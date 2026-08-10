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गुमनामी में '1942 अगस्त क्रांति' के 11 शहीदों का परिवार, आजादी के लिए गोलियां खाईं, अब मुफलिसी में फंसी जिंदगी

नालंदा में 1942 के हिलसा थाना कांड के 11 वीर सपूतों के परिवार आज मुफलिसी और सरकारी उपेक्षा में गुमनाम जीवन जी रहे. रिपोर्ट-महमूद आलम

1942 के अगस्त क्रांति में 11 युवाओं की शहादत का स्मारक
1942 के अगस्त क्रांति में 11 युवाओं की शहादत का स्मारक (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 10, 2026 at 5:36 PM IST

6 Min Read
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नालंदा: भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में नालंदा के हिलसा अनुमंडल क्षेत्र के वीर सपूतों का योगदान इतिहास के पन्नों में दर्ज है. 1942 की अगस्त क्रांति के दौरान आजादी के दीवाने युवाओं ने हिलसा थाने पर तिरंगा फहराने की कोशिश की थी. अंग्रेजी हुकूमत ने इसका विरोध करते हुए निहत्थे युवाओं पर गोलियां चलवाईं, जिसमें 11 लोगों के शहीद होने की बात सामने आती है. विडंबना यह है कि आज उन्हीं बलिदानियों के परिवार गुमनामी और आर्थिक तंगी में जीवन गुजार रहे हैं.

'करो या मरो' के नारे से प्रेरित होकर थाने की ओर बढ़े थे युवा: 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के जानकार हिलसा निवासी अर्जुन प्रसाद विश्वकर्मा के मुताबिक, महात्मा गांधी के ‘करो या मरो’ के आह्वान से प्रेरित होकर राम बाबू हाई स्कूल के छात्र और स्थानीय युवा हिलसा थाने की ओर कूच कर गए थे. युवाओं का उद्देश्य अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ तिरंगा फहराना था.

देखें रिपोर्ट (ETV Bharat)

''थाने के गेट से अंग्रेजी पुलिस ने गोलियां चलाई थीं. हिलसा, परमारा, इंदौत, मलामा और बनवारीपुर समेत आसपास के गांवों के 11 युवाओं की शहादत हुई थी. गोली लगने के बाद कई शवों को पुलिस थाने के अंदर ले गई थी. अगर सरकार थाने के अंदर इस पेड़ के नीचे खुदाई करे तो शहीदों के मृत अवशेष आज भी मिल जाएंगे."- अर्जुन प्रसाद विश्वकर्मा, स्थानीय जानकार

स्मारक है लेकिन परिवारों को सम्मान और मदद का इंतजार: हिलसा में शहीदों की याद में एक छोटा स्मारक जरूर मौजूद है, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि यह पर्याप्त नहीं है. उनका आरोप है कि शहीदों के परिवारों को सरकारी स्तर पर वह सम्मान और आर्थिक सहयोग नहीं मिला, जिसके वे हकदार थे. कई परिवार आज खेती, मजदूरी और जजमानी के सहारे गुजर-बसर कर रहे हैं.

शहीद नारायण पांडे के परिवार को नहीं मिली आर्थिक मदद: नगरनौसा प्रखंड के कछियावां गांव निवासी योगेश्वर मिश्रा के पिता स्व. नारायण पांडे भी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान शहीद हुए थे. योगेश्वर मिश्रा के मुताबिक, उनके परिवार को आज तक सरकार की ओर से कोई आर्थिक मदद या पेंशन नहीं मिली. उन्होंने बताया कि करीब 15-20 साल पहले हिलसा हाई स्कूल के मैदान में एक कार्यक्रम के दौरान तत्कालीन जिलाधिकारी की मौजूदगी में उन्हें सम्मान के तौर पर सिर्फ एक चादर दी गई थी.

