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'स्कूल वालों ने डुबोकर मार डाला..' नालंदा में 8वीं का छात्र हॉस्टल से लापता, फिर नदी से शव बरामद

नालंदा में छात्र की संदिग्ध मौत ( ETV Bharat )

नालंदा : बिहार के नालंदा में एक निजी स्कूल का छात्र हॉस्टल कैंपस से रहस्मयी ढंग से लापता हुआ और अगले दिन सुबह कोसुक नदी में उसका शव बरामद हुआ. परिजनों ने इसे स्कूल संचालक पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हत्या करके डुबाने का इल्जाम लगाया है. घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क जाम करके स्कूल संचालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.

हॉस्टल से लापता लड़के का शव बरामद