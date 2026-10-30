हिमाचल में फायरिंग करने वाले चार आरोपी पंजाब से गिरफ्तार, जानें क्या क्या हुआ बरामद
नालागढ़ में फायरिंग की तीन घटनाओं में शामिल चार आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, हथियार बरामद.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 30, 2026 at 7:04 PM IST
नालागढ़: क्षेत्र में पिछले दिनों हुई फायरिंग की तीन अलग-अलग घटनाओं में शामिल चार आरोपियों को गिरफ्तार करने में बद्दी पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है. पुलिस ने दो मुख्य आरोपियों सहित दो अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों को पकड़ने के लिए चलाए गए विशेष ऑपरेशन को एसपी बद्दी विनोद धीमान ने खुद लीड किया. एसपी की अगुवाई में पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए चारों आरोपियों को पंजाब में मोहाली जिले के बिलोंगी बैरियर के पास से गिरफ्तार किया.
एसपी बद्दी विनोद धीमान ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि नालागढ़ क्षेत्र में अलग-अलग स्थानों पर फायरिंग की तीन घटनाएं हुई थीं. पहली घटना 14 अक्टूबर को बूटा प्लासी में एक घर में हुई थी. इसके बाद शिकायतकर्ता के घर पर फिर 23 अक्टूबर को गोलियां चलाई. 25 अक्टूबर को एक कबाड़ी के परिसर में फायरिंग की थी. इन घटनाओं में दो आरोपियों ने नकाब पहनकर मोटरसाइकिल पर सवार होकर फायरिंग की थी. घटनाओं की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने पांच विशेष टीमों का गठन किया था, जो लगातार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई थीं.
उन्होंने बताया कि पुलिस की एक टीम का नेतृत्व मैं स्वयं कर रहा था. हमारी टीम ने पिछले कल बिलोंगी बैरियर मोहाली के पास दबिश देकर तीन आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जबकि अमृतपाल नाम के आरोपी को जीर्कपुर से गिरफ्तार किया है. आरोपियों की पहचान देवेंद्र सिंह निवासी आनंदपुर साहिब, उम्र 34 वर्ष, अमृतपाल सिंह निवासी रोपड़, उम्र 32 वर्ष, उपकार सिंह निवासी कोटला पावर हाउस, आनंदपुर साहिब, उम्र 29 वर्ष के साथ राजेंद्र कुमार निवासी घुमारवीं, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश, उम्र 29 वर्ष के रूप में हुई है.
एसपी ने बताया कि देवेंद्र सिंह तीनों फायरिंग की घटनाओं में पिस्टल से गोली चलाने वाला मुख्य आरोपी है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक स्कॉर्पियो गाड़ी, एक जिगाना पिस्टल, चार जिंदा कारतूस और पांच मोबाइल फोन बरामद किए हैं. गिरफ्तार आरोपियों से गहन पूछताछ की जा रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि इन घटनाओं में इनके साथ और कौन-कौन लोग शामिल थे और फायरिंग के पीछे क्या पूरा नेटवर्क काम कर रहा था.
एसपी विनोद धीमान ने बद्दी पुलिस की टीमों की सराहना करते हुए कहा कि पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए बेहतरीन कार्य किया है.उन्होंने कहा कि नालागढ़ और बद्दी क्षेत्र में कानून व्यवस्था बिगाड़ने तथा फायरिंग जैसी घटनाओं को अंजाम देने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा. पुलिस अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रखेगी.
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