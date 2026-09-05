शिमला जाने वाला ये मार्ग 15 फीट नीचे धंसा, 26 बस रूट हुए प्रभावित, पहाड़ी धंसने से बनी कई बहुत बड़ी झील
कुमारहट्टी के पास भारी भूस्खलन से सड़क 15 फीट धंसी. मलबे से चिकनी खड्ड में कृत्रिम झील बनने से निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 5, 2026 at 5:27 PM IST
नालागढ़: सोलन जिले में नालागढ़-रामशहर-शिमला मार्ग पर कुमारहट्टी के पास एक बार फिर भूस्खलन होने से सड़क का बड़ा हिस्सा करीब 15 फीट नीचे धंस गया है. भूस्खलन के चलते मार्ग पूरी तरह से बंद हो चुका है. सड़क पर जगह-जगह बड़ी-बड़ी दरारें आ गई हैं, जिससे स्थिति काफी खतरनाक बनी हुई है. पिछले वर्ष भी छह अगस्त को यह मार्ग धंस गया और इस वर्ष भी वही हालत हो गई है.
सुरक्षा की दृष्टि से एनडीआरएफ और प्रशासन ने एहतियात के तौर पर सड़क के समीप स्थित एक मकान को भी खाली करवा दिया है. वहीं, सड़क बंद होने से वाहन चालकों और स्थानीय लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. सड़क की स्थिति को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है. नालागढ़ के विधायक हरदीप बावा, एसडीएम नरेंद्र आहलुवालिया, तहसीलदार हुसन चंद, पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता परवरसर सिंह, सहायक अभियंता राकेश कुमार भी स्थिति का जायजा लेने के लिए कुम्हारहट्टी पहुंचे थे.
एसडीएम नालागढ़ नरेंद्र आहलुवालिया ने बताया कि पीडब्ल्यूडी विभाग और एनडीआरएफ की टीम ने मौके पर जाकर सड़क के साथ लोगों के मकानों को खाली करवा दिया है. प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो बंद किए गए मार्ग पर जाने से बचें और संभावित खतरे को देखते हुए प्रशासन के निर्देशों का पालन करें.
नालागढ़-रामशहर-शिमला मार्ग बंद होने से 26 रूट बंद
नालागढ़-रामशहर-शिमला मार्ग बंद होने से 26 रूट बंद हो गए है. रामशहर की दो दर्जन पंचायतों का संपर्क पूरी तरह से कट गया है. क्वारनी, मितियां, जांड़ू. दिग्गल, शिमला, रूट पूरी तरह से ठप हो गए है. विधायक हरदीप बावा ने बताया कि क्षतिग्रस्त सड़क के दोनों ओर बसों से ट्रांसमिट करके लोगों को उनके गंतव्य स्थान पर पहुंचाया जाएगा. सड़क को खोलने के लिये मशीनें लगा दी गई हैं. जल्द ही सड़क को समतल कर खुलवा दिया जाएगा.
मलबे से कुम्हारहट्टी के समीप खड्ड में बनी प्राकृतिक झील
वहीं, नालागढ़-रामशहर-शिमला रोड पर कुमारहट्टी-मित्तियां के पास हुए भारी भूस्खलन के कारण चिकनी खड्ड का बहाव पूरी तरह अवरुद्ध हो गया है. इस कारण वहां कई मीटर लंबी एक विशाल कृत्रिम झील बन गई है. इसमें कई फीट पानी जमा हो गया है. मलबे का यह बांध कभी भी अचानक टूट सकता है, जिससे निचले क्षेत्रों में अचानक तीव्र बाढ़ जैसी गंभीर स्थिति पैदा होने का खतरा बना हुआ है. एसडीएम नरेंद्र आहलुवालिया ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि लोग चिकनी खड्ड के आसपास या तटीय क्षेत्रों में जाने से पूरी तरह बचें. खड्ड के निचले इलाकों और खड्ड के तटों के पास रह रहे सभी लोग एवं परिवार तुरंत अपने साथ परिजनों की सुरक्षा सुनिश्चित करें और सतर्क रहें. किसी भी प्रकार की आपातकालीन स्थिति, जलस्तर में बदलाव या खतरे का आभास होने पर तुरंत स्थानीय प्रशासन से संपर्क करें.
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