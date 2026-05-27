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बिहार में मिड-डे-मील मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने लिया संज्ञान, नालंदा DM से रिपोर्ट तलब

NHRC ने लिया स्वत: संज्ञान ( ETV Bharat )