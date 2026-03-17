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हिमाचल में दिनदहाड़े फायरिंग, कहासुनी के बाद दोस्त ने दोस्त को मारी गोली

सोलन: हिमाचल प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन के नालागढ़ में मंगलवार को दिनदहाड़े गोलीबारी की घटना से इलाके में हड़कंप मच गया. वार्ड नंबर 2 में दो युवकों के बीच हुई कहासुनी ने तब हिंसक रूप ले लिया, जब एक युवक ने अचानक अपने ही दोस्त पर फायरिंग कर दी. इस घटना में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया.

दोस्त ने दोस्त को मारी गोली

पुलिस के अनुसार, आरोपी की पहचान दिशांत के रूप में हुई है, जिसने अपने ही दोस्त पर फायरिंग कर दी. शुरुआती जांच में सामने आया है कि दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जो देखते ही देखते बढ़ गया और आरोपी ने गुस्से में आकर गोली चला दी. घटना की सूचना मिलते ही नालागढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को करीब एक घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने आरोपी के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल किया गया देसी कट्टा और कारतूस का खोखा भी बरामद कर लिया है.