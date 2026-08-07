ETV Bharat / state

रतलाम में हवा हवाई सरकारी दावे, स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्रों तक नहीं पहुंचा नल जल योजना का लाभ

जल शक्ति मंत्रालय की FAHTC रिपोर्ट के अनुसार एमपी में केवल 58 % स्कूलों में ही नल-जल योजना के कनेक्शन दिए गए हैं. वहीं, यदि रतलाम जिले की बात करें तो 1200 स्कूल और 1100 आंगनवाड़ियों में ही नल-जल योजना का कनेक्शन पहुंचा है. धरातल पर जब इसकी पड़ताल की गई तो रतलाम नगर निगम क्षेत्र में ही शहर के मध्य स्थित स्कूलों में पेयजल के लिए नल कनेक्शन नहीं दिए गए हैं.

जिन स्कूल और शिक्षा संस्थाओं में नल जल योजना का कनेक्शन दिया गया है वहां या तो पानी ही नहीं पहुंच रहा है या पानी की टंकियों की सफाई निर्माण के बाद से ही नहीं हुई है. रतलाम जिले के नेगड़दा गांव में शासकीय स्कूल के बोरिंग में टॉयलेट का दूषित पानी रिस रहा है. स्थानीय लोगों और बच्चों के पालकों ने इसका वीडियो भी जारी किया है.

रतलाम: भारत सरकार द्वारा 2019 में शुरू की गई नल जल योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर नल कनेक्शन देने का कार्य किया जा रहा है. 6 सालों में कई गांव में योजना का लाभ तो मिला लेकिन वहां के शासकीय स्कूल और आंगनवाड़ियों तक इस योजना का लाभ नहीं पहुंच सका है. कई गांव में आज भी बच्चे दूषित पानी पीने को मजबूर हैं.

आंगनवाड़ी केंद्रों तक नहीं पहुंचा नल जल योजना का लाभ (ETV Bharat)

यहां कुछ स्कूलों में बोरिंग और हैंड पंप के माध्यम से बच्चों को पेयजल उपलब्ध करवाया जा रहा है. कुछ स्कूलों में पानी भरने के लिए टंकी ही मौजूद नहीं है. ऐसे में ग्रामीण क्षेत्र की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है.

स्कूल परिसर में बोरिंग का पानी पी रहे बच्चे, बोरिंग के आसपास जमा है टॉयलेट से निकला पानी

नेगड़दा गांव के रितेश मालवीय ने जानकारी देते हुए बताया "गांव में नल जल योजना का कनेक्शन जरूर दिया गया है लेकिन स्कूल परिसर में बोरिंग का पानी ही बच्चों को पीने के लिए दिया जाता है. बोरिंग के आसपास टॉयलेट से निकला हुआ पानी एकत्रित हो रहा है, लेकिन इस पर किसी का ध्यान नहीं है. यदि हमारे बच्चे बीमार होते हैं तो इसका जिम्मेदार कौन होगा. रात में असामाजिक तत्व शराब भी पीते हैं और यही गंदगी करते हैं."

शासकीय स्कूलों में पेयजल व्यवस्था को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी सिमरन सूर्यवंशी से सवाल किया गया तो उन्होंने बताया कि अधिकांश स्कूलों में पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था है. जहां नहीं है वहां भी अस्थाई रूप से पीने के पानी की व्यवस्था की जाती है.

घर-घर स्वच्छ पीने का पानी पहुंचाने के उद्देश्य से लागू की गई थी नल जल योजना

पानी की टंकियों की सफाई और दूषित पानी को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा संज्ञान लेकर पीएचई विभाग को पत्र लिखकर आवश्यक कदम उठाए जाने की बात कही गई है. बहरहाल ग्रामीण क्षेत्र में घर-घर स्वच्छ पीने का पानी पहुंचाने के उद्देश्य से नल जल योजना लागू की गई थी. लेकिन 6 साल बीत जाने के बाद भी हर घर जल और हर स्कूल में पीने का पानी नहीं पहुंच सका है. कुछ जगहों पर बच्चे दूषित पानी तक पीने को मजबूर है.