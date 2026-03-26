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VIDEO: बिहार में महिला पुलिस की जबरदस्त फुर्ती, सीएम काफिले के बीच घुसी बच्ची को खींचा, बचायी जान

‘समृद्धि यात्रा’ के तहत बिहारशरीफ पहुंचे थे सीएम नीतीश ( ETV Bharat )