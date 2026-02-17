ETV Bharat / state

एक ही कागज पर पहले खारिज फिर मंजूर की सिफारिश, 5 राजस्व कर्मियों पर एक्शन

नालंदा: बिहार के नालंदा में राजस्व विभाग से संबंधित कार्यों की समीक्षा के दौरान बड़ी गड़बड़ी पाई गई. दाखिल-खारिज के एक ही दस्तावेज पर पहले वाद खारिज करने और फिर बिना सक्षम पदाधिकारी के आदेश के उसी कागज पर स्वीकृति की अनुशंसा पर डीएम का डंडा चला है. गड़बड़ी पकड़े जाने के बाद जिलाधिकारी कुंदन कुमार ने सख्त कार्रवाई का आदेश दिया है.

पांच राजस्व कर्मियों पर गिरी गाज: डीएम ने जांच में पाया कि अस्थावां अंचल के राजस्व कर्मचारी कृष्णदेव कुमार, मनोज कुमार, फलेंद्र कुमार, सूरज कुमार रजक और दीपक कुमार ने एक ही दस्तावेज पर पहले दाखिल-खारिज वाद की अस्वीकृति की अनुशंसा की. इसके बाद में बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के उसी दस्तावेज पर वाद स्वीकृत करने की सिफारिश कर दी गई.

डीएम के एक्शन के बाद विभाग में हड़कंप: जिलाधिकारी ने इसे गंभीर अनियमितता मानते हुए पांचों के खिलाफ प्रपत्र 'क' का गठन कर विभागीय कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया है. इस कार्रवाई के आदेश के बाद राजस्व कर्मचारियों में हड़कंप मच गया है.

त्वरित कार्रवाई का प्रस्ताव: डीएम कुंदन कुमार ने ऐसे सभी मामलों को चिह्नित करने का निर्देश दिया है, जहां जानबूझकर विलंब या टाल-मटोल की गई हो. उन्होंने कहा कि परिमार्जन और दाखिल-खारिज से जुड़े मामलों में अगर आम लोगों को अनावश्यक रूप से परेशान किया गया है तो उन्हें भी चिह्नित की जाए. साथ ही जांच के बाद त्वरित कार्रवाई का प्रस्ताव देने को भी कहा है.