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शिमला जाने वाला ये मार्ग 15 फीट नीचे धंसा, 26 बस रूट हुए प्रभावित, पहाड़ी धंसने से बनी कई बहुत बड़ी झील

15 फीट नीचे तक धंस गई सड़क ( ETV Bharat )

नालागढ़: सोलन जिले में नालागढ़-रामशहर-शिमला मार्ग पर कुमारहट्टी के पास एक बार फिर भूस्खलन होने से सड़क का बड़ा हिस्सा करीब 15 फीट नीचे धंस गया है. भूस्खलन के चलते मार्ग पूरी तरह से बंद हो चुका है. सड़क पर जगह-जगह बड़ी-बड़ी दरारें आ गई हैं, जिससे स्थिति काफी खतरनाक बनी हुई है. पिछले वर्ष भी छह अगस्त को यह मार्ग धंस गया और इस वर्ष भी वही हालत हो गई है. सुरक्षा की दृष्टि से एनडीआरएफ और प्रशासन ने एहतियात के तौर पर सड़क के समीप स्थित एक मकान को भी खाली करवा दिया है. वहीं, सड़क बंद होने से वाहन चालकों और स्थानीय लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. सड़क की स्थिति को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है. नालागढ़ के विधायक हरदीप बावा, एसडीएम नरेंद्र आहलुवालिया, तहसीलदार हुसन चंद, पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता परवरसर सिंह, सहायक अभियंता राकेश कुमार भी स्थिति का जायजा लेने के लिए कुम्हारहट्टी पहुंचे थे. नालागढ़-रामशहर-शिमला मार्ग पर कुमारहट्टी के पास हुआ भूस्खलन (ETV Bharat) एसडीएम नालागढ़ नरेंद्र आहलुवालिया ने बताया कि पीडब्ल्यूडी विभाग और एनडीआरएफ की टीम ने मौके पर जाकर सड़क के साथ लोगों के मकानों को खाली करवा दिया है. प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो बंद किए गए मार्ग पर जाने से बचें और संभावित खतरे को देखते हुए प्रशासन के निर्देशों का पालन करें.