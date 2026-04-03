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JDU विधायक के क्षेत्र में नीतीश के 'सात निश्चय' की खुली पोल, कागजों पर बह रहा नल का जल

JDU विधायक के विधानसभा क्षेत्र के ढिबरा गांव में 3 साल से पानी की समस्या है. लोग रोज 01 किमी दूर से पानी लाते हैं.

Nal Jal Yojana Fails In Gaya Dhibra Village
बेलागंज विधानसभा क्षेत्र केढिबरा गांव में जल संकट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 3, 2026 at 4:29 PM IST

8 Min Read
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गया: बिहार का एक ऐसा गांव जो वर्षों से प्यासा है. ढिबरा गांव आज भी पानी की बूंद-बूंद के लिए तरस रहा है. करीब तीन साल पहले यहां 'नल-जल योजना' के तहत काम तो शुरू हुआ और पूरे गांव में पाइप भी बिछाए गए, लेकिन आज तक इन पाइपों से पानी की एक बूंद भी नहीं टपकी. इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि योजना के नाम पर केवल खानापूर्ति की गई. पानी की टंकी का निर्माण ही नहीं हुआ.

विधायक मनोरमा देवी के क्षेत्र का हाल: बेलागंज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले इस गांव की विधायक मनोरमा देवी हैं, जो सत्तारूढ़ दल (JDU) से ताल्लुक रखती हैं. सत्ता में होने के बावजूद वह ढिबरा गांव की इस विकराल समस्या का समाधान नहीं निकाल पाई हैं. यही वजह है कि यहां के ग्रामीणों को आज भी अपनी प्यास बुझाने के लिए रोज 5 किलोमीटर पैदल चलकर पानी लाना पड़ता है.

देखें रिपोर्ट (ETV Bharat)

बूंद-बूंद के लिए मोहताज ग्रामीण: लगभग 150 घरों वाले इस गांव में करीब 700 लोग रहते हैं, जिनमें दलित समुदाय की बड़ी आबादी है. यहां पांच अलग-अलग जातियों के लोग निवास करते हैं. गांव के कोइरी टोला की रहने वाली शारदा देवी बताती हैं कि पानी की समस्या इतनी गंभीर है कि लोगों को दूसरे गांवों के चक्कर काटने पड़ते हैं, तब जाकर कहीं पीने और खाना बनाने के लिए पानी नसीब हो पाता है.

"यहां हमारी कोई सुनने वाला नहीं है, अधिकारी सिर्फ जांच करने के लिए आते हैं. पानी की समस्या इतनी गंभीर है कि हम बूंद-बूंद को मोहताज हैं. बच्चों को समय पर स्कूल भेजने में दिक्कत होती है और पानी की कमी के कारण हम सप्ताह में केवल एक या दो बार ही स्नान कर पाते हैं. मेरी शादी जब से इस गांव में हुई है, तब से मैं इसी किल्लत को झेल रही हूं." -शारदा देवी, ग्रामीण महिला

Nal Jal Yojana Fails In Gaya Dhibra Village
ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

पड़ोसी गांवों से भी इनकार: शारदा देवी आगे बताती हैं कि कभी-कभी तो पीने के पानी का भी संकट खड़ा हो जाता है. जब हम दूसरे घरों या गांवों से पानी मांगने जाते हैं, तो लोग मना कर देते हैं. वे कहते हैं, 'हमारे पास खुद के लिए पर्याप्त पानी नहीं है, तो दूसरों को क्या दें?' इस स्थिति ने ढिबरा गांव के लोगों का जीवन दूभर कर दिया है.

शोभा की वस्तु बनी 'नल-जल योजना': गांव की ही दुलारी देवी का कहना है कि सरकार की 'नल-जल योजना' यहां सिर्फ एक दिखावा और शोभा की वस्तु बनकर रह गई है. वह कहती हैं, "पाइप तो बिछा दिए गए, लेकिन पानी आज तक नसीब नहीं हुआ." पिछले तीन-चार सालों से यही आलम है. गांव में पाइप तो दिखते हैं, लेकिन बोरिंग और पानी की टंकी कहां है, इसका किसी को पता नहीं. पानी के इंतजाम के लिए हमें रोज़ घर से लंबी दूरी तय करनी पड़ती है."

बढ़ती गर्मी के साथ गहराता जल संकट: दुलारी देवी बताती हैं कि पानी की तलाश में उन्हें कभी बगल के टोले 'कोइरी टोला', तो कभी 'महादेव स्थान' या अन्य गांवों की ओर भटकना पड़ता है. जैसे-जैसे गर्मी बढ़ रही है, समस्या और भी विकराल होती जा रही है. दूसरे गांवों से पानी लाना अब और भी मुश्किल हो गया है, क्योंकि वहां के लोग भी अब पानी देने से कतराने लगे हैं.

एक बाल्टी पानी के लिए 1 किमी का सफर: ग्रामीण महिला दुलारी देवी बताती हैं कि पानी के इंतजाम के लिए उन्हें रोज करीब 01 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है. वह कहती हैं, "एक बार में सिर्फ एक बाल्टी और एक तसले में ही पानी ला पाते हैं. पानी का स्रोत एक किलोमीटर दूर है. जहां हमें दिन भर में 4 से 5 बार चक्कर लगाने पड़ते हैं. तब जाकर घर में खाना बनाने और पीने के लिए पर्याप्त पानी जुट पाती है."

