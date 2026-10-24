'स्कूल वालों ने डुबोकर मार डाला..' नालंदा में 8वीं का छात्र हॉस्टल से लापता, फिर नदी से शव बरामद
दशहरा की छुट्टी खत्म होते ही बच्चे को हॉस्टल छोड़कर आए परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटा, बेटा लापता हुआ फिर शव मिला. रिपोर्ट-महमूद आलम
Published : October 24, 2026 at 11:38 AM IST
नालंदा : बिहार के नालंदा में एक निजी स्कूल का छात्र हॉस्टल कैंपस से रहस्मयी ढंग से लापता हुआ और अगले दिन सुबह कोसुक नदी में उसका शव बरामद हुआ. परिजनों ने इसे स्कूल संचालक पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हत्या करके डुबाने का इल्जाम लगाया है. घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क जाम करके स्कूल संचालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.
हॉस्टल से लापता लड़के का शव बरामद
मृतक की पहचान पटना के बाढ़ अनुमंडलीय क्षेत्र बूढ़रा गांव निवासी आलोक राज का 15 वर्षीय आनंद कुमार 8वीं कक्षा के छात्र के रूप में की है. मृतक छात्र नालंदा के सनबीम स्कूल के हॉस्टल में रहकर 4-5 महीने से पढ़ाई करता था. पिता का आरोप है कि स्कूल के शिक्षक धीरेंद्र कुमार और रविंद्र कुमार ने बेटे की हत्या की है. घटना के बाद से स्कूल के सभी शिक्षक व कर्मी फरार हो गए हैं. दुर्गापूजा की छुट्टी खत्म होने के बाद शुक्रवार को ही परिजन छात्र को स्कूल छोड़कर घर चले गए थे.
पंचाने नदी में उतराता मिला शव
4 घंटे बाद स्कूल प्रशासन से कॉल आया कि आपका बेटा स्कूल से भाग गया है. जिसके कुछ ही देर बाद छात्र का टी शर्ट स्कूल के पीछे बहने वाले पंचाने नदी किनारे मिला. जिसके बाद हड़कंप मच गया. स्कूल प्रशासन स्थानीय थाना को सूचित कर घटना की जानकारी दी और SDRF के सहयोग से किशोर के शव की तलाश रात में की लेकिन पता नहीं चला. आज सुबह उसी नदी में छात्र का शव नदी में पानी के ऊपर उतराता हुआ मिला.
परिजनों ने स्कूल पर लगाया हत्या का आरोप
शव मिलने के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने स्कूल संचालक पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए दोबारा से सड़क जाम कर हंगामा शुरू कर दिया. घटना की सूचना मिलते ही दीपनगर पुलिस मौके पर पहुंच आक्रोशितों को समझाने का प्रयास कर रही है. थानाध्यक्ष सुमन कुमार ने बताया कि पुलिस पंचाने नदी से किशोर का शव बरामद कर आगे की कार्रवाई में जुट चुकी है.
"पुलिस को बच्चे का शव पंचाने नदी से बरामद कर लिया है. परिजनों की ओर से लिखित शिकायत के बाद पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी. फिलहाल प्रदर्शन कर रहे लोगों को समझाकर जाम हटाया गया है. शव को पोस्टमार्टम के लिए बिहारशरीफ भेजा जा चुका है."- सुमन कुमार, थानाध्यक्ष, नालंदा
पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों को समझाया
शनिवार की सुबह घटना की सूचना मिलते ही बिहारशरीफ के सीओ लखेंद्र कुमार और भारी संख्या में पुलिस बल पहुंचा. पुलिस ने आक्रोशित लोगों को समझाया तब जाकर मामला शांत हुआ. सीओ ने बताया कि शुक्रवार को सूचना मिली थी कि पंचाने नदी में डूबने से एक छात्र की मौत हुई है. जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची. खोजबीन शुरू की गई, लेकिन कुछ पता नहीं चला, शनिवार को खोजबीन के दौरान बॉडी मिली है. जिला प्रशासन को जानकारी दी गई है.
''बॉडी मिलने के बाद परिजनों ने रोड जाम किया था, जिसे हटा दिया गया है. एक आवेदन मिला है, जिसमें कहा गया है कि स्कूल की जमीन श्मशान की जमीन पर है और ये गैरमजरूआ जमीन है. कर्मचारी को जांच के लिए कहा गया है. रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करेंगे.''- लखेंद्र कुमार, सीओ, बिहारशरीफ
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