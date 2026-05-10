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बीड़ी मजदूरों के लिए बना यह अस्पताल नशेड़ियों का अड्डा, टूटता जा रहा जॉर्ज फर्नांडीस का सपना

जॉर्ज फर्नांडीस के द्वारा बना नालंदा बीड़ी श्रमिक अस्पताल आज जर्जर हालत में है. यहां 10 साल से मरीजों के लिए सुविधा नहीं है.

Nalanda Beedi Workers Hospital
बीड़ी श्रमिक अस्पताल ग्राउंड रिपोर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 10, 2026 at 7:20 PM IST

12 Min Read
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नालंदा: तराजू पर पत्ता तोल रहे मो. अमजद बीड़ी बनाने का काम करते हैं. कहते हैं कि उन्हें टीबी की बीमारी है. बिहार में करीब 15 से 20 लाख बीड़ी मजदूर हैं, जिनमें अधिकतर को दमा और टीबी जैसी गंभीर बीमारियां हैं. बीड़ी मजदूरों के लिए यह बीमारी आम है, क्योंकि उन्हें दिनभर तंबाकू का काम करना होता है. इसी से इनका परिवार चलता है.

बीड़ी मजदूरों का दर्द: ईटीवी भारत की टीम सिलाव के कड़ाह गांव बीड़ी मजदूरों के पास पहुंची तो उन्होंने अपनी पीड़ा बतायी. बीड़ी बनाने वाले मो. अरशद इमाम, मो. इरफ़ान आज़म और मो जहांगीर आलम ने बताया कि वे लंबे समय से बीड़ी बनाने का काम कर रहे हैं, लेकिन आज तक उन्हें कोई सुविधा नहीं मिली. उन्हें तो बीड़ी श्रमिक अस्पताल के बारे में कोई जानकारी भी नहीं है.

Nalanda Beedi Workers Hospital
बीड़ी श्रमिक (ETV Bharat)

"2004 से बीड़ी बनाने का कार्य करते हैं. इससे किसी तरह परिवार चला लेते हैं. इसके अलावा कोई दूसरा हुनर नहीं जानते हैं. कड़ाह गांव में 500 से अधिक लोग इस रोजगार से जुड़े हैं. क्योंकि ये अपने पूर्वजों को देखकर बीड़ी बनाना सीखे थे. इन्हें अस्पताल की जानकारी भी नहीं है." -मो. इरफान आजम

25 साल से बीड़ी बना रहे: मो. अरशद इमाम बताते हैं कि वे 25 साल से इस रोज़गार जुड़े हैं. लेकिन, आज तक इससे क़ामयाबी नहीं मिल पाई है. दूसरा हुनर नहीं जानने की वजह से परिवार की परवरिश अच्छे से नहीं कर पाते हैं, एक छोटा सा अपना मकान भी नहीं बना पाते हैं. बहुत मुश्किल से दिनभर में एक हज़ार बीड़ी बनाते हैं तो दो सौ रूपए कमा पाते हैं.

अस्पताल में नहीं मिलती दवाएं: मो. जहांगीर आलम 25-30 वर्ष से बीड़ी रोज़गार से जुड़े हैं. बीड़ी बनाने में कोई परेशानी तो नहीं होती है. बीड़ी अस्पताल जब इलाज के लिए जाते हैं, तो जिस दवा की ज़रूरत होती है. वह मिलता नहीं है. बाहर से खरीदकर लाने से मिलता है. जो महंगा पड़ता है. इस अस्पताल से कोई लाभ नहीं मिला है. खांसी, बुखार सांस लेने में तकलीफ़ चलने में होती है.

Nalanda Beedi Workers Hospital
बीड़ी श्रमिक (ETV Bharat)

स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए बने थे अस्पताल: यूपीए सरकार में केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने इन मजदूरों और इनके परिवार को स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए देश के कई राज्यों में साल 2004 में बीड़ी अस्पतालों का निर्माण कराया, ताकि इनका मुफ्त इलाज हो सके. पश्चिम बंगाल में 65 बेड, झालदा (पश्चिम बंगाल) में 15 बेड, झारखंड में 50 बेड, कर्नाटक में 50 बेड, मध्य प्रदेश में 30 बेड, बिहार में 30 बेड, उत्तर प्रदेश में 10 बेड और तमिलनाडु में 30 बेड वाले अस्पताल बनाए गए थे. लेकिन, अब इन अस्पतालों की स्थिति बेहद खराब हो गई है.

