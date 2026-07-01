महिला से सामूहिक दुष्कर्म, आर्मी अभ्यर्थी बना फरिश्ता, 6 घंटे में तीनों आरोपी गिरफ्तार
नालंदा में महिला से सामूहिक दुष्कर्म के बाद आर्मी अभ्यर्थी ने मदद कर पुलिस को सूचना दी, छह घंटे में आरोपियों को गिरफ्तार किया गया-
Published : July 1, 2026 at 5:15 PM IST
नालंदा: बिहार के नालंदा जिले में एक महिला के साथ कथित सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है. घटना के बाद पीड़िता की मदद के लिए आगे आए आर्मी भर्ती की तैयारी कर रहे एक युवक की संवेदनशीलता और तत्परता की हर ओर सराहना हो रही है. महिला के साथ ज्यादती करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका ही प्रेमी है, जो अपने दो दोस्तों के साथ मकई के खेत में प्लानिंग के साथ बैठा हुआ था.
महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म का आरोप : महिला का आरोप है कि युवकों ने उसके साथ दुष्कर्म किया. किसी तरह वह सड़क तक पहुंची और वहां आर्मी की तैयारी कर रहे युवक ने पहले पीड़िता को अपना गमछा देकर ढका, फिर अपने मोबाइल से पुलिस को घटना की सूचना दी. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एसआईटी का गठन किया और घटना के महज छह घंटे के भीतर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.
मिलने के बहाने सुनसान जगह बुलाया : पुलिस के अनुसार घटना नगरनौसा थाना क्षेत्र में हुई. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि पीड़िता का परिचित युवक उसे फोन कर मिलने के बहाने मकई के खेत की ओर ले गया. वहां पहले से मौजूद दो अन्य युवकों के साथ मिलकर महिला के साथ कथित सामूहिक दुष्कर्म किया गया. वारदात के बाद आरोपी महिला के दो मोबाइल फोन और उसका पायजामा लेकर फरार हो गए, ताकि वह तत्काल किसी से संपर्क न कर सके.
आर्मी अभ्यर्थी बना मददगार : पीड़िता किसी तरह खेत से निकलकर सड़क तक पहुंची. उसी दौरान वहां से आर्मी भर्ती की तैयारी कर रहे कुछ अभ्यर्थी दौड़ लगाते हुए गुजर रहे थे. महिला ने उनसे मदद मांगी. एक अभ्यर्थी ने बिना देर किए अपना गमछा देकर पीड़िता को ढका और अपने मोबाइल फोन से डायल 112 पर पुलिस को सूचना देने में उसकी मदद की. युवक की इस संवेदनशील पहल से पुलिस समय पर मौके पर पहुंच सकी.
पुलिस ने तत्काल की कार्रवाई : सूचना मिलते ही चंडी थाना पुलिस मौके पर पहुंची. स्थानीय लोगों की मदद से पीड़िता के लिए कपड़ों की व्यवस्था की गई और उसे थाने लाकर उसकी शिकायत दर्ज की गई. इसके बाद पुलिस ने वरीय अधिकारियों को मामले की जानकारी दी.
छह घंटे में तीन गिरफ्तार : मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक भारत सोनी के निर्देश पर थानाध्यक्ष अखिलेश कुमार झा के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया. टीम ने तकनीकी और स्थानीय सूचनाओं के आधार पर कार्रवाई करते हुए छह घंटे के भीतर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.
''पुलिस सूचना मिलते ही त्वरित कार्रवाई करते हुए घटनास्थल पर पहुंची. पीड़ित महिला को थाने लाई उससे पूछताक्ष के बाद शिकायत दर्ज की और घटना की सूचना वरीय पुलिस अधिकारी को देकर 6 घंटे के भीतर तीनों आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के सुपुर्द कर दिया है.''- अखिलेश कुमार झा, चंडी थानाध्यक्ष
मेडिकल जांच के बाद परिजनों को सौंपा : पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया है और आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद उसे परिजनों के साथ भेज दिया. तीनों आरोपियों को पूछताछ के बाद न्यायालय में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है.
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