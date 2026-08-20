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किसकी गलती से बच्चों को MDM में नमक की जगह सर्फ परोसा गया? 4 सदस्यीय कमिटी करेगी जांच

नालंदा मिड डे मील मामले में डीएम का एक्शन ( ETV Bharat )

नालंदा: मंगलवार को बिहार के नालंदा में एमडीएम में बड़ी लापरवाही सामने आई थी. परासी मध्य विद्यालय में नमक की जगह बच्चों के भोजन में सर्फ परोसा गया था. जिस वजह से कई बच्चों की तबीयत बिगड़ गई थी. अब इस मामले में प्रशासन कार्रवाई शुरू हो गई है. एक तरफ जहां हेडमास्टर को सस्पेंड कर दिया गया और तीन रसोइयों को पदमुक्त कर दिया गया, वहीं दूसरी तरफ जांच कमिटी का भी गठन कर दिया गया है. जांच कमिटी का गठन: नालंदा डीएम उदिता सिंह ने कार्रवाई करते हुए सदर एसडीएम बिहार शरीफ किसलय श्रीवास्तव के नेतृत्व में 4 सदस्य टीम गठित कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है. जिसमें विद्यालय में मध्याह्न भोजन एकता शक्ति फाउण्डेशन के रामघाट, नगरनौसा स्थित केंद्रीयकृत रसोईघर से उपलब्ध कराया गया था. प्रशासन का एक्शन: फिलहाल इस मामले में विद्यालय में कार्यरत तीन रसोइयों को कार्यमुक्त और प्रधानाध्यापक शैलेन्द्र कुमार को निलंबित कर विभागीय कार्रवाई शुरू की गई. ⁠मामले में संबंधित अधिकारियों एवं एकता शक्ति फाउण्डेशन के परियोजना प्रबंधक से कारण पृच्छा (कारण बताओ नोटिस) की गई है. इससे पहले प्रधानाध्यापक ने ही 18 अगस्त को नूरसराय थाने में अज्ञात दोषी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई थी. किन लोगों पर गिरी गाज?: तीन रसोइयों मंटु देवी, शारदा देवी और निपु देवी को कार्य मुक्त कर दिया गया है, जबकि प्रधानाध्यापक शैलेंद्र कुमार को निलंबित करते हुए विभागीय कार्रवाई के अधीन किया गया है. इसके अलावे महेश प्रसाद (प्रखंड साधन सेवी नूरसराय), जितेंद्र कुमार (जिला कार्यक्रम प्रबंधक) शशांक सिन्हा (परियोजना प्रबंधक) को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है.