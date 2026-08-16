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नालंदा सड़क हादसे में पिता-पुत्री की मौत, बेटा घायल

नालंदा के नूरसराय में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार पिता-पुत्री की मौत हो गयी. रिपोर्ट-महमूद आलम

nalanda road accident
नालंदा में सड़क हादसा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 16, 2026 at 10:44 AM IST

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Updated : August 16, 2026 at 10:56 AM IST

3 Min Read
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नालंदा: बिहार के नालंदा से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है. जहां तेज रफ्तार अज्ञात वाहन की चपेट में आने से पिता और उसके 4 साल की पुत्री की मौत हो गई. जबकि 08 साल का बेटा गंभीर रूप से जख्मी हो गया जिसका मॉडल अस्पताल बिहारशरीफ से प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है.

बेचे की हालत गंभीर: घटना नूरसराय थाना क्षेत्र परिओना गांव के समीप हुई है. मृतक की पहचान नूरसराय थाना क्षेत्र में मेयार गांव निवासी 36 वर्षीय कमलेश कुमार और 4 वर्षीय पुत्री रिवांशी कुमारी के तौर की गयी है. घायल किशोर की पहचान 8 वर्षीय ऋषभ कुमार के तौर पर हुई है.

मृतक का भाई (ETV Bharat)

कांस्टेबल पत्नी से मिलने जा रहा था परिवार: कमलेश कुमार के बड़े भाई ने बताया कि, हादसे के शिकार सभी बाइक सवार पटना जिले के दनियावां थाना क्षेत्र स्थित तरौरा गांव जा रहे थे. दरअसल, कमलेश कुमार की पत्नी रिंकू कुमारी पटना जिले में बिहार पुलिस में कांस्टेबल हैं. कमलेश अपने दोनों बच्चों को लेकर उन्हीं के पास डेरे पर जा रहे थे.

"कमलेश मेयार गांव से बाइक पर बच्चों को लेकर निकले थे. तभी परिऔना गांव के निकट प्लांट के समीप सामने से आ रहे एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में सीधी टक्कर मार दी." -बबलू राम, बड़े भाई

घटनास्थल पर ही पिता-पुत्री की मौत: इस भीषण टक्कर के कारण कमलेश और उनकी मासूम बेटी रिवांशी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई. दुर्घटना के तुरंत बाद आरोपी चालक अपना वाहन लेकर मौके से फरार हो गया. घायल बेटे ऋषव राज को बिहार शरीफ सदर अस्पताल के बाद एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

nalanda road accident
नालंदा में सड़क हादसा (ETV Bharat)

नूरसराय पुलिस की त्वरित कार्रवाई: सड़क हादसे की सूचना मिलते ही नूरसराय थानाध्यक्ष अरविंद कुमार पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी को बिहार शरीफ मॉडल अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने पिता और पुत्री को मृत घोषित कर दिया. फिलहाल घायल बेटे का इलाज चल रहा है.

"दोनों शवों का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है. पुलिस फरार अज्ञात वाहन की पहचान करने में जुटी हुई है. परिजनों की ओर से लिखित आवेदन मिलने पर पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई करेगी." -अरविंद कुमार, नूरसराय थानाध्यक्ष

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Last Updated : August 16, 2026 at 10:56 AM IST

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