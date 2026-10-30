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हिमाचल में फायरिंग करने वाले चार आरोपी पंजाब से गिरफ्तार, जानें क्या क्या हुआ बरामद

गिरफ्तार किए गए आरोपी ( ETV Bharat )

नालागढ़: क्षेत्र में पिछले दिनों हुई फायरिंग की तीन अलग-अलग घटनाओं में शामिल चार आरोपियों को गिरफ्तार करने में बद्दी पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है. पुलिस ने दो मुख्य आरोपियों सहित दो अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों को पकड़ने के लिए चलाए गए विशेष ऑपरेशन को एसपी बद्दी विनोद धीमान ने खुद लीड किया. एसपी की अगुवाई में पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए चारों आरोपियों को पंजाब में मोहाली जिले के बिलोंगी बैरियर के पास से गिरफ्तार किया.

एसपी बद्दी विनोद धीमान ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि नालागढ़ क्षेत्र में अलग-अलग स्थानों पर फायरिंग की तीन घटनाएं हुई थीं. पहली घटना 14 अक्टूबर को बूटा प्लासी में एक घर में हुई थी. इसके बाद शिकायतकर्ता के घर पर फिर 23 अक्टूबर को गोलियां चलाई. 25 अक्टूबर को एक कबाड़ी के परिसर में फायरिंग की थी. इन घटनाओं में दो आरोपियों ने नकाब पहनकर मोटरसाइकिल पर सवार होकर फायरिंग की थी. घटनाओं की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने पांच विशेष टीमों का गठन किया था, जो लगातार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई थीं.