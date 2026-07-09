ETV Bharat / state

बिहार में नाबालिग लड़की से दरिंदगी, मुंह में कपड़ा ठूंसा फिर हाथ-पैर बांधकर किया सामूहिक दुष्कर्म

नालंदा : बिहार के नालंदा में एक नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म की घटना सामने आई है. आरोप है कि बीती रात शौच के लिए निकली 14 साल की नाबालिग लड़की के साथ हाथ-पैर बांधकर मुंह में कपड़ा ठूंसकर उसके साथ ज्यादती की गई. मामला नालंदा के दीपनगर थाना क्षेत्र की है.

नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म : घटना के संबंध में पीड़िता की मां ने बताया कि 14 वर्षीय महादलित युवती अपनी बुआ के साथ बुधवार की शाम खेत में गई थी, शौच के बाद जब नाबालिग घर लौट रही थी, तो पूर्व से घात लगाए दो मनचले युवकों ने छेड़छाड़ शुरू की. बुआ ने विरोध जताया तो मनचले उसे परेशान करने लगे. वह किसी तरह जान बचाकर घर पहुंची, लेकिन उसकी भतीजी आरोपियों के चंगुल में फंस गई. पीड़ित लड़की की बुआ ने परिजनों को सारी आपबीती सुनाई और लड़की को खोजने निकले.

मुंह में कपड़ा ठूंसकर और हाथ पैर बांधकर सामूहिक दुष्कर्म : खोजते-खोजते लगभग आधा घंटा बीत चुका था, इधर आरोपियों ने लड़की के हाथ पैर बांधकर उसके साथ जबरदस्ती की. मुंह में कपड़ा ठूंसा हुआ था ताकि वह मदद के लिए चिल्ला न सके. बसेड़ी में बने झोपड़ी नुमा मकान में दोनों आरोपियों ने नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया. इधर परिजनों को जब भनक लगी तो वो लाठी डंडे लेकर बसेड़ी की तरफ निकले. लेकिन उनके आने की आहट पाकर आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले.

आरोपियों ने दी थी धमकी : जाने से पहले आरोपियों ने लड़की को धमकी दी कि अगर किसी को पहचान बताई तो उसे जान से मार देंगे. पीड़िता ने रोते हुए घटना की आपबीती परिजनों को बताई और उसके बाद परिजनों ने घटना की सूचना पुलिस को दी. परिजनों की शिकायत पर पुलिस मौके पर पहुंची और वरिष्ठ अधिकारियों को घटनाक्रम की जानकारी दी. पुलिस ने मौके पर कुछ साक्ष्य भी इकट्ठा किए जिसके आधार पर दोनों आरिपोयों तक पुलिस पहुंच गई.