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महिला से सामूहिक दुष्कर्म, आर्मी अभ्यर्थी बना फरिश्ता, 6 घंटे में तीनों आरोपी गिरफ्तार

नालंदा: बिहार के नालंदा जिले में एक महिला के साथ कथित सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है. घटना के बाद पीड़िता की मदद के लिए आगे आए आर्मी भर्ती की तैयारी कर रहे एक युवक की संवेदनशीलता और तत्परता की हर ओर सराहना हो रही है. महिला के साथ ज्यादती करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका ही प्रेमी है, जो अपने दो दोस्तों के साथ मकई के खेत में प्लानिंग के साथ बैठा हुआ था.

महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म का आरोप : महिला का आरोप है कि युवकों ने उसके साथ दुष्कर्म किया. किसी तरह वह सड़क तक पहुंची और वहां आर्मी की तैयारी कर रहे युवक ने पहले पीड़िता को अपना गमछा देकर ढका, फिर अपने मोबाइल से पुलिस को घटना की सूचना दी. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एसआईटी का गठन किया और घटना के महज छह घंटे के भीतर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.

मिलने के बहाने सुनसान जगह बुलाया : पुलिस के अनुसार घटना नगरनौसा थाना क्षेत्र में हुई. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि पीड़िता का परिचित युवक उसे फोन कर मिलने के बहाने मकई के खेत की ओर ले गया. वहां पहले से मौजूद दो अन्य युवकों के साथ मिलकर महिला के साथ कथित सामूहिक दुष्कर्म किया गया. वारदात के बाद आरोपी महिला के दो मोबाइल फोन और उसका पायजामा लेकर फरार हो गए, ताकि वह तत्काल किसी से संपर्क न कर सके.

आर्मी अभ्यर्थी बना मददगार : पीड़िता किसी तरह खेत से निकलकर सड़क तक पहुंची. उसी दौरान वहां से आर्मी भर्ती की तैयारी कर रहे कुछ अभ्यर्थी दौड़ लगाते हुए गुजर रहे थे. महिला ने उनसे मदद मांगी. एक अभ्यर्थी ने बिना देर किए अपना गमछा देकर पीड़िता को ढका और अपने मोबाइल फोन से डायल 112 पर पुलिस को सूचना देने में उसकी मदद की. युवक की इस संवेदनशील पहल से पुलिस समय पर मौके पर पहुंच सकी.

पुलिस ने तत्काल की कार्रवाई : सूचना मिलते ही चंडी थाना पुलिस मौके पर पहुंची. स्थानीय लोगों की मदद से पीड़िता के लिए कपड़ों की व्यवस्था की गई और उसे थाने लाकर उसकी शिकायत दर्ज की गई. इसके बाद पुलिस ने वरीय अधिकारियों को मामले की जानकारी दी.