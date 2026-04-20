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सनकी पति ने पड़ोसी के घर में घुसकर की पत्नी की हत्या, मासूम बेटे के बयान पर केस दर्ज

नालंदा : बिहार के नालंदा में सनकी पति ने अपनी पत्नी की ईंट-पत्थर से कूच-कूच कर बेरहमी से हत्या कर दी. बताया जा रहा है कि आरोपी पति नशे में चूर था. स्थानीय लोगों ने बताया कि मामूली विवाद में सनकी पति ने उसकी हत्या कर दी.

पति ने पत्नी की बेरहमी से की हत्या : इधर हत्या की सूचना मिलने के बाद बेन थाना क्षेत्र की पुलिस गड़ेरिया बेलदारीबिगहा गांव पहुंची जहां मृत महिला का शव पड़ा हुआ था. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मॉडल अस्पताल बिहार शरीफ भेज कर आगे की कार्रवाई कर रही है.

11 साल का बेटा हत्या का चश्मदीद : घटना के संबंध में मृत महिला के 11 साल के मासूम बेटे ने बताया कि बुआ की शादी समारोह के लिए परिवार के सदस्य पूजा अर्चना करने के लिए मंदिर गए हुए थे, रविवार की देर शाम जब उसकी मां लौटी तो पिता नशे की हालत में मां को गाली गलौज करते हुए मारपीट करने लगे. किसी तरह उसके चंगुल से भाग कर पड़ोस के घर में जा छिपी.

''पापा मेरी मां का पीछा करते हुए पड़ोसी के घर तक पहुंच गए और कमरे का दरवाजा तोड़कर बाल पकड़ कर फिर पिटाई करने लगे, जिसके बाद वह बेहोश हो गई. बेहोश होने के बाद भी पिताजी मां के सीने पर बैठकर पास रखे पत्थर के सिलबट्टा से सिर और छाती पर मारने लगे. इससे मां की मौके पर ही मौत हो गई.''- महिला का मासूम बेटा