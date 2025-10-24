ETV Bharat / state

बांदा में नग्नावस्था में किशोरी का घर में मिला शव; दुष्कर्म के बाद हत्या का आरोप, पुलिस बोली- सुसाइड की सूचना मिली थी

किशोरी काृ घर में नग्न अवस्था में शव मिला. ( Photo Credit: Banda Police )

बांदा: शुक्रवार को संदिग्ध परिस्थितियों में एक किशोरी का उसके घर में नग्न अवस्था में शव मिलने से हड़कंप मच गया. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा. किशोरी के परिजनों का आरोप है कि किशोरी के साथ दुष्कर्म के बाद हुआ और फिर उसकी हत्या कर दी गई. रेप के बात हत्या का आरोप: परिजनों का कहना है कि किशोरी नग्न अवस्था में थी और उसके मुंह में कपड़ा ठूंसा गया था. किशोरी की मां विद्यालय में काम करने के बाद घर वापस लौटी, वाकये की जानकारी मिली. वहीं पुलिस का कहना है कि आत्महत्या की सूचना मिली थी. शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. जांच की जा रही है. जानकारी देतीं सहायक पुलिस अधीक्षक मेविश टाक (Video Credit: Banda Police) घर के अंदर मिली किशोरी की लाश: मामला देहात कोतवाली क्षेत्र के एक गांव का है. यहां शुक्रवार की एक किशोरी का उसके घर के अंदर कमरे में नग्न अवस्था में शव मिलने से हड़कंप मच गया. पुलिस को सूचना दी गई. पुलिस मौके पर पहुंची और किशोरी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा.