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गुमनामी में '1942 अगस्त क्रांति' के 11 शहीदों का परिवार, आजादी के लिए गोलियां खाईं, अब मुफलिसी में फंसी जिंदगी

1942 के अगस्त क्रांति में 11 युवाओं की शहादत का स्मारक ( ETV Bharat )