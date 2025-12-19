22 दिसंबर से शुरू होगा नैनीताल विंटर कार्निवाल, एक क्लिक में जानिये टाइमलाइन
नैनीताल विंटर कार्निवाल 22 से 25 दिसंबर चलेगा. इस दौरान विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा. शुभारंभ सीएम कर सकते हैं.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : December 19, 2025 at 9:20 PM IST
नैनीताल: सरोवर नगरी नैनीताल में 22 से 25 दिसंबर तक भव्य विंटर कार्निवाल का आयोजन किय जाएगा. 2018 के बाद पहली बार नैनीताल में इतने बड़े स्तर पर विंटर कार्निवाल आयोजित होने जा रहा है. नैनीताल विंटर कार्निवाल में पहाड़ की संस्कृति, पारंपरिक भोजन, स्थानीय कलाकारों के साथ-साथ बॉलीवुड कलाकारों की आकर्षक प्रस्तुतियां भी होंगी.
विंटर कार्निवाल की तैयारियों को लेकर जिला अधिकारी कार्यालय सभागार में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई. बैठक की अध्यक्षता विधायक नैनीताल सरिता आर्या ने की. बैठक में जनप्रतिनिधियों, विभिन्न संगठनों, पर्यटन से जुड़े संस्थानों और गणमान्य नागरिकों के साथ विचार-विमर्श कर कार्यक्रम की रूपरेखा तय की. सभी ने आपसी समन्वय और सामूहिक भागीदारी से कार्निवाल को भव्य रूप देने का संकल्प लिया. अपर जिलाधिकारी विवेक राय ने बताया नैनीताल में शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विंटर कार्निवाल का आयोजन किया जा रहा है. उन्होंने प्रारंभिक तैयारियों की जानकारी देते हुए सभी संबंधित विभागों, संगठनों और जनप्रतिनिधियों से आयोजन को सफल बनाने के लिए पूर्ण सहयोग की अपील की.
नैनीताल जिला पर्यटन विकास अधिकारी अतुल भंडारी ने पीपीटी के माध्यम से 22 से 25 दिसंबर तक प्रस्तावित कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी दी.
नैनीताल विंटर कार्निवाल टाइमलाइन
अपर जिलाधिकारी विवेक राय ने संबंधित विभागों को सभी तैयारियां समयबद्ध रूप से पूर्ण करने के निर्देश दिए. बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि शुभारंभ अवसर पर मुख्यमंत्री तथा समापन अवसर पर पर्यटन मंत्री को आमंत्रित किया जाएगा. प्रचार-प्रसार के लिए हल्द्वानी रेलवे स्टेशन सहित प्रमुख स्थानों पर होल्डिंग लगाए जाएंगे. खान-पान व जल-पान की व्यवस्था केएमवीएन, अलाव की व्यवस्था नगर पालिका, विद्युत व्यवस्था विद्युत विभाग और पेयजल की जिम्मेदारी जल संस्थान को सौंपी गई.विधायक सरिता आर्या ने कहा मुख्यमंत्री के प्रयासों से नैनीताल में विंटर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यह कार्निवाल आयोजित किया जा रहा है. जिसका प्रतिवर्ष आयोजन किया जाएगा.
पढ़ें- मसूरी विंटर कार्निवाल में पांडवाज की धूम, मेरी गाजणा.. पर झूमे लोग, यूके रैपर बॉयज ने लगाया तड़का
पढ़ें- मसूरी विंटर लाइन कार्निवाल में 'हिमवीरों' का एक्शन, माउंटेनियरिंग करबतों का किया प्रदर्शन