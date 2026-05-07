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कर्पूरी ठाकुर से प्रभावित होकर राजनीति में आए, नीतीश के 'भरोसेमंद' हो गए, 8वीं बार मंत्री बने श्रवण कुमार

श्रवण कुमार मंत्री बने ( सौ. श्रवण कुमार फेसबुक हैंडल )