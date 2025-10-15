ETV Bharat / state

लखनऊ में युवक का नग्न शव मिला; ओवरब्रिज के नीचे बोरे में बंद था, सिर पर गहरे चोट के निशान

पारा थाना प्रभारी निरीक्षक सुरेश सिंह ने बताया कि युवक की पहचान अभी नहीं हो पाई है.

घटना स्थल पर जांच करती पुलिस
घटना स्थल पर जांच करती पुलिस (Photo credit: Police)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 15, 2025 at 3:26 PM IST

लखनऊ : राजधानी के पारा थाना क्षेत्र में बुधवार सुबह विक्रम नगर ओवरब्रिज के नीचे कूड़े के ढेर में एक युवक का शव बोरे में बंद मिला. युवक का शव नग्न अवस्था में था. उसके हाथ-पैर मोड़कर रस्सी से बांधे गए थे और मुंह पर टेप चिपका हुआ था. सिर में चोट के गहरे निशान भी मिले हैं. एडीसीपी ने बताया कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है. सुबह करीब 10 बजे सफाईकर्मियों ने बोरा देखा था.


फोरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए : पारा थाना प्रभारी निरीक्षक सुरेश सिंह ने बताया कि युवक की पहचान अभी नहीं हो पाई है. शव की हालत देखकर साफ है कि उसकी हत्या कहीं और की गई है और फिर शव को यहां लाकर फेंका गया है. आस-पास के थानों में फोटो भेजकर शिनाख्त के प्रयास किए, लेकिन सफलता नहीं मिली. फोरेंसिक टीम ने मौके से अहम साक्ष्य जुटाए हैं. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत का सही कारण पता चल पाएगा.

पुलिस खंगाल रही सीसीटीवी : पुलिस की जांच में यह भी सामने आया है कि 14-15 अक्टूबर की रात करीब डेढ़ बजे घटना स्थल के पास एक चार पहिया गाड़ी आई थी, जिसने यू-टर्न लिया था और फिर चली गई थी. पुलिस को मौके पर पहियों के निशान भी मिले हैं. पुलिस अब आस-पास के रास्तों पर लगे सीसीटीवी की फुटेज खंगाल रही है, ताकि उस संदिग्ध गाड़ी और उसमें मौजूद लोगों के बारे में जानकारी मिल सके.



एडीसीपी पश्चिम धनंजय कुशवाहा ने मौके पर पहुंचकर घटना स्थल का जायजा लिया. उन्होंने बताया कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और खुलासे के लिए कई टीमें लगाई गई हैं. पुलिस को मौके से कुछ ऐसे अहम साक्ष्य भी मिले हैं. हालांकि, पुलिस का शुरुआती फोकस युवक की पहचान करने पर है.

