश को देश-विदेश के कई प्रतिष्ठित सम्मान मिल चुके हैं. उन्हें हाल ही में ‘प्रथम अंतरराष्ट्रीय बिहार गौरव सम्मान 2026’ से अलंकृत किया गया है. इसके पूर्व उन्हें विश्व हिंदी सेवा सम्मान (नई दिल्ली), पंडित सतीश कुमार मिश्र सम्मान (पटना), पंडित महेंद्र सिंह स्मृति काव्य पुरस्कार (देहरादून), कैलाश गौतम लोक भाषा सम्मान (प्रयागराज), छठ सेनानी अवार्ड और भारत मंडपम में ‘बिहार गौरव सम्मान’ से भी नवाजा जा चुका है.

बिहार में उत्साह: संसद भवन में होने वाले उनके इस ऐतिहासिक काव्य पाठ को लेकर पूरे नालंदा और बिहारवासियों में खासा उत्साह देखा जा रहा है. स्थानीय साहित्य प्रेमी और ग्रामीण इस उपलब्धि को पूरे क्षेत्र का गौरव मान रहे हैं. संजीव मुकेश का यह प्रदर्शन न केवल बिहार की सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करेगा, बल्कि युवा पीढ़ी को राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा भी देगा.

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