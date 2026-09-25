जमीन धोखाधड़ी केस में 5 महीने से फरार RJD के Ex MLA पप्पू खां पर 25 हजार का इनाम, पत्नी भी आरोपी
नालंदा जमीन धोखाधड़ी मामले में फरार चल रहे आरजेडी के पूर्व विधायक पप्पू खां पर पुलिस ने 25000 रुपए का इनाम घोषित किया. रिपोर्ट-महमूद आलम
Published : September 25, 2026 at 7:30 AM IST
नालंदा: जमीन धोखाधड़ी के मामले में करीब पांच महीने से फरार चल रहे बिहारशरीफ सदर के पूर्व विधायक नौशाद-उन-नबी उर्फ पप्पू खां की मुश्किलें बढ़ गई हैं. पुलिस मुख्यालय ने उनकी गिरफ्तारी के लिए 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है. इस मामले में उनकी पत्नी आफरीन सुल्ताना भी आरोपी हैं और वह भी फरार बताई जा रही हैं.
फर्जी दस्तावेज से जमीन रजिस्ट्री कराने का आरोप
पुलिस के मुताबिक, मामला नालंदा के वेना थाना क्षेत्र से जुड़ा है. आरोप है कि दूसरे व्यक्ति की जमीन से संबंधित फर्जी दस्तावेज तैयार कर उसे पूर्व विधायक की पत्नी के नाम रजिस्ट्री कराया गया. इसके बाद जमीन पर जबरन कब्जा करने की कोशिश किए जाने का भी आरोप है. मामले में पूर्व विधायक और उनकी पत्नी दोनों को आरोपी बनाया गया है.
अप्रैल में घर पर हुई थी छापेमारी
पुलिस ने दोनों की गिरफ्तारी के लिए पहले भी कार्रवाई की थी. 23 अप्रैल को डीएसपी संजय कुमार जायसवाल के नेतृत्व में पुलिस टीम ने पूर्व विधायक के घर पर छापेमारी की थी. हालांकि, उस दौरान पप्पू खां और उनकी पत्नी दोनों घर पर नहीं मिले. इसके बाद से पुलिस लगातार उनकी तलाश कर रही है.
पांच महीने बाद इनाम घोषित
पुलिस के अनुसार, मामले में करीब पांच महीने बीतने के बावजूद दोनों ने अदालत में आत्मसमर्पण नहीं किया है. पुलिस भी अब तक दोनों को गिरफ्तार नहीं कर सकी है. इसके बाद पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर पूर्व विधायक की गिरफ्तारी के लिए 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया है. वेना थानाध्यक्ष दिनेश कुमार ने बताया कि पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर पूर्व विधायक पर 25 हजार रुपये का इनाम जारी किया गया है. उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है.
''पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर पूर्व विधायक पप्पू खान पर 25 हजार रूपए का इनाम जारी किया गया है. उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस कार्रवाई जारी है.''- दिनेश कुमार, वेना थानाध्यक्ष
पत्नी भी मामले में आरोपी
इस मामले में पप्पू खां की पत्नी आफरीन सुल्ताना भी आरोपी हैं. पुलिस दोनों की तलाश कर रही है. पूर्व विधायक और उनकी पत्नी की साथ की तस्वीर खबर के साथ इस्तेमाल की जा सकती है, लेकिन तस्वीर के कैप्शन में यह स्पष्ट रखना उचित होगा कि दोनों मामले में आरोपी हैं और आरोपों की जांच जारी है.
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