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बिहार में मिड-डे-मील मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने लिया संज्ञान, नालंदा DM से रिपोर्ट तलब

नालंदा में मिड-डे-मील खाने से बीमार बच्चों के मामले को NHRC ने संज्ञान पर लिया है. इस मामले में जिला प्रशासन से रिपोर्ट तलब है-

NHRC ने लिया स्वत: संज्ञान
NHRC ने लिया स्वत: संज्ञान (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 27, 2026 at 1:21 PM IST

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नालंदा : बिहार के नालंदा में नगरनौसा सरकारी स्कूल में मध्याह्न भोजन से छात्रों के बीमार होने पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सख्त रूख अपनाया है. NHRC ने 21 मई 2026 की मीडिया रिपोर्ट्स का स्वत: संज्ञान लेते हुए नालंदा के जिलाधिकारी को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है.

NHRC ने लिया स्वत: संज्ञान : रिपोर्ट्स के अनुसार 21 मई को नगरनौसा के एक सरकारी स्कूल में बच्चों को मिड डे मील परोसा गया था. नियमानुसार, बच्चों को खाना देने से पहले शिक्षकों को इसे चखना होता है, लेकिन यहां ऐसा नहीं किया गया. भोजन करने के बाद करीब 60 बच्चों ने पेट दर्द, उल्टी, जी मिचलाने और दस्त की शिकायत की, जिसके बाद उन्हें आनन-फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया.

मिड डे मील में दूषित भोजन : घटना के दौरान जब बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी, तो एक शिक्षक ने भी भोजन चखा, जिसके बाद वे भी बीमार पड़ गए और उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा. हालांकि, अधिकारियों ने बाद में बताया कि सभी बच्चों और शिक्षक की हालत स्थिर है. भोजन की गुणवत्ता और घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी गई है.

स्वच्छता मानक को लेकर NHRC ने अपनी टिप्पणी में कहा है कि ''यदि मीडिया रिपोर्ट में कही गई बातें सच हैं, तो यह छात्रों के मानवाधिकारों के उल्लंघन का एक बेहद गंभीर मुद्दा है.'' राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता मानकों को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की है.

खाने में मिली थी दवा की गोली : नगरनौसा प्रखंड के कैला मध्य विद्यालय में 20 मई की सुबह मिड डे मील के खाने में दवा की गोली मिली, जिसके बाद बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी तो उस खाने की जांच स्कूल के एक शिक्षक ने भी खाना खाकर देखा तो वह भी बीमार पड़ गए. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए ग्रामीणों के सहयोग से सभी बच्चों और बीमार शिक्षक को चंडी रेफ़रल एवं नगरनौसा PHC में भर्ती कराया.

सभी बच्चे स्वच्छ : इसी हॉस्पिटल से पहले दिन 5 और दूसरे दिन दो छात्राओं को बिहार शरीफ मॉडल लाया गया था. हालात बेहतर होने के बाद सही को डिस्चार्ज किया गया. फ़िलहाल सभी बच्चे स्वास्थ हैं. लेकिन गर्मी की छुट्टी की वजह से स्कूल बंद हैं. फ़िर भी घटना के बाद से एमडीएम का खाना खाने से बच्चे कतराते हैं. लेकिन यह जांच में स्पष्ट नहीं हो सका कि यह साज़िश था या दुर्घटना.

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