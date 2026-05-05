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हाथ में थामना चाहती थी पुलिस की 'बंदूक', किस्मत को था कुछ और मंजूर, 'ड्रोन दीदी' बनकर बनायी अलग पहचान

ड्रोन दीदी सुरभि कुमारी ( ETV Bharat )