बजट और सुविधाओं का अभाव: 2019 में केंद्र सरकार ने 'बीड़ी श्रमिक कल्याण अधिनियम' को निरस्त कर दिया, जिससे इन अस्पतालों के लिए फंड पूरी तरह केंद्रीय बजट पर निर्भर हो गया है. इसके बाद सुविधाओं के अभाव के कारण कई राज्यों जैसे पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश के अस्पतालों में डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ और आधुनिक मशीनों की भारी कमी हो गई. बिहार शरीफ का बीड़ी अस्पताल भी इसी कारण अपनी बदहाली पर रो रहा है.

Nalanda Beedi Workers Hospital
ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

12 करोड़ अस्पताल: बिहार के बिहार शरीफ बियावनी गांव में साल 2004 में 12 करोड़ रुपये की लागत से बिहार का इकलौता बीड़ी श्रमिक अस्पताल बनाया गया था. इसका श्रेय देश के पूर्व रक्षा मंत्री और पूर्व सांसद दिवंगत जॉर्ज फर्नांडीस को जाता है. जॉर्ज फर्नांडीस मजदूरों के नेता माने जाते थे, इसलिए उन्होंने बीड़ी श्रमिकों के लिए अस्पताल बनाने के लिए केंद्र सरकार से पैरवी की थी. इसके बाद श्रम मंत्रालय के द्वारा इसका निर्माण किया गया था.

जॉर्ज फर्नांडीस का सपना चकनाचूर: जॉर्ज फर्नांडीस ने बीड़ी मजदूरों के बेहतर इलाज के लिए जो सपना देखा था, वह आज पूरी तरह टूट चुका है. आज 'बीड़ी श्रमिक अस्पताल' बदहाली के आंसू रो रहा है. इस अस्पताल को बनाने का उद्देश्य बीड़ी मज़दूरों को दिल की बीमारियां, किडनी ट्रांसप्लांट, कैंसर, टीबी, लेप्रोसी, मेंटल बीमारियां, आँखों की समस्याएं, मैटरनिटी बेनिफिट्स, हर्निया जैसी छोटी सर्जरी, अपेंडेक्टॉमी अल्सर, गायनेकोलॉजिकल बीमारियां और प्रोस्टेट की बीमारियां आदि के लिए मेडिकल मदद देना था, लेकिन अब इस अस्पताल में सिर्फ ओपीडी का संचालन हो रहा है.

Nalanda Beedi Workers Hospital
बीड़ी श्रमिक अस्पताल का हाल (ETV Bharat)

उदासीनता की भेंट चढ़ा अस्पताल: हेल्थ विशेषज्ञ राज कुमार ने बताया कि जिस उद्देश्य से इस अस्पताल को बनाया गया था, वह सिर्फ़ सियासी उदासीनता की वजह से जर्जर हो चुका है और अब नशेड़ियों का अड्डा व जंगल की शक़्ल में बदल गया है. जिस ज़माने में इस अस्पताल की नींव रखी गई थी, उस समय बीड़ी मजदूरों की संख्या काफ़ी थी. जो बीड़ी बनाते समय सूखे पत्ते की धूल की वजह से दमा और टीबी रोग से ग्रसित होकर मौत के गाल में समा जाते थे.

अब सिर्फ ढांचा बचा: जब अस्पताल की शुरुआत हुई थी, तो मरीजों का ओपीडी और इमरजेंसी में भर्ती रखकर इलाज किया जाता था. फिर धीरे-धीरे अस्पताल सुविधाओं और मैन पावर की कमी के कारण सिमटता गया. अब सिर्फ ढांचा रह गया है. श्रमिक अस्पताल में करोड़ों की लागत से इंसुलेटर मशीन लगाई गई थी, जिससे मरीजों के इन्फेक्शन को खत्म कर दिया जाता था. साथ ही मरीजों के उपयोग में इस्तेमाल उपकरणों को भी बिना दूषित किए नष्ट कर दिया जाता था. वह भी धूल फांक रही है.

