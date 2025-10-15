ETV Bharat / state

लखनऊ में युवक का नग्न शव मिला; ओवरब्रिज के नीचे बोरे में बंद था, सिर पर गहरे चोट के निशान

लखनऊ : राजधानी के पारा थाना क्षेत्र में बुधवार सुबह विक्रम नगर ओवरब्रिज के नीचे कूड़े के ढेर में एक युवक का शव बोरे में बंद मिला. युवक का शव नग्न अवस्था में था. उसके हाथ-पैर मोड़कर रस्सी से बांधे गए थे और मुंह पर टेप चिपका हुआ था. सिर में चोट के गहरे निशान भी मिले हैं. एडीसीपी ने बताया कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है. सुबह करीब 10 बजे सफाईकर्मियों ने बोरा देखा था.







फोरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए : पारा थाना प्रभारी निरीक्षक सुरेश सिंह ने बताया कि युवक की पहचान अभी नहीं हो पाई है. शव की हालत देखकर साफ है कि उसकी हत्या कहीं और की गई है और फिर शव को यहां लाकर फेंका गया है. आस-पास के थानों में फोटो भेजकर शिनाख्त के प्रयास किए, लेकिन सफलता नहीं मिली. फोरेंसिक टीम ने मौके से अहम साक्ष्य जुटाए हैं. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत का सही कारण पता चल पाएगा.