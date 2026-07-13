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पढ़ाई के लिए मां ने डांटा तो 13 साल के इकलौते बेटे ने की खुदकुशी

पढ़ाई के लिए मां ने फटकारा तो बेटे ने की खुदकुशी : आठवीं में पढ़ने वाले करण की मां ने गर्मी की छुट्टी के बाद स्कूल खुलने और विद्यालय जाने को कहा तो वह नहीं गया लेकिन इसी कारण उसे मां ने खूब फटकार लगाई. मां की फटकार से करण विचलित हो गया और उसने घर में रखा कोई जहरीला पदार्थ खा लिया.

नालंदा : बिहार के नालंदा में एक नाबालिग बच्चे ने मां की डांट से आहत होकर खुदकुशी कर ली. मामला जिले के बेन थाना क्षेत्र के करजारा गांव का है. मां ने अपने बच्चे को पढ़ाई के लिए फटकार लगाई लेकिन बच्चे ने उसे दिल पर लेकर ऐसा आत्मघाती कदम उठाया. बच्चे का नाम करण था और वह महज 13 साल का था.

अस्पताल में इलाज के दौरान मौत : जहरीला पदार्थ खाने से करण की तबीयत बिगड़ने लगी. ऐसे में उसे बिहार शरीफ के मॉडल अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. करण अपने माता-पिता का इकलौता बेटा था. बेटे की मौत होने पर मां सदमे में चली गई. उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसका बेटा उसे दुनिया में अकेला छोड़कर चला जाएगा.

बेटे की मौत से बदहवास हुई मां : परिजनों के अनुसार, करण के परिवार में माता-पिता के अलावा एक बहन है. उसकी असमय मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है, जबकि पूरे गांव में शोक का माहौल है. बताया जाता है कि परिजन शव का पोस्टमार्टम कराए बिना ही उसे अंतिम संस्कार के लिए करजारा गांव ले गए.

इस संबंध में बेन थानाध्यक्ष रवि राजकुमार ने बताया कि ''घटना की आधिकारिक सूचना अभी तक थाना को प्राप्त नहीं हुई है. यदि परिजनों द्वारा आवेदन दिया जाता है, तो नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल पुलिस मामले की जानकारी जुटा रही है.''

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