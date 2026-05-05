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हाथ में थामना चाहती थी पुलिस की 'बंदूक', किस्मत को था कुछ और मंजूर, 'ड्रोन दीदी' बनकर बनायी अलग पहचान

जीविका में काम करने के दौरान ही सुरभि को केंद्र सरकार की 'नमो ड्रोन दीदी' योजना की जानकारी मिली. 2024 में ट्रेनिंग ली.

NALANDA DRONE DIDI
ड्रोन दीदी सुरभि कुमारी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 5, 2026 at 4:52 PM IST

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नालंदा: बिहार के नालंदा से महिला सशक्तिकरण की बेहतरीन तस्वीर सामने आई है. यहां के नूरसराय प्रखंड नीरपुर गांव की सुरभि कुमारी ने साबित कर दिया है कि महिलाएं अब सिर्फ घर की चौखट या खेतों में कुदाल चलाने तक सीमित नहीं हैं. बल्कि वे तकनीक के आसमान में भी ऊंची उड़ान भर रही हैं. तो आइये मिलिए बिहार की ड्रोन दीदी से, जानिए कैसे तकनीक के आसमान में भर रहीं है ऊंची उड़ान?

बनना चाहती थी पुलिस, बन गई ड्रोन दीदी : कभी पुलिस की वर्दी पहनने का सपना देखने वाली सुरभि आज जब रिमोट से आसमान में एग्रीकल्चरल ड्रोन उड़ाकर खेतों में दवा का छिड़काव करती हैं, तो देखने वाले दंग रह जाते हैं. इलाके के लोग अब उन्हें प्यार और सम्मान से 'ड्रोन दीदी' कहकर बुलाते हैं.

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ड्रोन तैयार करतीं सुरभी कुमारी (ETV Bharat)

कैसा रहा सफर? : ईटीवी भारत से बात करते हुए सुरभि कुमारी ने बताया कि उनकी शादी साल 2009 में नीरपुर के सूर्यकांत प्रसाद से हुई थी. उनका मायका सिलाव में है. साल 2011 में ही वह 'जीविका' से जुड़ीं और सिलाव ब्लॉक में सीआरपी (CRP) का काम करने लगीं.

सुरभि ने 2014 में बीए फाइनल किया और पुलिस में जाना चाहती थीं, लेकिन सफलता नहीं मिली. सुरभि ने पति के साथ जयपुर जाकर गारमेंट्स फैक्टरी में जॉब की. उस दौरान बिहार पुलिस की तैयारी भी करती रही. बाद में लॉकडाउन के दौरान जब वे घर लौटे तो हालात बिगड़ गए. दोबारा काम नहीं मिला तो परिवार वापस खेती-बाड़ी की ओर लौट आया.

ईटीवी भारत GFX.
ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

'नमो ड्रोन दीदी' योजना से मिली मदद: जीविका में काम करने के दौरान ही सुरभि को केंद्र सरकार की 'नमो ड्रोन दीदी' योजना की जानकारी मिली. HURL कंपनी के माध्यम से उनका चयन हुआ. साल 2024 में सुरभि ने ड्रोन उड़ाने की कड़ी ट्रेनिंग ली. उन्होंने 15 दिन हैदराबाद, 8 दिन रांची और एक हफ्ते मोतिहारी में प्रशिक्षण प्राप्त किया. योजना के तहत HURL कंपनी ने उन्हें मुफ्त में ड्रोन मुहैया कराया, इसमें उनका एक भी रुपया खर्च नहीं हुआ.

सुरभि बनीं हाईटेक किसान: सुरभि आज पूरी तरह हाईटेक किसान बन चुकी हैं. पानी और दवा समेत उनके ड्रोन का वजन 25 किलो होता है. एक बार फुल चार्ज होने पर बैटरी 15 से 20 मिनट चलती है. सुरभि फसल से 5 से 7 फीट की ऊंचाई पर ड्रोन उड़ाकर लिक्विड दवा का सटीक छिड़काव करती हैं.

ईटीवी भारत GFX.
ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

"ड्रोन से समय और पानी दोनों की भारी बचत होती है. एक बीघा खेत में सिर्फ 10 लीटर पानी से छिड़काव हो जाता है और फसल में दवा के ओवरडोज का खतरा भी नहीं रहता है."- सुरभि कुमारी, महिला किसान

किसानों से बुकिंग: सुरभि फोन और कृषि विभाग के जरिए किसानों से बुकिंग लेती हैं. प्रति बीघा छिड़काव के लिए वह 300 रुपए चार्ज करती हैं. दवा किसान का होता है. सुरभि एक दिन में 15 से 20 बीघा छिड़काव कर लेती हैं. सुरभि नालंदा के अलावा पटना, जहानाबाद और शेखपुरा जिलों तक जाती हैं. एक साल में उन्होंने 800 एकड़ खेतों में छिड़काव किया है. वहीं इस साल जनवरी से मार्च 2026 के बीच उन्होंने 200 एकड़ खेतों में ड्रोन उड़ाया है. सिर्फ धान के सीजन में उन्होंने 1 लाख रुपए की शानदार कमाई की है.

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ड्रोन उड़ाती सुरभी कुमारी (ETV Bharat)

हर जगह मिल रहा सपोर्ट: आय बढ़ाने के लिए सुरभि गांव में खाद-बीज की दुकान भी चलाती हैं. इस आर्थिक समृद्धि से आज उनके दोनों बच्चे अच्छे स्कूलों में शिक्षा हासिल कर रहे हैं. पति सूर्यकांत प्रसाद इस सफर में उनके साथ खड़े हैं. वे कहते हैं कि लोग और समाज क्या कहते हैं, हमें इससे मतलब नहीं है. हमें हर जगह सपोर्ट मिल रहा है.

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ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

सरकार से एक वाहन की मांग: हालांकि, सुरभि के पति सूर्यकांत ने अपनी तकलीफ बताते हुए सरकार से एक वाहन की मांग करते हैं. उन्होंने कहा कि भारी-भरकम ड्रोन और उपकरणों को दूर-दराज के खेतों तक ले जाने में काफी परेशानी होती है. सरकार को आने-जाने के लिए एक गाड़ी की सुविधा भी देनी चाहिए.

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