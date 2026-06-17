ETV Bharat / state

बिहार में 60 मजदूरों से भरी बस में दौड़ गई करंट, पति-पत्नी की मौत, कई घायल

नालंदा: बिहार के नालंदा में दर्दनाक हादसा हुआ है. जहां ईंट भट्ठे से मजदूरी कर लौट रहे मजदूरों से भरी स्लीपर बस हाई टेंशन तार की चपेट में आ गई. इस घटना में कई लोग झुलस गए हैं. वहीं दो लोगों की मौत हो चुकी है. सभी घायलों को विम्स पावापुरी में भर्ती कराया गया है.

पति-पत्नी की मौत: घटना पावापुरी थाना क्षेत्र शंभु शरण बीएड कॉलेज के पास की है. इस हादसे में घोसरावां निवासी दंपत्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि करीब 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. मृतकों की पहचान रूदल मांझी (40) और उनकी पत्नी फूलो देवी (35) के रूप में हुई है.

हाई टेंशन तार के संपर्क में आई बस: ये सभी मजदूर बेतिया से काम कर घर घोसरावां जा रहे थे लेकिन दो किलोमीटर पहले ही बस हाई टेंशन तार के संपर्क में आ गई. असल में बस में लदी साइकिल का हैंडल सड़क के ऊपर से गुजर रही 11 हजार वोल्ट की बिजली तार से टकरा गया.