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JDU विधायक के क्षेत्र में नीतीश के 'सात निश्चय' की खुली पोल, कागजों पर बह रहा नल का जल

गया: बिहार का एक ऐसा गांव जो वर्षों से प्यासा है. ढिबरा गांव आज भी पानी की बूंद-बूंद के लिए तरस रहा है. करीब तीन साल पहले यहां 'नल-जल योजना' के तहत काम तो शुरू हुआ और पूरे गांव में पाइप भी बिछाए गए, लेकिन आज तक इन पाइपों से पानी की एक बूंद भी नहीं टपकी. इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि योजना के नाम पर केवल खानापूर्ति की गई. पानी की टंकी का निर्माण ही नहीं हुआ.

विधायक मनोरमा देवी के क्षेत्र का हाल: बेलागंज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले इस गांव की विधायक मनोरमा देवी हैं, जो सत्तारूढ़ दल (JDU) से ताल्लुक रखती हैं. सत्ता में होने के बावजूद वह ढिबरा गांव की इस विकराल समस्या का समाधान नहीं निकाल पाई हैं. यही वजह है कि यहां के ग्रामीणों को आज भी अपनी प्यास बुझाने के लिए रोज 5 किलोमीटर पैदल चलकर पानी लाना पड़ता है.

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बूंद-बूंद के लिए मोहताज ग्रामीण: लगभग 150 घरों वाले इस गांव में करीब 700 लोग रहते हैं, जिनमें दलित समुदाय की बड़ी आबादी है. यहां पांच अलग-अलग जातियों के लोग निवास करते हैं. गांव के कोइरी टोला की रहने वाली शारदा देवी बताती हैं कि पानी की समस्या इतनी गंभीर है कि लोगों को दूसरे गांवों के चक्कर काटने पड़ते हैं, तब जाकर कहीं पीने और खाना बनाने के लिए पानी नसीब हो पाता है.

"यहां हमारी कोई सुनने वाला नहीं है, अधिकारी सिर्फ जांच करने के लिए आते हैं. पानी की समस्या इतनी गंभीर है कि हम बूंद-बूंद को मोहताज हैं. बच्चों को समय पर स्कूल भेजने में दिक्कत होती है और पानी की कमी के कारण हम सप्ताह में केवल एक या दो बार ही स्नान कर पाते हैं. मेरी शादी जब से इस गांव में हुई है, तब से मैं इसी किल्लत को झेल रही हूं." -शारदा देवी, ग्रामीण महिला

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पड़ोसी गांवों से भी इनकार: शारदा देवी आगे बताती हैं कि कभी-कभी तो पीने के पानी का भी संकट खड़ा हो जाता है. जब हम दूसरे घरों या गांवों से पानी मांगने जाते हैं, तो लोग मना कर देते हैं. वे कहते हैं, 'हमारे पास खुद के लिए पर्याप्त पानी नहीं है, तो दूसरों को क्या दें?' इस स्थिति ने ढिबरा गांव के लोगों का जीवन दूभर कर दिया है.

शोभा की वस्तु बनी 'नल-जल योजना': गांव की ही दुलारी देवी का कहना है कि सरकार की 'नल-जल योजना' यहां सिर्फ एक दिखावा और शोभा की वस्तु बनकर रह गई है. वह कहती हैं, "पाइप तो बिछा दिए गए, लेकिन पानी आज तक नसीब नहीं हुआ." पिछले तीन-चार सालों से यही आलम है. गांव में पाइप तो दिखते हैं, लेकिन बोरिंग और पानी की टंकी कहां है, इसका किसी को पता नहीं. पानी के इंतजाम के लिए हमें रोज़ घर से लंबी दूरी तय करनी पड़ती है."

बढ़ती गर्मी के साथ गहराता जल संकट: दुलारी देवी बताती हैं कि पानी की तलाश में उन्हें कभी बगल के टोले 'कोइरी टोला', तो कभी 'महादेव स्थान' या अन्य गांवों की ओर भटकना पड़ता है. जैसे-जैसे गर्मी बढ़ रही है, समस्या और भी विकराल होती जा रही है. दूसरे गांवों से पानी लाना अब और भी मुश्किल हो गया है, क्योंकि वहां के लोग भी अब पानी देने से कतराने लगे हैं.

एक बाल्टी पानी के लिए 1 किमी का सफर: ग्रामीण महिला दुलारी देवी बताती हैं कि पानी के इंतजाम के लिए उन्हें रोज करीब 01 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है. वह कहती हैं, "एक बार में सिर्फ एक बाल्टी और एक तसले में ही पानी ला पाते हैं. पानी का स्रोत एक किलोमीटर दूर है. जहां हमें दिन भर में 4 से 5 बार चक्कर लगाने पड़ते हैं. तब जाकर घर में खाना बनाने और पीने के लिए पर्याप्त पानी जुट पाती है."