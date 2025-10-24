ETV Bharat / state

बांदा में नग्नावस्था में किशोरी का घर में मिला शव; दुष्कर्म के बाद हत्या का आरोप, पुलिस बोली- सुसाइड की सूचना मिली थी

सहायक पुलिस अधीक्षक मेविश टाक ने बताया कि किशोरी के सुसाइड करने की सूचना मिली थी. मामले की जांच की जा रही है.

Photo Credit: Banda Police
किशोरी काृ घर में नग्न अवस्था में शव मिला. (Photo Credit: Banda Police)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 24, 2025 at 9:57 PM IST

2 Min Read
बांदा: शुक्रवार को संदिग्ध परिस्थितियों में एक किशोरी का उसके घर में नग्न अवस्था में शव मिलने से हड़कंप मच गया. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा. किशोरी के परिजनों का आरोप है कि किशोरी के साथ दुष्कर्म के बाद हुआ और फिर उसकी हत्या कर दी गई.

रेप के बात हत्या का आरोप: परिजनों का कहना है कि किशोरी नग्न अवस्था में थी और उसके मुंह में कपड़ा ठूंसा गया था. किशोरी की मां विद्यालय में काम करने के बाद घर वापस लौटी, वाकये की जानकारी मिली. वहीं पुलिस का कहना है कि आत्महत्या की सूचना मिली थी. शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. जांच की जा रही है.

जानकारी देतीं सहायक पुलिस अधीक्षक मेविश टाक (Video Credit: Banda Police)

घर के अंदर मिली किशोरी की लाश: मामला देहात कोतवाली क्षेत्र के एक गांव का है. यहां शुक्रवार की एक किशोरी का उसके घर के अंदर कमरे में नग्न अवस्था में शव मिलने से हड़कंप मच गया. पुलिस को सूचना दी गई. पुलिस मौके पर पहुंची और किशोरी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा.

Photo Credit: Banda Police
मौके पर पहुंचे अधिकारी (Photo Credit: Banda Police)

फांसी के फंदे पर लटकाने का आरोप: किशोरी के परिजनों ने बताया कि किशोरी के साथ दुष्कर्म हुआ. इसके बाद उसकी हत्या कर दी गई और शव को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया. किशोरी घर में अकेली थी. इस बीच किसी अंजान व्यक्ति ने किशोरी के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी.

Photo Credit: Banda Police
जांच करती पुलिस की टीम (Photo Credit: Banda Police)

विद्यालय में साफ-सफाई का काम करती है मां: किशोरी के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था. मुंह में भी कपड़ा ठूंसा गया था. आरोप है कि उसकी रेप के बाद हत्या की गयी है. किशोरी की मां ने कहा कि वह गांव के एक विद्यालय में साफ सफाई का काम करने गयी थीं.

जब दोपहर में वापस अपने घर आईं, तो पूरा घर खुला था. कमरे के अंदर उनकी बेटी नग्न अवस्था में मिली. उसके मुंह में कपड़ा ठूंसा गया था. दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या की गई है.

Photo Credit: Banda Police
परिजनों ने रेप के बाद हत्या का आरोप लगाया. (Photo Credit: Banda Police)

पुलिस ने शुरू की तफ्तीश: सहायक पुलिस अधीक्षक मेविश टाक ने कहा कि देहात कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में किशोरी के सुसाइड करने की सूचना मिली थी. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. मौके से साक्ष्य जुटाए गये हैं. जांच की जा रही है.

TAGGED:

TEENAGE GIRL SUICIDE IN BANDA
NAKED BODY OF GIRL FOUND
BODY FOUND IN HER HOUSE
BANDA RAPE MURDER CASE

