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30 साल से टीन के शेड में चल रहा स्वास्थ्य केंद्र, 15 पंचायतों के लोगों का एकलौता PHC

चंबा: हिमाचल सरकार जहां देश के लोगों को बेहतर और आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लगातार दावे करती है. वहीं, चंबा जिले के चुराह विधानसभा क्षेत्र में जमीनी हकीकत इन दावों से कहीं अलग नजर आ रही है. चुराह क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नकरोड़ को स्थापित हुए करीब तीन दशक से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन आज तक इस स्वास्थ्य केंद्र को अपना स्थायी भवन नसीब नहीं हो पाया है. ऐसे में यह स्वास्थ्य केंद्र पिछले लंबे समय से एक टीन के शेड में संचालित किया जा रहा है.

"सरकार को केवल स्वास्थ्य सुविधाओं के बड़े-बड़े दावे करने के बजाय उन दावों को धरातल पर उतारने की जरूरत है. नकरोड़ जैसे दूरदराज क्षेत्रों में अगर स्वास्थ्य संस्थानों को पर्याप्त भवन और आधारभूत ढांचा उपलब्ध होगा, तभी ग्रामीण आबादी को वास्तविक रूप से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल पाएंगी." - मजीद, स्थानीय निवासी

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नकरोड़ क्षेत्र की करीब 15 पंचायतों की करीब 30 से 35 हजार की आबादी के लिए स्वास्थ्य सेवाओं का महत्वपूर्ण केंद्र है. दूरदराज और ग्रामीण क्षेत्रों से लोग इलाज करवाने के लिए यहां पहुंचते हैं. क्षेत्र के लोगों के लिए यह स्वास्थ्य केंद्र किसी बड़ी स्वास्थ्य सुविधा से कम नहीं है, लेकिन पर्याप्त आधारभूत ढांचा और अपना भवन नहीं होने के कारण लोगों को अपेक्षित स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है.

30 सालों से नहीं बन पाया भवन

स्थानीय लोगों का कहना है कि स्वास्थ्य केंद्र को बने हुए 30 साल से ज्यादा का समय हो चुका है. इतने लंबे समय में कई सरकारें आईं और चली गई, लेकिन नकरोड़ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के स्थायी भवन की समस्या आज तक दूर नहीं हो पाई. वर्तमान में टीन के शेड में स्वास्थ्य केंद्र चलने के कारण मरीजों, तीमारदारों और स्वास्थ्य कर्मचारियों को भी कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है.

टीन के शेड में स्वास्थ्य सुविधाओं पर सवाल

स्थानीय लोगों के मुताबिक स्वास्थ्य केंद्र में आने वाले मरीजों को मौसम के अनुसार भी परेशानी झेलनी पड़ती है. बारिश, ठंड और गर्मी के दौरान टीन के शेड में स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाना अपने आप में बड़ी चुनौती है. जब क्षेत्र के दूरदराज गांवों से मरीज इलाज की उम्मीद लेकर स्वास्थ्य केंद्र पहुंचते हैं तो उन्हें एक व्यवस्थित और सुविधाजनक स्वास्थ्य परिसर की जरूरत होती है. लोगों का कहना है कि अगर स्वास्थ्य केंद्र के पास अपना भवन होता तो यहां मरीजों के लिए बेहतर व्यवस्था विकसित की जा सकती थी. अलग-अलग स्वास्थ्य सेवाओं के लिए पर्याप्त कमरे, मरीजों के बैठने की व्यवस्था, स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए उचित कार्यस्थल और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाना भी आसान होता.

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नकरोड़ (ETV Bharat)

"ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए सरकार को सबसे पहले ऐसे स्वास्थ्य संस्थानों की ओर ध्यान देना चाहिए, जहां लंबे समय से आधारभूत सुविधाओं की कमी बनी हुई है. सरकार इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नकरोड़ के लिए भूमि, भवन निर्माण और आवश्यक बजट की व्यवस्था करें, ताकि आने वाले समय में यहां आने वाले हजारों लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें." - यासीन मोहम्मद, स्थानीय निवासी

30 से 35 हजार की आबादी हो रही प्रभावित

नकरोड़ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सिर्फ एक गांव या पंचायत तक सीमित स्वास्थ्य संस्थान नहीं है, बल्कि इसके जरिए आसपास की करीब 15 पंचायतों की 30 से 35 हजार की आबादी स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लेती है. पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्र होने के कारण हर छोटी-बड़ी स्वास्थ्य समस्या के लिए लोगों को दूर स्थित बड़े अस्पतालों का रुख करना आसान नहीं होता. ऐसे में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नकरोड़ स्थानीय लोगों के लिए स्वास्थ्य व्यवस्था की पहली महत्वपूर्ण कड़ी है. अगर यहां बेहतर आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध हों तो क्षेत्र के लोगों को काफी राहत मिल सकती है और छोटी स्वास्थ्य समस्याओं के लिए उन्हें दूर नहीं जाना पड़ेगा.