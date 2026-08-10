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बिहार में पंचायत समिति सदस्य की गोली मारकर हत्या, ग्रामीणों ने किया सड़क जाम

घटना के बाद लोगों में आक्रोश: हत्या की खबर मिलते ही दर्जनों की संख्या में परिजन और ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंच गए. लोगों में घटना को लेकर काफी आक्रोश था. परिजनों का कहना था कि श्याम प्रसाद की किसी से कोई दुश्मनी थी, इसकी जानकारी उन्हें नहीं है. बदमाशों ने किस कारण से उनकी हत्या की, यह भी स्पष्ट नहीं हो सका है.

घात लगाकर हमला: घटना के संबंध में परिजनों ने बताया कि श्याम प्रसाद निजी अस्पताल में ड्यूटी खत्म करने के बाद शाम में बाइक से अपने घर लौट रहे थे. इसी दौरान तारापुर गांव के पास पहले से घात लगाए बदमाशों ने उन्हें गोली मार दी. गोली गले में लगने के कारण उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया. गोली चलने की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक हमलावर फरार हो चुके थे.

नालंदा: बिहार के नालंदा के एकंगरसराय थाना क्षेत्र तारापुर गांव के निकट रविवार की शाम बाइक सवार बदमाशों ने अमनारखास पंचायत के पंचायत समिति सदस्य की गोली मारकर हत्या कर दी. मृतक जगाई गांव निवासी गनौरी बिन्द के 45 वर्षीय पुत्र श्याम प्रसाद के तौर पर हुई है. घटना के बाद आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने शव को एकंगरसराय चौक के पास रखकर सड़क जाम कर दिया. इससे चौक पर वाहनों की आवाजाही बाधित हो गई.

एकंगसराय प्रखंड के राजद अध्यक्ष प्रमोद सिंह ने बताया कि "जिस व्यक्ति की हत्या हुई है, वे तीन गांव का प्रतिनिधित्व कर रहे थे. इनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी. इसके बावजूद बेरहमी से हत्या कर दी गयी. राज्य में कुख्यात अपराधियों का बोलवाला है. अपराध बढ़ते जा रहा है. जब तक सम्राट चौधरी सीएम रहेंगे, तब तक हत्या रूकने वाला नहीं है. हमलोगों की मांग है कि इस घटना में दोषी को सजा दी जाए. किसी भी निर्दोष को नहीं फंसाया जाए."

पंचायत समिति सदस्य की गोली मारकर हत्या (ETV Bharat)

छानबीन में जुटी पुलिस: घटना के बाद पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताक्ष शुरू कर दी है. जाम की सूचना मिलते ही हिलसा डीएसपी-2 कुमार ऋषिराज कई थानों की पुलिस के साथ मौके पर पहुंच आक्रोशित लोगों को समझाया और हत्यारों की पहचान कर जल्द गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया. काफी देर तक समझाने के बाद परिजन और ग्रामीण जाम हटाने के लिए तैयार हुए और शव को कब्ज़े में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मॉडल अस्पताल भेज जांच शुरू कर दी है.

घटना के बाद लोगों ने किया सड़क जाम (ETV Bharat)

क्या कहते हैं पदाधिकारी?: एसपी भारत ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है. शाम में करीब 6 से 6:30 बजे की घटना बतायी जा रही है. हमारी पूरी टीम घटना का उद्भेदन करने के लिए लगी है. एफएसएल की टीम को बुलायी गयी है. सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रहे हैं. जल्ज से जल्द घटना का उद्भेदन कर लिया जाएगा.

"हमलावरों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है. हत्या के कारणों का भी पता लगाया जा रहा है. पुलिस सभी संभावित बिंदुओं पर जांच कर रही है." -भारत सोनी, एसपी नालंदा

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