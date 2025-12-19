ETV Bharat / state

22 दिसंबर से शुरू होगा नैनीताल विंटर कार्निवाल, एक क्लिक में जानिये टाइमलाइन

नैनीताल विंटर कार्निवाल 22 से 25 दिसंबर चलेगा. इस दौरान विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा. शुभारंभ सीएम कर सकते हैं.

नैनीताल विंटर कार्निवाल (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : December 19, 2025 at 9:20 PM IST

नैनीताल: सरोवर नगरी नैनीताल में 22 से 25 दिसंबर तक भव्य विंटर कार्निवाल का आयोजन किय जाएगा. 2018 के बाद पहली बार नैनीताल में इतने बड़े स्तर पर विंटर कार्निवाल आयोजित होने जा रहा है. नैनीताल विंटर कार्निवाल में पहाड़ की संस्कृति, पारंपरिक भोजन, स्थानीय कलाकारों के साथ-साथ बॉलीवुड कलाकारों की आकर्षक प्रस्तुतियां भी होंगी.

विंटर कार्निवाल की तैयारियों को लेकर जिला अधिकारी कार्यालय सभागार में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई. बैठक की अध्यक्षता विधायक नैनीताल सरिता आर्या ने की. बैठक में जनप्रतिनिधियों, विभिन्न संगठनों, पर्यटन से जुड़े संस्थानों और गणमान्य नागरिकों के साथ विचार-विमर्श कर कार्यक्रम की रूपरेखा तय की. सभी ने आपसी समन्वय और सामूहिक भागीदारी से कार्निवाल को भव्य रूप देने का संकल्प लिया. अपर जिलाधिकारी विवेक राय ने बताया नैनीताल में शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विंटर कार्निवाल का आयोजन किया जा रहा है. उन्होंने प्रारंभिक तैयारियों की जानकारी देते हुए सभी संबंधित विभागों, संगठनों और जनप्रतिनिधियों से आयोजन को सफल बनाने के लिए पूर्ण सहयोग की अपील की.

नैनीताल जिला पर्यटन विकास अधिकारी अतुल भंडारी ने पीपीटी के माध्यम से 22 से 25 दिसंबर तक प्रस्तावित कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी दी.

नैनीताल विंटर कार्निवाल टाइमलाइन

  • 22 दिसंबर को नैनीताल बिड़ला चुंगी से कैंची धाम तक लगभग 20 किलोमीटर की ट्रैकिंग आयोजित की जाएगी. जिसमें पर्यटक और पर्यटन से जुड़े लोग प्रतिभाग करेंगे. इसी दिन वोट हाउस क्लब से रिगाटा की शुरुआत होगी. बैंड की प्रस्तुति भी दी जाएगी.
  • 23 दिसंबर को नैनीझील में बोटिंग रेस सहित विभिन्न कार्यक्रम होंगे. सायंकाल दीपदान के साथ मुख्य अतिथि विंटर कार्निवाल का औपचारिक उद्घाटन करेंगे. इससे पूर्व नगर में बैंड धुन के साथ परेड और आकर्षक झांकियां निकाली जाएंगी. स्थानीय सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बाद स्टार नाइट में बॉलीवुड गायक एवं कलाकार परमीश वर्मा अपनी प्रस्तुति देंगे.
  • 24 दिसंबर को फूड फेस्टिवल और विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. इस दिन उत्तराखंड के प्रसिद्ध गायक पवनदीप राजन एवं अन्य कलाकारों द्वारा स्टार नाइट में प्रस्तुति दी जाएगी.
  • 25 दिसंबर को दिन में पेंटिंग, डांस सहित विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी. समापन अवसर पर स्टार नाइट में सुप्रसिद्ध पांडवाज ग्रुप अपनी प्रस्तुति देगा. इसके अलावा चारों दिन स्थानीय कलाकारों के लिए अलग मंच पर निरंतर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे.
  • आयोजन को आकर्षक बनाने के लिए माल रोड को लाइट माला से सजाया जाएगा. विभिन्न स्थानों पर एलईडी स्क्रीन लगाकर कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण किया जाएगा. पर्यटकों के लिए सेल्फी स्टैंड भी स्थापित किए जाएंगे.

अपर जिलाधिकारी विवेक राय ने संबंधित विभागों को सभी तैयारियां समयबद्ध रूप से पूर्ण करने के निर्देश दिए. बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि शुभारंभ अवसर पर मुख्यमंत्री तथा समापन अवसर पर पर्यटन मंत्री को आमंत्रित किया जाएगा. प्रचार-प्रसार के लिए हल्द्वानी रेलवे स्टेशन सहित प्रमुख स्थानों पर होल्डिंग लगाए जाएंगे. खान-पान व जल-पान की व्यवस्था केएमवीएन, अलाव की व्यवस्था नगर पालिका, विद्युत व्यवस्था विद्युत विभाग और पेयजल की जिम्मेदारी जल संस्थान को सौंपी गई.विधायक सरिता आर्या ने कहा मुख्यमंत्री के प्रयासों से नैनीताल में विंटर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यह कार्निवाल आयोजित किया जा रहा है. जिसका प्रतिवर्ष आयोजन किया जाएगा.

नैनीताल विंटर कार्निवाल
कब शुरू होगा नैनीताल कार्निवाल
नैनीताल कार्निवाल तैयारी
नैनीताल विंटर कार्निवाल 2025
