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'प्लांट की गंदगी से खराब हो चुके हैं गांव के लोगों के किडनी-लीवर, कई पशुओं की मौत, स्किन प्रॉब्लम से जूझ रहा गांव'

धरने पर बैठे ग्रामीण ( ETV Bharat )

नालागढ़: बीबीएन के दभोटा क्षेत्र में स्थित माजरा गांव में कथित कैमिकलयुक्त पानी को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है. यहां सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के खिलाफ ग्रामीण पिछले करीब तीन महीने से कंपनी के बाहर धरने पर बैठे हैं. ग्रामीणों का आरोप है कि कंपनी से निकलने वाले कथित कैमिकलयुक्त पानी के कारण गांव के हैंडपंप और घरों के नलों तक दूषित पानी पहुंच रहा है. ग्रामीणों ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच करवाने की मांग की है. दभोटा के माजरा गांव में कंपनी के बाहर पिछले करीब तीन महीने से ग्रामीणों का धरना जारी है. धरने पर बैठी गांव की बुजुर्ग महिला अजीत कौर का कहना है कि कंपनी के आसपास से निकलने वाले कैमिकलयुक्त पानी के कारण गांव में पेयजल को लेकर गंभीर समस्या पैदा हो गई है. गांव के हैंडपंप और घरों के नल में आने वाले पानी की गुणवत्ता प्रभावित हुई है. इस समस्या से शायद ही कोई परिवार अछूता हो. हमें त्वचा संबंधी परेशानियों सहित कई स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. 'कई पशुओं की हो चुकी है मौत' धरने पर बैठे देविंद्र सिंह ने कहा कि 'इस प्लांट ने आतंक मचा रखा है. ट्रीटमेंट के नाम पर लोगों को ठगा जा रहा है. हमारे कई पशुओं की मौत हो चुकी है. सही से जांच की जाए तो कई लोगों की किडनी, लीवर सब डैमेज निकलेगा. पहले कंपनी की गंदगी सड़क तक फैली होती थी, लेकिन धरना शुरू होने के बाद से सड़क साफ हुई है. प्रशासन हमारा बिल्कुल साथ नहीं दे रहा है.' कविता भी यहां लोगों के साथ धरने पर बैठी हैं उनका कहना है कि 'कंपनी सॉलिड वेस्ट के नाम पर लगी है, लेकिन यहां हर तरह का लिक्विड वेस्ट पहुंच रहा है. इससे हमारे बच्चों के भविष्य खराब हो रहा है. यहां पूरे बद्दी, नालागढ़ का कचरा पहुंच रहा है. हमारी मांग है कि यहां से इस कंपनी को हटाया जाए. वेस्ट मैनजमेंट कंपनी घनी आबादी के बीच लग ही नहीं सकती.' 'कंपनी का पक्ष सुनने के बाद लौटे अधिकारी'