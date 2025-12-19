22 दिसंबर से शुरू होगा नैनीताल विंटर कार्निवाल, एक क्लिक में जानिये टाइमलाइन

नैनीताल विंटर कार्निवाल टाइमलाइन 22 दिसंबर को नैनीताल बिड़ला चुंगी से कैंची धाम तक लगभग 20 किलोमीटर की ट्रैकिंग आयोजित की जाएगी. जिसमें पर्यटक और पर्यटन से जुड़े लोग प्रतिभाग करेंगे. इसी दिन वोट हाउस क्लब से रिगाटा की शुरुआत होगी. बैंड की प्रस्तुति भी दी जाएगी.

23 दिसंबर को नैनीझील में बोटिंग रेस सहित विभिन्न कार्यक्रम होंगे. सायंकाल दीपदान के साथ मुख्य अतिथि विंटर कार्निवाल का औपचारिक उद्घाटन करेंगे. इससे पूर्व नगर में बैंड धुन के साथ परेड और आकर्षक झांकियां निकाली जाएंगी. स्थानीय सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बाद स्टार नाइट में बॉलीवुड गायक एवं कलाकार परमीश वर्मा अपनी प्रस्तुति देंगे.

24 दिसंबर को फूड फेस्टिवल और विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. इस दिन उत्तराखंड के प्रसिद्ध गायक पवनदीप राजन एवं अन्य कलाकारों द्वारा स्टार नाइट में प्रस्तुति दी जाएगी.

25 दिसंबर को दिन में पेंटिंग, डांस सहित विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी. समापन अवसर पर स्टार नाइट में सुप्रसिद्ध पांडवाज ग्रुप अपनी प्रस्तुति देगा. इसके अलावा चारों दिन स्थानीय कलाकारों के लिए अलग मंच पर निरंतर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे.

आयोजन को आकर्षक बनाने के लिए माल रोड को लाइट माला से सजाया जाएगा. विभिन्न स्थानों पर एलईडी स्क्रीन लगाकर कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण किया जाएगा. पर्यटकों के लिए सेल्फी स्टैंड भी स्थापित किए जाएंगे.