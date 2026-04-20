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सनकी पति ने पड़ोसी के घर में घुसकर की पत्नी की हत्या, मासूम बेटे के बयान पर केस दर्ज

नालंदा में नशे की हालत में पति ने पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी. 11 साल के बेटे ने अपनी आंखों से देखी वारदात-

नालंदा में पति ने की पत्नी की हत्या
नालंदा में पति ने की पत्नी की हत्या (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 20, 2026 at 1:29 PM IST

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नालंदा : बिहार के नालंदा में सनकी पति ने अपनी पत्नी की ईंट-पत्थर से कूच-कूच कर बेरहमी से हत्या कर दी. बताया जा रहा है कि आरोपी पति नशे में चूर था. स्थानीय लोगों ने बताया कि मामूली विवाद में सनकी पति ने उसकी हत्या कर दी.

पति ने पत्नी की बेरहमी से की हत्या : इधर हत्या की सूचना मिलने के बाद बेन थाना क्षेत्र की पुलिस गड़ेरिया बेलदारीबिगहा गांव पहुंची जहां मृत महिला का शव पड़ा हुआ था. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मॉडल अस्पताल बिहार शरीफ भेज कर आगे की कार्रवाई कर रही है.

11 साल का बेटा हत्या का चश्मदीद : घटना के संबंध में मृत महिला के 11 साल के मासूम बेटे ने बताया कि बुआ की शादी समारोह के लिए परिवार के सदस्य पूजा अर्चना करने के लिए मंदिर गए हुए थे, रविवार की देर शाम जब उसकी मां लौटी तो पिता नशे की हालत में मां को गाली गलौज करते हुए मारपीट करने लगे. किसी तरह उसके चंगुल से भाग कर पड़ोस के घर में जा छिपी.

''पापा मेरी मां का पीछा करते हुए पड़ोसी के घर तक पहुंच गए और कमरे का दरवाजा तोड़कर बाल पकड़ कर फिर पिटाई करने लगे, जिसके बाद वह बेहोश हो गई. बेहोश होने के बाद भी पिताजी मां के सीने पर बैठकर पास रखे पत्थर के सिलबट्टा से सिर और छाती पर मारने लगे. इससे मां की मौके पर ही मौत हो गई.''- महिला का मासूम बेटा

क्या कहती है पुलिस? : मृतक के 2 पुत्र और 2 पुत्रियां हैं. सबसे बड़ा लड़का 11 साल का है. घटना के संबंध में बेन थानाध्यक्ष रवि राज कुमार ने बताया कि पुलिस शव का पोस्टमार्टम कराकर आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस पत्थर से कूचकर हत्या की बात से इंकार कर रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारण स्पष्ट होंगे.

"शव का पोस्टमार्टम कराकर डेड बॉडी परिजनों को सौंप दिया गया है. जहां तक सिलबट्टे से कूचकर मौत की बात है तो उसका पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट से चलेगा."- रवि राज कुमार, बेन थानाध्यक्ष

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