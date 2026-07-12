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'जहर खा लेंगे, लेकिन जमीन नहीं देंगे', नवादा-पावापुरी रेल परियोजना के विरोध में उतरे नालंदा-नवादा के किसान

नालंदा के गिरियक में नवादा-पावापुरी रेल परियोजना के लिए 151 एकड़ उपजाऊ जमीन अधिग्रहण के विरोध में किसान धरने पर उतर गये हैं. पढ़ें खबर-

Nalanda Farmers protest
किसानों का विरोध प्रदर्शन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 12, 2026 at 4:32 PM IST

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Updated : July 12, 2026 at 4:38 PM IST

4 Min Read
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नालंदा: बिहार के नालंदा जिले के गिरियक प्रखंड में नवादा-पावापुरी प्रस्तावित रेल परियोजना के तहत भूमि अधिग्रहण का काम शुरू होने के बाद किसानों में भारी आक्रोश फैल गया है. ‘रेलवे परियोजना संयुक्त किसान संघर्ष मोर्चा, गिरियक’ के बैनर तले सैकड़ों किसानों ने प्रखंड कार्यालय परिसर में एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन किया.

परियोजना विवादों में घिरी: लगभग 25.10 किलोमीटर लंबी इस रेल लाइन के लिए करीब 151 एकड़ उपजाऊ कृषि भूमि अधिग्रहण की जा रही है. सरकार ने इस परियोजना के लिए 492 करोड़ रुपये का बजट पास किया है. नालंदा जिले के गिरियक प्रखंड के 9 गांवों (पुरी, दशरथपुर, सतौआ, मरकट्टा, जलालपुर, नसीरपुर आदि) और नवादा जिले के कुंभी गांव के किसान इस परियोजना से प्रभावित हो रहे हैं.

Nalanda Farmers protest
परियोजना के विरोध में उतरे किसान (ETV Bharat)

किसान बोले- जमीन नहीं देंगे: 1000 से 1200 प्रभावित किसानों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि वे किसी भी कीमत पर अपनी उपजाऊ भूमि रेलवे को नहीं सौंपेंगे. उन्होंने कहा कि अगर सरकार जबरन जमीन लेने की कोशिश करेगी तो उसे उनकी लाशों पर से गुजरना पड़ेगा.

सरकार पर तानाशाही का आरोप: सतौआ गांव के छोटे किसान और कॉलेज शिक्षक डॉ. परमानंद कुमार ने कहा, “यह देश महात्मा गांधी का है, लेकिन विकास के नाम पर पूंजीपतियों के लिए किसानों को बर्बाद किया जा रहा है. बिना सूचना दिए गजेटियर में नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, जो पूरी तरह अलोकतांत्रिक है. हम आंदोलन करेंगे.”

"हमें बिना कोई सूचना दिए गजेटियर में नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया. यह पूरी तरह अलोकतांत्रिक है. अगर सरकार जबरन जमीन लेगी, तो हम आंदोलन करेंगे. सरकार चाहे तो हमें सल्फास की गोली दे दे, हम खाकर मर जाएंगे, लेकिन जमीन नहीं देंगे."-डॉ. परमानंद कुमार, किसान

नालंदा में लोगों का प्रदर्शन (ETV Bharat)

पावापुरी स्टेशन मौजूद होने पर सवाल: किसानों ने पूछा कि जब पावापुरी में पहले से ही रेलवे स्टेशन है, जो मात्र 8 किलोमीटर दूर है, तो नई रेल लाइन की क्या जरूरत है. नवादा सांसद विवेक ठाकुर पर निशाना साधते हुए किसान अनिरुद्ध कुमार ने कहा कि वे अपनी परियोजना नवादा जिले तक ही सीमित रखें और नालंदा के किसानों को बर्बाद न करें.

"विवेक ठाकुर जी नवादा के सांसद हैं, तो वे अपनी परियोजना नवादा जिले की सीमा तक ही रखें. नालंदा के किसानों को बर्बाद करने की साजिश क्यों रच रहे हैं? हमारे गांव की 19 एकड़ जमीन पहले ही मेडिकल कॉलेज में जा चुकी है. अब यह नई लाइन सिर्फ एक बहाना है."-अनिरुद्ध कुमार, किसान

मुआवजे पर किसानों की नाराजगी: किसानों ने कम मुआवजे की शिकायत की. अनिश कुमार ने बताया कि उनकी 44 एकड़ जमीन जा रही है। पहले मेडिकल कॉलेज के लिए स्वेच्छा से जमीन दी थी, लेकिन बाजार रेट ₹10 लाख प्रति डिसमिल होने के बावजूद खेती के भाव पर मुआवजा दिया जा रहा है. सुरेश प्रसाद सिंह ने कहा कि यह तीन फसली जमीन है और अगर छीनी गई तो परिवार भुखमरी के कगार पर पहुंच जाएगा.

Nalanda Farmers protest
किसानों ने कहा जमीन नहीं देंगे (ETV Bharat)

धरने के दौरान श्रीकांत शर्मा, उपेंद्र प्रसाद समेत अन्य नेताओं ने अंचलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा. मुख्य मांगें हैं-

1. नवादा-पावापुरी रेल परियोजना को तुरंत निरस्त किया जाए.

2. पुराने पावापुरी स्टेशन को आधुनिक सुविधाओं से विकसित किया जाए.

3. बिना सहमति के अधिसूचना रद्द की जाए.

4. उपजाऊ तीन फसली जमीन की रक्षा की जाए.

आंदोलन और उग्र होने की चेतावनी: किसानों ने साफ कर दिया है कि यदि सरकार अपनी मनमानी नहीं छोड़ेगी तो आंदोलन और व्यापक तथा उग्र रूप लेगा. उन्होंने चेतावनी दी कि जमीन पर काम करने आने वाले किसी भी अधिकारी का कड़ा विरोध किया जाएगा.

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Last Updated : July 12, 2026 at 4:38 PM IST

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