स्मारक के नाम पर घर से मिट्टी ले गए, फिर कोई नहीं आया: योगेश्वर मिश्रा के अनुसार, दिल्ली में स्मारक बनाने के नाम पर उनके घर से मिट्टी भी ले जाई गई थी. उनका कहना है कि इसके बाद प्रशासन की ओर से परिवार की सुध नहीं ली गई. परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए उन्होंने हिलसा बाजार में लाइन होटल चलाकर अपना जीवनयापनकिया.

शहीद बालगोविंद ठाकुर के पोते खेती-जजमानी को मजबूर: कछियावां गांव के ही वीरेंद्र ठाकुर अपने दादा शहीद बालगोविंद ठाकुर को याद करते हैं. वीरेंद्र के मुताबिक, उनकी दादी ने उन्हें बताया था कि हिलसा थाने के पास अंग्रेजों ने उनके दादा को गोली मार दी थी. बालगोविंद ठाकुर राम बाबू हाई स्कूल के छात्र थे और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में शामिल हुए थे.

पिता को मिले लाभ, निधन के बाद परिवार को नहीं मिली मदद: वीरेंद्र ठाकुर बताते हैं कि उनके छोटे भाई को कम उम्र में नौकरी मिली थी और उनके पिता, जो जीपीओ में कार्यरत थे, उन्हें भी कुछ सरकारी लाभ मिला था. लेकिन पिता के निधन के बाद उनके परिवार को कोई विशेष सरकारी सहायता नहीं मिली. आज वीरेंद्र खेती-बारी और जजमानी के जरिए अपने परिवार का भरण-पोषण कर रहे हैं.

18 से 21 साल की उम्र में शहीद हुए थे शिवजी राम: हिलसा बाजार निवासी ओमकार अपने दादा शहीद शिवजी राम की शहादत को याद करते हुए बताते हैं कि उनके दादा राम बाबू हाई स्कूल के छात्र थे. महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के आह्वान के बाद वे करीब 25-30 युवाओं के साथ हिलसा थाने पर तिरंगा फहराने पहुंचे थे. ओमकार के अनुसार, उस समय शिवजी राम की उम्र करीब 18 से 21 वर्ष थी और वहीं अंग्रेजों ने उन्हें गोली मार दी थी.

''दादी के जीवित रहने तक उन्हें सरकार की ओर से करीब 80-90 रुपये की पेंशन मिलती थी. दादी के निधन के बाद यह मामूली आर्थिक सहायता भी बंद हो गई. शहीद के आश्रितों के लिए पर्याप्त सरकारी सहायता आज भी नहीं मिल सकी है.''- ओमकार, अगस्त क्रांति में शहीद के परिजन

शहीदों के परिवारों के लिए भव्य स्मारक की मांग: भारत छोड़ो आंदोलन के जानकार अर्जुन प्रसाद विश्वकर्मा ने सरकार की उदासीनता पर नाराजगी जताई है. उन्होंने हिलसा में शहीदों की याद में भव्य स्मारक बनाने, उस दौर के शहीदों के चित्र उपलब्ध कराने और उनके योगदान को सार्वजनिक रूप से सम्मान देने की मांग की है.

'शहीदों के परिवारों को आर्थिक मदद मिले': अर्जुन प्रसाद विश्वकर्मा ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि- ''जिन परिवारों ने देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ न्योछावर किया, उनमें से कई आज बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं. ऐसे आश्रित परिवारों के भरण-पोषण और आर्थिक सहयोग की समुचित व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए.''

आजादी मिली लेकिन शहीद परिवारों को हक नहीं मिला: हिलसा के इन वीर सपूतों की कहानी आजादी के संघर्ष की उस कीमत को सामने लाती है, जिसे उनके परिवार पीढ़ियों से भुगत रहे हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि देश स्वतंत्र हो गया, लेकिन जिन युवाओं ने आजादी के लिए अपनी जान गंवाई, उनके वंशज आज भी सम्मान, पहचान और सरकारी सहायता की उम्मीद लगाए बैठे हैं.

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