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हिमाचल में दिनदहाड़े फायरिंग, कहासुनी के बाद दोस्त ने दोस्त को मारी गोली

घायल युवक को PGI रेफर किया गया है. फिलहाल घायल की हालत गंभीर बनी हुई है.

NALAGARH FIRING CASE
नालागढ़ में दोस्त ने दोस्त को मारी गोली (SOLAN POLICE)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : March 17, 2026 at 6:48 PM IST

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Updated : March 17, 2026 at 7:01 PM IST

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सोलन: हिमाचल प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन के नालागढ़ में मंगलवार को दिनदहाड़े गोलीबारी की घटना से इलाके में हड़कंप मच गया. वार्ड नंबर 2 में दो युवकों के बीच हुई कहासुनी ने तब हिंसक रूप ले लिया, जब एक युवक ने अचानक अपने ही दोस्त पर फायरिंग कर दी. इस घटना में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया.

दोस्त ने दोस्त को मारी गोली

पुलिस के अनुसार, आरोपी की पहचान दिशांत के रूप में हुई है, जिसने अपने ही दोस्त पर फायरिंग कर दी. शुरुआती जांच में सामने आया है कि दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जो देखते ही देखते बढ़ गया और आरोपी ने गुस्से में आकर गोली चला दी. घटना की सूचना मिलते ही नालागढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को करीब एक घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने आरोपी के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल किया गया देसी कट्टा और कारतूस का खोखा भी बरामद कर लिया है.

घायल युवक का PGI में इलाज जारी

घटना के बाद परिजन घायल युवक को तुरंत नालागढ़ अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए प्राथमिक उपचार देने के बाद उसे पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया. फिलहाल घायल का इलाज जारी है और उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है. घायल युवक की माता ने बताया कि आपसी रंजिश के चलते उनके बेटे पर हमला किया गया है. उन्होंने पुलिस प्रशासन से आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. वहीं डॉक्टरों का कहना है कि गोली लगने के कारण युवक की स्थिति नाजुक थी, इसलिए उसे तुरंत उच्च चिकित्सा केंद्र भेजा गया.

जांच में जुटी पुलिस

एएसपी बद्दी अशोक वर्मा ने बताया कि, "मामले की गहनता से जांच की जा रही है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखा जा रहा है. पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि आरोपी के पास हथियार कहां से आया और घटना के पीछे की असली वजह क्या थी. फिलहाल इस पूरे मामले में आगामी तफ्तीश अमल में लाई जा रही है."

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Last Updated : March 17, 2026 at 7:01 PM IST

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