"अब राज्य सरकार के द्वारा सभी टीबी और दमा रोगों के लिए निःशुल्क इलाज की सुविधा करा दी गई है. जिससे मुफ्त में इलाज होता है, तो अब वहां मरीज सदर अस्पताल में ही इलाज करा लेते हैं. जिससे यह बंद होने की कगार पर है." - राज कुमार, हेल्थ विशेषज्ञ

खंडहर में तब्दील भव्य अस्पताल: दिल्ली के एम्स की तर्ज पर बना 30 बेड का भव्य अस्पताल अब मात्र 'हाथी के दांत' की तरह बनकर रह गया है. यह पूरा परिसर खंडहर में तब्दील हो चुका है. यहां अब मरीजों का नहीं, बल्कि असामाजिक तत्वों और नशेड़ियों का जमावड़ा रहता है. अस्पताल की हालत ऐसी है कि चोर यहां की खिड़कियां, एल्युमिनियम के फ्रेम और दरवाजे तक उखाड़ कर ले गए हैं.

Nalanda Beedi Workers Hospital
बीड़ी श्रमिक अस्पताल का हाल (ETV Bharat)

10 से ज्यादा बार चोरी: अस्पताल के सीनियर मेडिकल ऑफिसर डॉ. सत्येंद्र कुमार ने अपना दर्द बयां करते हुए बताया कि यहां सुरक्षा के नाम पर सिर्फ आउटसोर्स किए गए दो गार्ड हैं, लेकिन बाहरी उपद्रवी हमेशा मंडराते रहते हैं. खौफ के साए में रहकर ड्यूटी करनी पड़ती है. उन्होंने बताया कि अस्पताल में 10 से ज्यादा बार चोरी हो चुकी है. हम लोग परेशान होकर थाना दौड़ते रहे, लेकिन पुलिस एफआईआर (FIR) दर्ज करने को तैयार नहीं होती है. पुलिस का कहना है कि ऐसे छोटे केस लाने पर जज साहब डांटते हैं.

"इस बदहाली की शिकायत डीएम से लेकर पीएम तक की गई है, लेकिन कोई सुधार नहीं हो सका. 12 जनवरी 2004 को जब यह अस्पताल शुरू हुआ था, तब यहां मरीजों को भर्ती कर बेहतरीन इलाज दिया जाता था. लेकिन पिछले 10 सालों से फंड की कमी के कारण स्टाफ कम कर दिए गए." - डॉ. सत्येंद्र कुमार, सीनियर मेडिकल ऑफिसर

बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव: डॉ. सत्येंद्र के मुताबिक, फिलहाल यहां सिर्फ 6 स्टाफ (मेडिकल ऑफिसर, नर्सिंग ऑफिसर, लैब व एक्स-रे टेक्नीशियन और दो MTS) कार्यरत हैं. अस्पताल में न तो मरीजों के लिए शौचालय है और न ही पीने का पानी. एक चापाकल है, लेकिन उसका पानी खराब है. मजबूरन स्वास्थ्य कर्मियों को अपने घर से पीने का पानी लाना पड़ता है. अब यहां सिर्फ ओपीडी (OPD) चलती है, जहां रोज मुश्किल से 20-25 मरीज आते हैं. टीबी जैसे गंभीर मरीजों को भी मजबूरी में बिहार शरीफ के सरकारी अस्पताल जाना पड़ता है.

Nalanda Beedi Workers Hospital
बीड़ी श्रमिक अस्पताल का हाल (ETV Bharat)

सुरक्षा व्यवस्था भगवान भरोसे: बीड़ी मजदूर मो. अमजद, एहसान और सुरेश प्रसाद बताते हैं कि सदर अस्पताल में सरकारी व्यवस्था बेहतर है. बीड़ी श्रमिक अस्पताल में उस लायक व्यवस्था नहीं है. शहर से दूर होने की वजह से सुरक्षा व्यवस्था भगवान भरोसे है. इसलिए हमलोग अपना इलाज सदर अस्पताल में ही कराते हैं. कोविड के समय इसे क्वारंटीन सेंटर के तौर पर इस्तेमाल किया गया था, जिसके बाद इस अस्पताल की स्थिति और खराब हो गई. अस्पताल की स्थिति को जानने के लिए ईटीवी भारत की टीम ने जिला श्रम अधीक्षक अश्विनी कुमार से संपर्क किया तो वे पल्ला झाड़ते नजर आए.

