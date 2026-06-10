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क्रिकेटर बनने का सपना टूटा तो खिलाड़ियों को ट्रॉफी देकर करने लगे सम्मानित, गजब है बिहार के चिंटू की कहानी

धोनी को दी थी बलुआ पत्थर की ट्रॉफी: यह चिंटू की पहली बड़ी मुलाकात नहीं है. इससे पहले साल 2011 में वे रांची जाकर पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को भी सम्मानित कर चुके हैं. उन्होंने धोनी को उनके घर पर उत्तर प्रदेश के चुनार के बलुआ पत्थर से बनी खास ट्रॉफी दी थी, जिसे तराशने में 3 महीने का वक्त लगा था और 40 हजार रुपये खर्च हुए थे. चिंटू कहते हैं कि धोनी से मिलकर मेरा क्रिकेटर बनने का सपना साकार हो गया. खिलाड़ियों को हमारे हाथों से बनी कलाकृति देख पसंद आती तो खुशी मिलती है.

"मैं ट्रॉफी लेकर ईशान किशन के घर गया था. परिवार ने बहुत सम्मान दिया. हमने साथ बैठकर नाश्ता भी किया. खिलाड़ियों को सम्मानित करने में बहुत सुकून मिलता है." -चिंटू कुमार, कलाकार

परिवार ने दिया सम्मान, साथ किया नाश्ता: चिंटू ने बताया कि ईशान किशन और उनके परिवार ने इस कला की खूब सराहना की. हमने साथ बैठकर नाश्ता भी किया. भारतीय खिलाड़ियों को सम्मानित कर काफी अच्छा लगता है. आगे भी यह सिलसिला जारी रहेगा.

ईशान किशन को दी स्टील ट्रॉफी: उन्होंने ईशान को आईसीसी टी-20 वर्ल्ड कप की अनूठी प्रकृति वाली "स्टील की ट्रॉफी" भेंट की. इस विशेष ट्रॉफी को बनाने में उन्हें एक महीने का समय और 25 हजार रुपए का खर्च आया है.

कला के जरिए खेल जगत में पहचान: कभी क्रिकेटर बनने का सपना देखने वाले चिंटू अब फाइन आर्ट्स की मदद से दिग्गज क्रिकेटरों को अपने हाथों से बनी खास ट्रॉफियां भेंट कर उन्हें सम्मानित कर रहे हैं. हाल ही में चिंटू ने भारतीय टीम के युवा विकेट कीपर बल्लेबाज ईशान किशन से उनके पटना आवास पर मुलाकात की.

नालंदा: ज्ञान की धरती नालंदा शिक्षा के साथ अब कला के क्षेत्र में भी नई पहचान लिख रहा है. एक ऐसा ही कलाकार जो कभी पत्थर तो कभी स्टील की चीजों पर वर्ल्ड कप की अनोखी कलाकृतियों को उकेर कर पहचान बना रहा है. नालंदा के कतरीसराय प्रखंड स्थित दरवेशपुरा गांव के रहने वाले चिंटू कुमार ने कला के जरिए खेल जगत में अपनी अलग पहचान बनाई है.

बचपन से क्रिकेटर बनने का था शौक: ईटीवी भारत से बात करते हुए कलाकार चिंटू कुमार ने बताया कि बचपन से ही क्रिकेटर बनने का हमें भी शौक था, लेकिन आर्थिक तंगी और घर की परेशानियों के कारण कई चुनौतियां थीं. उनका सामना करते हुए पढ़ाई की और नौकरी भी की. जिसके बाद कला के क्षेत्र में हमारी रुचि बढ़ी तो मैट्रिक पास करने के बाद पटना से फाइन आर्ट में डिप्लोमा किए.

"पटना से पढ़ाई पूरा कर जयपुर से मास्टर्स की पढ़ाई की. जब देखे कि हम क्रिकेटर नहीं बन पाए, लेकिन बिहार के नए युवा क्रिकेट में देश का नाम रौशन कर रहे हैं तो उत्साह बढ़ा. हमें लगा कि बिहार के उभरते सितारों को सम्मान के तौर पर वर्ल्ड कप ट्रॉफ़ी दें."-चिंटू कुमार, कलाकार

परिवार के साथ चिंटू कुमार (ETV Bharat)

दिल्ली में रहकर की मजदूरी: चिंटू एक बेहद साधारण परिवार से आते हैं. उनके पिता रविंद्र सिंह मध्यम वर्गीय किसान हैं. रविंद्र सिंह ने बताया कि दिल्ली में रहकर पिता-पुत्र ने मजदूरी की. बेटे को पढ़ा-लिखाकर बढ़िया नौकरी दिलाना चाहते थे, काफी मेहनत कर कठिनाइयों का सामना किया.

"चिंटू स्टील वेल्डिंग की दुकान चलाता है, जबकि छोटा बेटा सेना में है. तमाम आर्थिक चुनौतियों के बावजूद चिंटू ने अपनी कला के प्रति समर्पण बनाए रखा. बिहार सरकार से मांग है कि ऐसे कलाकरों को सम्मान के तौर पर नौकरी मिलनी चाहिए."-रविंद्र सिंह, चिंटू के पिता

देखें यह रिपोर्ट (ETV Bharat)

चिंटू के पिता की सरकार से मांग: जब चिंटू की नौकरी नहीं लगी तो वह वापस गांव आकर पावापुरी बाजार में जल मंदिर के पास स्टील वेल्डिंग की दुकान चलाते हैं, जबकि उनका छोटा भाई सेना में है. तमाम आर्थिक चुनौतियों के बावजूद चिंटू ने अपने कला के प्रति समर्पण बनाए रखा. चिंटू के पिता की मांग है कि ऐसे कलाकरों को सम्मान के तौर पर नौकरी मिलनी चाहिए.

शिक्षा और संघर्ष की कहानी: चिंटू ने 2014 में राजस्थान विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई पूरी की थी. वे नौकरी की तलाश में दूसरे प्रदेश गए लेकिन नौकरी नहीं मिलने पर मजदूरी करने लगें. इसके बाद वह लॉकडाउन में फिर घर वापस आ गए. जिसके बाद मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की जानकारी मिली तो उन्होंने 10 लाख रुपये लोन लिया. 2021 में चिंटू ने आर्ट गैलरी नाम से पावापुरी स्थित जल मंदिर के पास एक दुकान खोली, जिसे चला रहे हैं.

नालंदा के कलाकार चिंटू कुमार (ETV Bharat)

वैभव सूर्यवंशी को देंगे अगली ट्रॉफी: चिंटू कुमार मानते हैं कि यह केवल एक कला नहीं, बल्कि देश के नायकों के प्रति सम्मान प्रकट करने का एक मजबूत जरिया है. वे जल्द ही भारतीय टीम के उभरते सितारे वैभव सूर्यवंशी, आकाशदीप, साकिब हुसैन, सूर्यकुमार यादव और मुकेश कुमार को भी अपने हाथों से बनी ट्रॉफी देकर सम्मानित करना चाहते हैं.

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