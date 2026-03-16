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CM नीतीश के गृहक्षेत्र में बिना भवन के चल रहा प्राथमिक विद्यालय, हाथ में ब्लैकबोर्ड लेकर पढ़ाते हैं शिक्षक

10 साल से सामुदायिक भवन में चल रही पढ़ाई. पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ने को मजबूर बच्चे, शौचालय और बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव. रिपोर्ट...

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नालंदा में बिना भवन के चल रहा प्राथमिक विद्यालय (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 16, 2026 at 5:28 PM IST

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रिपोर्ट : महमूद आलम

नालंदा: 'हमलोग जहां पढ़ रहे हैं, यहां बैठने की जगह नहीं है, बाथरूम भी नहीं है. कभी-कभी दीवार भी गिर जाती है', ये कहना है कि मोनम कुमारी का. हालांकि यह सिर्फ एक छात्रा का हाल नहीं है. बिहार के नालंदा जिले के रहुई प्रखंड स्थित नवसृजित प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले हर छात्र का दर्द है. बिहार में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने और सरकारी स्कूलों को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने के लिए शिक्षा विभाग लगातार नए-नए निर्देश जारी कर रहा है लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयान कर रही है.

स्कूल के नहीं है खुद की बिल्डिंग : भारत की आजादी के बाद शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा दिए जाने के बावजूद आज भी ग्रामीण इलाकों के विद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं के अभाव में बच्चों की पढ़ाई जारी है. नालंदा के मल्लिचक गांव का यह स्कूल साल 2014 से चल रहा है लेकिन आज तक विद्यालय को खुद की जमीन और बिल्डिंग तक नसीब नहीं हो सकी है. फिलहाल स्कूल गांव के महादेव मंदिर के पास बने एक सामुदायिक भवन में चल रहा है.

देखिए रिपोर्ट (ETV Bharat)

ब्लैकबोर्ड को टांगने के लिए दीवार तक नहीं : विद्यालय की स्थिति इतनी खराब है कि यहां बच्चों के बैठने के लिए बैंच तो क्या ब्लैकबोर्ड को टांगने के लिए दीवार तक उपलब्ध नहीं है. ऐसे में शिक्षक हाथ में ब्लैकबोर्ड पकड़कर बच्चों को पढ़ाने को मजबूर हैं. कमरों और बुनियादी संसाधनों की कमी के कारण बच्चों को कभी बरामदे में तो कभी पेड़ के नीचे जमीन पर दरी बिछाकर पढ़ाई करनी पड़ती है.

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ETV Bharat GFX (ETV Bharat)

खुले आसमान के नीचे बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं बच्चे : विद्यालय की प्रधान शिक्षिका प्रीति राज ने बताया कि स्कूल में कुल 102 बच्चे नामांकित हैं. उन्हें पढ़ाने के लिए एक प्रधान शिक्षिका समेत कुल चार शिक्षक कार्यरत हैं. रोजाना करीब 50 से 70 बच्चों की उपस्थिति रहती है, लेकिन विद्यालय में पर्याप्त कमरे और बेंच-डेस्क नहीं होने के कारण बच्चों को खुले स्थानों पर बैठकर पढ़ाई करनी पड़ती है. इस स्कूल की इकलौती महिला शिक्षिका हैं और विद्यालय में शौचालय की सुविधा तक नहीं है.

Teachers holding blackboard while teaching in Nalanda school
खुले आसमान के नीचे बैठकर पढ़ने को मजबूर है बच्चे (ETV Bharat)

''समस्या को लेकर कई बार विभाग को लिखित और मौखिक शिकायत दी गई, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई. शौचालय को लेकर भी मैंने ‘ई-शिक्षाकोष पोर्टल’ के ग्रीवांस सेल में भी शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन बिना किसी व्यवस्था के ही पोर्टल पर समस्या को ‘प्रॉब्लम फुल्ली रिजॉल्व्ड’ दिखा दिया गया.''- प्रीति राज, प्रधान शिक्षिका

Teachers holding blackboard while teaching in Nalanda school
प्रीति राज, प्रधान शिक्षिका (ETV Bharat)

शौच के लिए भी नहीं है व्यवस्था : विद्यालय के छात्र भी अपनी परेशानियां खुलकर बताते हैं. चौथी कक्षा के छात्र आशीष रंजन और पांचवीं के छात्र अंकुश राज ने बताया कि स्कूल में बैठने की उचित व्यवस्था नहीं है. तेज धूप या गर्मी के समय पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ना पड़ता है. शौचालय नहीं होने के कारण बच्चों को जरूरत पड़ने पर घर जाना पड़ता है, जबकि शिक्षक भी खेत की ओर जाने को मजबूर होते हैं.

Teachers holding blackboard while teaching in Nalanda school
स्कूल के पास शौच के लिए भी नहीं है कोई व्यवस्था (ETV Bharat)

''पास में एक गड्ढा है, जिससे गिरने का खतरा बना रहता है. स्कूल की दीवार भी जर्जर हो चुकी है. हम चाहते है कि सरकार हमारे लिए स्कूल बनवा दे.''- आशीष रंजन, छात्र

प्रधान शिक्षक ने कई बार विभाग को लिखा पत्र : 21 जुलाई 2023 को विद्यालय का प्रभार संभालने वाली प्रधान शिक्षिका प्रीति राज ने बताया कि पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने 5 से 6 बार विभाग को पत्र लिखकर विद्यालय भवन निर्माण की मांग की है. गांव में स्कूल निर्माण के लिए जमीन भी उपलब्ध है, लेकिन अब तक निर्माण कार्य शुरू करने की दिशा में कोई पहल नहीं हुई है.

Teachers holding blackboard while teaching in Nalanda school
स्कूल के पास खुद की बिल्डिंग भी मौजूद नहीं (ETV Bharat)

सामुदायिक भवन स्कूल चलने से होती हैं कई तरह की परेशानियां : खुले सामुदायिक भवन में स्कूल चलने के कारण कई बार गांव के लोग वहां आकर हस्तक्षेप करते हैं. प्रधान शिक्षिका का कहना है कि कई बार असामाजिक तत्व शराब पीकर भी वहां पहुंच जाते हैं और शिक्षकों पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं, जिससे पढ़ाई का माहौल प्रभावित होता है.

स्कूल में रसोई गैस की सुविधा भी नहीं : मध्याह्न भोजन की व्यवस्था भी काफी मुश्किल हालात में संचालित हो रही है. पिछले 10-12 सालों से यहां कार्यरत रसोइया सहमीना देवी ने बताया कि स्कूल में रसोई गैस की सुविधा नहीं है. खुले में मिट्टी के चूल्हे पर लकड़ी जलाकर बच्चों के लिए भोजन तैयार किया जाता है. आंधी या बारिश के समय खाना बनाना लगभग असंभव हो जाता है.

Teachers holding blackboard while teaching in Nalanda school
मिड डे मील का खाना भी चू्ल्हे पर बनता है (ETV Bharat)

अफसरों ने कहीं जल्द स्कूल बनने की बात : इस समस्या को लेकर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी आनंद शंकर ने बताया कि विद्यालय भवन निर्माण के लिए जमीन चिन्हित कर प्रस्ताव भेज दिया गया है. स्वीकृति मिलने के बाद निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा. वहीं जिला शिक्षा पदाधिकारी आनंद विजय ने कहा कि स्थल का निरीक्षण कर वैकल्पिक व्यवस्था के तहत विद्यालय को किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने पर विचार किया जा रहा है. फिलहाल विद्यालय के लिए भूमि चिह्नित करने की प्रक्रिया जारी है.

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