Nal Jal Yojana Fails In Gaya Dhibra Village
बेलागंज विधानसभा क्षेत्र के ढिबरा गांव की महिला (ETV Bharat)

अधिकारियों की उदासीनता: सिर्फ जांच, समाधान नहीं: समस्या के समाधान पर ग्रामीण कहते हैं कि अधिकारी आते हैं, खानापूर्ति के लिए जांच करते हैं और चले जाते हैं. ग्रामीणों का मानना है कि यदि प्रशासन सक्रिय हो, तो यह समस्या एक दिन में दूर हो सकती है, लेकिन ऐसा लगता है कि अधिकारियों को जनता की तकलीफों से कोई सरोकार नहीं है.

'खुद पानी लाइये, वरना प्यासे रहिये': लीला देवी का दर्द भी कुछ ऐसा ही है. वह बताती हैं, "पानी के लिए हम कई दफा तड़प जाते हैं. यहां स्थिति ऐसी है कि यदि आपमें खुद जाकर पानी लाने की हिम्मत है, तो पानी मिलेगा, वरना प्यासे रहिये. कोई किसी की मदद करने वाला नहीं है." इस विकराल समस्या के कारण सबसे ज्यादा परेशानी महिलाओं को झेलनी पड़ रही है.

Nal Jal Yojana Fails In Gaya Dhibra Village
बेलागंज विधानसभा क्षेत्र के ढिबरा गांव के लोग (ETV Bharat)

पड़ोसी टोलों पर निर्भरता और प्रशासन से गुहार: ग्रामीण किशोर मांझी बताते हैं कि पूरे गांव की निर्भरता दूसरे गांवों पर है. ढिबरा से कोइरी टोला की दूरी लगभग एक किलोमीटर है, जहां से वे पानी लाते हैं. यदि वहां भी पानी नहीं मिलता, तो उन्हें और भी दूर भटकना पड़ता है. किशोर मांझी आक्रोश व्यक्त करते हुए कहते हैं.

"नल-जल योजना यहाँ पूरी तरह विफल है. सिर्फ पाइप बिछाए गए हैं, न टंकी का पता है और न बोरिंग का. हम प्रशासन और बेलागंज विधायक से मांग करते हैं कि हमारी इस बुनियादी समस्या का जल्द से जल्द समाधान किया जाए." -किशोर मांझी, ग्रामीण

पानी ढोते-ढोते महिलाओं का बुरा हाल: कोइरी टोला के निवासी विनोद कुमार ढिबरा गांव की महिलाओं की स्थिति बयां करते हुए कहते हैं, "पड़ोसी गांव की महिलाएं पानी लेने के लिए हमारे यहां आती हैं. एक किलोमीटर का सफर तय कर वे दिन में कई बार चक्कर लगाती हैं. पानी ढो-ढोकर उनकी हालत खराब हो जाती है, तब जाकर उनके घरों का काम चल पाता है."

Nal Jal Yojana Fails In Gaya Dhibra Village
बेलागंज विधानसभा क्षेत्र के ढिबरा गांव में पानी की समस्या (ETV Bharat)

अधिकारियों का रटा-रटाया जवाब: ढिबरा गांव की इस गंभीर समस्या पर जब पीएचईडी (PHED) विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों से बात की गई, तो वही पुराना और रटा-रटाया जवाब मिला. गया पीएचईडी विभाग के अधिकारियों का दावा है कि गांव में पानी की आपूर्ति की जा रही है.

"मामले को गंभीरता से देखा जाएगा और पानी से जुड़ी समस्या को जल्द दूर किया जाएगा. हमें जो जानकारी मिली है, उसके अनुसार पानी जा रहा है, फिर भी हम इसका जल्द समाधान निकालेंगे." -ममता गोप, विभाग की जूनियर इंजीनियर

नीतीश कुमार के 'सात निश्चय' की सच्चाई: बिहार में 'हर घर नल का जल' योजना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के महत्वाकांक्षी 'सात निश्चय' कार्यक्रम का एक प्रमुख हिस्सा है. इसका लक्ष्य राज्य के हर घर तक पाइप के जरिए शुद्ध पेयजल पहुंचाना है, लेकिन गया का ढिबरा गांव इस सरकारी दावे की पोल खोल रहा है. जहां योजना केवल कागजों और सूखे पाइपों तक सीमित है.

Nal Jal Yojana Fails In Gaya Dhibra Village
यहां करें शिकायत (ETV Bharat)

अधिकारियों पर कार्रवाई का निर्देश: हाल ही में उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सख्त निर्देश दिए थे कि यदि 'नल' में 'जल' नहीं आता है, तो संबंधित मुखिया, वार्ड सदस्य या अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. अब देखना यह है कि ढिबरा गांव की प्यास बुझती है या फिर यहाँ के ग्रामीणों के हिस्से में केवल आश्वासनों का दौर ही चलता रहेगा.

प्रमुख टोल-फ्री और शिकायत नंबर

  • टोल-फ्री नंबर: 1800-123-1121 और 1800-345-1121
  • WhatsApp नंबर: 8544429024/8544429082 (आप समस्या का फोटो या वीडियो भी भेज सकते हैं)
  • ईमेल: phedcgrc2024@gmail.com
  • मोबाइल ऐप: गूगल प्ले स्टोर से 'Nal Jal Shikayat' ऐप डाउनलोड कर शिकायत ट्रैक करें

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