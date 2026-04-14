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नालंदा में गर्ल्स हॉस्टल के गार्ड की मौत, सड़क किनारे खून से सना मिला शव.. परिजनों ने जताई हत्या की आशंका

नालंदा में गर्ल्स हॉस्टल के सिक्युरिटी गार्ड का संदिग्ध हालात में सड़क किनारे खून से सना शव मिला. परिजनों ने जताई हत्या की आशंका. पढ़ें-

Murder in Nalanda
नालंदा गर्ल्स हॉस्टल गार्ड की हत्या (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 14, 2026 at 1:12 PM IST

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नालंदा: बिहार के नालंदा जिले के इस्लामपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत सड़क किनारे एक अधेड़ व्यक्ति का संदिग्ध हालात में शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. घटना केवई गांव के पास सोमवार देर रात की है. मृतक के सिर और पैर में गंभीर चोट के निशान पाए गए हैं, जिसे देखते हुए परिजन हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका जता रहे हैं.

गर्ल्स हॉस्टल के गार्ड का मिला शव: मृतक की पहचान हरसैनी गांव निवासी स्वर्गीय नंदू रावत के 56 वर्षीय पुत्र अमरेंद्र कुमार के रूप में की गई है. वह पिछले एक साल से पटना स्थित एक गर्ल्स हॉस्टल में गार्ड के रूप में कार्यरत थे. अमरेंद्र सोमवार देर रात पटना से अपने घर लौट रहे थे, तभी यह घटना घटी.

नालंदा गर्ल्स हॉस्टल गार्ड की हत्या (ETV Bharat)

परिवार को मिली सूचना और अस्पताल में मौत: मृतक के बड़े भाई वीरेंद्र प्रसाद ने बताया कि पुलिस से सूचना मिली कि उनका भाई सड़क किनारे घायल अवस्था में पड़ा है. डायल 112 की टीम ने तुरंत उन्हें अस्पताल पहुंचाया. परिजन अस्पताल पहुंचे तो चिकित्सकों ने इलाज के दौरान अमरेंद्र कुमार को मृत घोषित कर दिया. इस घटना से पूरे परिवार में कोहराम मच गया.

"सोमवार देर रात उनका भाई पटना से घर लौट रहा था. इसी दौरान पुलिस से सूचना मिली कि वह सड़क किनारे घायल अवस्था में पड़ा है, जिसे डायल 112 की टीम ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है."-वीरेंद्र प्रसाद, मृतक के बड़े भाई

परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़: अमरेंद्र कुमार अपने पीछे मात्र 19 वर्षीय एक बेटी को छोड़ गए हैं. पिता की असमय मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. बेटी की शादी और उसके भविष्य को लेकर परिजन गहरी चिंता में डूबे हुए हैं. घर की आर्थिक स्थिति पहले से ही कमजोर होने के कारण अब बेटी के पालन-पोषण और करियर को लेकर परिवार के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है.

जांच में जुटी पुलिस: घटना की जानकारी मिलते ही हिलसा डीएसपी कुमार ऋषिराज ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का खुलासा हो सकेगा. फिलहाल परिजनों की ओर से कोई लिखित आवेदन नहीं मिला है, लेकिन आवेदन प्राप्त होने पर विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी.

परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप: परिवार के सदस्यों का कहना है कि सिर और पैर में लगी गंभीर चोटें हत्या की आशंका को मजबूत करती हैं. वे पुलिस से जल्द से जल्द दोषियों को पकड़ने और सच्चाई सामने लाने की मांग कर रहे हैं. इलाके में इस घटना से लोगों में आक्रोश और भय का माहौल है.

पुलिस ने दिया आश्वासन: पुलिस सभी बिंदुओं पर गहन जांच कर रही है. डीएसपी ने कहा कि जांच के दौरान हर पहलू को ध्यान में रखा जाएगा और दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. इस मामले में आगे की जानकारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट और परिजनों के आवेदन के आधार पर सामने आएगी.

"शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का स्पष्ट खुलासा हो सकेगा. पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है."-कुमार ऋषिराज, हिलसा डीएसपी

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