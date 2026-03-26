VIDEO: बिहार में महिला पुलिस की जबरदस्त फुर्ती, सीएम काफिले के बीच घुसी बच्ची को खींचा, बचायी जान
समृद्धि यात्रा के काफिले के बीच अचानक एक छोटी बच्ची ने सड़क पार करना चाहा. महिला पुलिसकर्मी ने तत्परता दिखाते हुए बच्ची को बचाया. पढ़ें
Published : March 26, 2026 at 6:29 PM IST
नालंदा : बिहार के नालंदा से एक ऐसी घटना सामने आई है, जिसने कुछ पल के लिए हर किसी की सांसें थाम दी थीं. यह घटना उस समय हुई जब सीएम नीतीश कुमार अपनी 'समृद्धि यात्रा' के तहत बिहारशरीफ पहुंचे हुए थे और उनका काफिला सड़क मार्ग से आगे बढ़ रहा था.
गुरुवार की सुबह करीब 10:30 बजे, पूरा इलाका सुरक्षा के कड़े घेरे में था. सायरन बजाती गाड़ियां, तेज रफ्तार से गुजरता काफिला और सड़क के दोनों ओर खड़े लोग. हर तरफ हलचल और उत्साह का माहौल था, लेकिन इसी हलचल के बीच एक ऐसा क्षण आया, जिसने सबको स्तब्ध कर दिया.
जब अचानक खतरे में आ गई मासूम की जान : जैसे ही मुख्यमंत्री का काफिला भैंसासुर देवी स्थान के समीप पहुंचा, उसी वक्त एक छोटी बच्ची अचानक सड़क पार करने लगी. शायद उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि तेज रफ्तार से गुजरता काफिला उसके लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है. उसी समय काफिले के साथ चल रही एक एम्बुलेंस तेजी से उस स्थान की ओर बढ़ रही थी. बच्ची और एम्बुलेंस के बीच की दूरी तेजी से कम हो रही थी.
कुछ सेकेंड और जिंदगी का फैसला : हालात इतने नाजुक थे कि किसी के पास सोचने का भी वक्त नहीं था. तभी ड्यूटी पर तैनात एक महिला पुलिसकर्मी की नजर बच्ची पर पड़ी. बिना एक पल गंवाए उन्होंने दौड़ लगाई. तेज, सटीक और निर्णायक. उन्होंने बच्ची को अपनी ओर खींच लिया और अगले ही पल एम्बुलेंस तेज रफ्तार से वहां से गुजर गई.
मौके पर पसरा सन्नाटा, फिर राहत की सांस : घटना के दौरान कुछ पल के लिए वहां सन्नाटा छा गया. लोग स्तब्ध थे, क्या हो सकता था, यह सोचकर ही रोंगटे खड़े हो रहे थे. लेकिन जैसे ही बच्ची सुरक्षित दिखी, लोगों ने राहत की सांस ली. मौके पर मौजूद लोगों ने महिला पुलिसकर्मी की बहादुरी और तत्परता की जमकर सराहना की. स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर पुलिसकर्मी ने एक सेकंड भी देरी की होती, तो यह घटना एक बड़े हादसे में बदल सकती थी.
सतर्कता और साहस की मिसाल : यह घटना इस बात का जीवंत उदाहरण है कि ड्यूटी पर तैनात सुरक्षाकर्मी सिर्फ कानून व्यवस्था ही नहीं संभालते, बल्कि संकट की घड़ी में इंसानियत की मिसाल भी पेश करते हैं. महिला पुलिसकर्मी की यह फुर्ती, साहस और सूझबूझ न केवल एक जान बचाने में सफल रही, बल्कि यह भी दिखा गई कि सही समय पर लिया गया निर्णय कितना अहम होता है.
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