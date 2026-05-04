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MBBS छात्र निकला NEET सॉल्वर गैंग का सरगना, दो साथियों के साथ गिरफ्तार

पुलिस को आरोपियों के मोबाइल में NEET, AEDO और BSNL परीक्षा के एडमिट कार्ड व पैसों के लेन-देन का स्कैनर भी मिला है. पढ़ें खबर

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NEET सॉल्वर गैंग का भंडाफोड़ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 4, 2026 at 2:30 PM IST

3 Min Read
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नालंदा: बिहार के नालंदा में पुलिस ने नीट परीक्षा में फर्जी सॉल्वर बैठाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है. पावापुरी स्थित विम्स का एमबीबीएस छात्र ही गैंग का सरगना निकला निकला. पुलिस ने उसके दो साथियों को भी गिरफ्तार किया है. छापेमारी में पुलिस ने गाड़ी के डैशबोर्ड के नीचे 2.95 लाख रूपये भी बरामद किए हैं. साथ ही दो गाड़ियां भी जब्त की गई है.

विम्स कॉलेज का छात्र है आरोपी: बताया जा रहा है कि रविवार 2 मई को दोपहर में वाहन चेकिंग के दौरान एक काली स्कॉर्पियो और ब्रेजा कार पुलिस को देखकर भागने लगी. पुलिस ने दोनों गाड़ियों को रोककर तलाशी ली तो स्कॉर्पियो के डैशबोर्ड के नीचे 2 लाख 95 हजार रुपए नकद छिपे मिले. स्कॉर्पियो चला रहे युवक की पहचान मुजफ्फरपुर के शिवाई पट्टी थाना क्षेत्र के भगवान छपरा निवासी मोहन राय के 31 वर्षीय पुत्र अवधेश कुमार के रूप में हुई. वह विम्स कॉलेज में एमबीबीएस द्वितीय सत्र का छात्र है.

देखें रिपोर्ट (ETV Bharat)

मास्टरमाइंड गिरफ्त से बाहर: अवधेश के मोबाइल में ही नीट, एईडीओ और बीएसएनएल परीक्षा के एडमिट कार्ड, परीक्षा से जुड़ी चैट और पैसों के लेन-देन का स्कैनर मिला. पुलिस को पता चला कि इस गैंग का असली मास्टरमाइंड उज्जवल उर्फ राजा बाबू है, जो खुद विम्स कॉलेज में 2022 बैच का एमबीबीएस छात्र है और लगातार फेल होने के बावजूद कॉलेज में बना हुआ है. सूत्रों के अनुसार उस पर सीबीआई का भी मामला दर्ज है. पुलिस ने उसके ठिकाने पर छापेमारी भी की लेकिन वह हाथ नहीं आया है.

गिरोह के तीन सदस्य गिरफ्तार: इसके अलावा गिरफ्तार एक अन्य युवक की पहचान मोतिहारी जिले के पिपरा कोठी थाना क्षेत्र के कुढ़िया बगरी निवासी मनोज सिंह के 23 वर्षीय पुत्र अमन कुमार सिंह के रूप में हुई. गिरोह के तीसरे सदस्य की पहचान मुजफ्फरपुर जिले के कथैया थाना क्षेत्र के परोहा निवासी हीरालाल साह के 25 वर्षीय पुत्र पंकज कुमार साह के रूप में हुई है.

नीट के लिए चल रहा था चेकिंग अभियान: राजगीर डीएसपी सुनील कुमार सिंह ने बताया कि 3 मई को नीट परीक्षा थी, इसी को देखते हुए पूरे जिले में रात से ही चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था. पावापुरी मोड़ पर दो संदिग्ध गाड़ियां दिखीं और रोकने पर चालक ने खुद को एमबीबीएस छात्र बताया.

"चेकिंग के दौरान गाड़ी में नोटों का बंडल मिला तो थाने ले जाया गया. सुबह मोबाइल जांचने पर विभिन्न परीक्षाओं के एडमिट कार्ड और पैसों के लेन-देन के सबूत मिले. इसके बाद संबंधित जिलों को तुरंत अलर्ट किया गया, जिससे सॉल्वर किसी भी परीक्षा केंद्र तक नहीं पहुंच सके. सभी केंद्रों पर परीक्षा शांतिपूर्ण रही." - सुनील कुमार सिंह, राजगीर डीएसपी

मास्टरमाइंड की तलाश जारी: फिलहाल पुलिस ने तीनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया है. दोनों गाड़ियां और तीन मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं. इसके साथ ही पुलिस ने मास्टरमाइंड उज्जवल की तलाश जारी है और गैंग से जुड़े अन्य लोगों को भी जल्द पकड़ने का दावा किया है.

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