"यह अस्पताल केंद्र सरकार के अधीन आता है. जिलास्तर से इसमें कोई योगदान नहीं है. इसलिए इस मामले में कोई जानकारी नहीं है. अस्पताल की व्यवस्था पर कुछ नहीं कह पाएंगे." - अश्विनी कुमार, श्रम अधीक्षक, नालंदा

दम तोड़ता बीड़ी का पेशा: अस्पताल की बदहाली के साथ-साथ बीड़ी बनाने का पेशा भी अब दम तोड़ रहा है. बीड़ी कमीशनदार मो. सोहेल मलिक ने बताया कि 1970 के दशक में 1000 बीड़ी बनाने पर कारीगर को ढाई रुपए मिलते थे, जबकि उस वक्त एक मजदूर की दिहाड़ी सिर्फ डेढ़-दो रुपए थी. आज एक आम मजदूर दिन भर में 600 रुपए कमा लेता है, जबकि 1000 बीड़ी बनाने वाले कारीगर को मात्र 250 से 300 रुपए ही मिलते हैं.

"मजदूरी घटने और इस काम को 'नीचा' समझे जाने के कारण युवाओं ने यह काम छोड़ दिया और पलायन कर गए हैं. अब सिर्फ कुछ बुजुर्ग ही इस पेशे से जुड़े हैं." -सोहेल मलिक, बीड़ी कमीशनदार

Nalanda Beedi Workers Hospital
बीड़ी श्रमिक अस्पताल का हाल (ETV Bharat)

विधानसभा में गूंजा मजदूरों का मुद्दा: बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र में भी बीड़ी मजदूरों की बदहाली का मुद्दा उठा था. सहरसा विधायक इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता ने सदन में मजदूरों की समस्याओं को प्रमुखता से रखा. इस पर तत्कालीन श्रम संसाधन मंत्री ने जवाब देते हुए बताया कि बिहार में वर्तमान में 1,25,453 लोग बीड़ी और तंबाकू वर्कर के तौर पर रजिस्टर्ड हैं. हालांकि, अनुमान के मुताबिक इनकी वास्तविक संख्या 15-20 लाख तक हो सकती है, जिनमें से बड़ी संख्या में मजदूर रजिस्टर्ड नहीं हैं. सरकारी आंकड़ों के अनुसार जमुई में लगभग 61,500, नालंदा में 4,947, सहरसा में 194 और खगड़िया जिले में 203 रजिस्टर्ड बीड़ी मजदूर हैं.

न्यूनतम मजदूरी और हकीकत: विधायक इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता ने सदन में आरोप लगाया कि वर्करों को 1,000 बीड़ी बनाने के लिए सिर्फ 100 रुपये दिए जा रहे हैं, जिससे दिनभर की कड़ी मेहनत के बाद भी उनकी कमाई मात्र 150-200 रुपये ही हो पाती है. इसके जवाब में मंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार ने अक्टूबर 2025 से बीड़ी मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी (Minimum Wage) 444 रुपये प्रतिदिन तय की है.

मजदूरों को मिलने वाला मुआवजा: टाइगर ने कहा, 'हम एक्सीडेंटल मौत होने पर आश्रितों को 2 लाख रुपये और नेचुरल मौत होने पर 50,000 रुपये देते हैं. पूरी और पक्की विकलांगता होने पर 1 लाख रुपये और थोड़ी विकलांगता होने पर 50,000 रुपये, लाइलाज बीमारियों के इलाज के लिए 15,000 से 50,000 रुपये और एक्सीडेंट में लगी चोटों के लिए 10,000 रुपये मिलते हैं.'

Nalanda Beedi Workers Hospital
बीड़ी श्रमिक अस्पताल का हाल (ETV Bharat)

मजदूरों के लिए सरकारी सहायता: तत्कालीन मंत्री ने सदन में जानकारी दी कि सरकार बीड़ी मजदूरों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं चला रही है. इसके तहत दुर्घटना में मृत्यु होने पर परिवार को आर्थिक संबल देने का प्रावधान है. साथ ही विकलांगता और गंभीर बीमारियों की स्थिति में भी चिकित्सा सहायता राशि दी जाती है.

बजता था नालंदा की बीड़ी का डंका: एक दौर था, जब नालंदा में बनी बीड़ी बंगाल और असम के रास्ते नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार तक भेजी जाती थी. नालंदा के एक बीड़ी मुंशी ने बताया कि कभी यहां एक दर्जन से अधिक फैक्ट्रियां और डेढ़ सौ से ज्यादा दुकानें हुआ करती थीं, जो अब सिमट कर महज 50 से 70 तक रह गई हैं. फिलहाल यहां केवल 3 बीड़ी फैक्ट्रियां ही सक्रिय हैं. स्थानीय स्तर पर कई बार शिकायतें की गईं, लेकिन इन मजदूरों और दम तोड़ते उद्योग की सुधि लेने वाला कोई नहीं है.

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