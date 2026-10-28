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हिमाचल में पूर्व भाजपा विधायक के बेटे पर FIR, परियोजना में फर्जी फॉर्म इस्तेमाल करने का आरोप

पूर्व भाजपा विधायक के बेटे पर FIR ( @ANCHIT-THAKUR )

सोलन: हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में नालागढ़ के पूर्व विधायक और भाजपा नेता केएल ठाकुर के बेटे अंचित ठाकुर के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है. यह मामला NH-105 पर पुल निर्माण परियोजना में खनन सामग्री की सप्लाई के लिए कथित तौर पर फर्जी एम-फॉर्म और ट्रांजिट पास इस्तेमाल करने से जुड़ा है. बद्दी पुलिस के अनुसार, शिकायत की जांच के बाद थाना नालागढ़ में अंचित ठाकुर, मैसर्स गणपति भारत प्राइवेट लिमिटेड और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है. वहीं, केएल ठाकुर ने इसे अपने परिवार को बदनाम करने की राजनीतिक साजिश बताया है. उनका कहना है कि वह फर्जी एम-फॉर्म के संबंध में पहले ही पुलिस को शिकायत दे चुके हैं.

पुलिस के अनुसार, हिमाचल प्रदेश पुलिस मुख्यालय शिमला में मिली शिकायत पर एक राजपत्रित पुलिस अधिकारी ने जांच की थी. इस दौरान खनन विभाग की सत्यापन रिपोर्ट, GST रिकॉर्ड, बैंकिंग लेन-देन, रनिंग अकाउंट बिल और अन्य दस्तावेजों की जांच की गई. जांच में बड़ी संख्या में एम-फॉर्म और ट्रांजिट पास कथित तौर पर फर्जी पाए गए. ठाकुर रुहानी स्टोन क्रशर से खनन सामग्री की आपूर्ति और संबंधित दस्तावेजों के बीच संभावित संबंध भी सामने आया है. परियोजना स्थल पर दस्तावेजों के सत्यापन में हुई संभावित अनियमितताओं की भी जांच की जा रही है.