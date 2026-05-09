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Traffic Eye सिस्टम से नैनीताल होगा जाम मुक्त! IIT रुड़की की मदद से किया गया तैयार

नैनीताल में ट्रैफिक के बढ़ते दबाव को कंट्रोल करने के लिए एनआई की मदद ली जा रही है. ट्रैफिक आई डिवाइस लगाने की तैयारी है.

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फाइल फोटो (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : May 9, 2026 at 7:35 PM IST

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नैनीताल: सरोवर नगर नैनीताल में अब पर्यटकों से साथ-साथ स्थानीय जनता को भी जाम से राहत मिलेगी. क्योंकि नैनीतात में कहीं जगहों पर आईआईटी (भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान) रुड़की की मदद से बनाए गए इंटेलिजेंट ट्रैफिक सिस्टम 'ट्रैफिक आई' डिवाइस लगाने की तैयारी का जा रही है.

पर्यटन और धार्मिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण नैनीताल में बढ़ते यातायात दबाव और जाम की समस्या से निपटने के लिए आईजी कुमाऊं रिद्धिम अग्रवाल ने स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट की दिशा में ठोस कदम उठाया है. आईजी रिद्धिम अग्रवाल ने जिले में इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. योजना के तहत पहले चरण में जिले के 17 प्रमुख स्थानों और पार्किंग क्षेत्रों में कुल 37 'ट्रैफिक आई' डिवाइस स्थापित किए जाएंगे. इसके लिए प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है.

आगे चलकर पूरे जनपद में 70 से अधिक डिवाइस लगाने की योजना है, जिस पर करीब 69 लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है. ट्रैफिक आई सिस्टम को आईआईटी रुड़की के सहयोग से विकसित किया गया है. इसके जरिए शहर के विभिन्न मार्गों और पार्किंग स्थलों पर वाहनों की संख्या, पार्किंग क्षमता और यातायात दबाव की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा सकेगी. इससे ट्रैफिक को बेहतर तरीके से नियंत्रित करने के साथ ही जाम की स्थिति से समय रहते निपटा जा सकेगा.

वहीं इस बारे में आईजी रिद्धिम अग्रवाल ने बताया कि इस प्रणाली का परीक्षण मेट्रोपोल पार्किंग, डीएसए पार्किंग, अशोक पार्किंग और सिविल कोर्ट क्षेत्र में किया जा चुका है. परीक्षण के दौरान सिस्टम के सकारात्मक परिणाम सामने आए, जिसके बाद इसे व्यापक स्तर पर लागू करने का निर्णय लिया गया. पहले चरण में नारिमन तिराहा (काठगोदाम), भीमताल मोड़, भवाली चौराहा, बारापत्थर, तल्लीताल, कालाढूंगी तिराहा समेत अन्य प्रमुख चौराहे और पार्किंग स्थल शामिल हैं. इन क्षेत्रों में यातायात दबाव अधिक रहता है, जिससे जाम की समस्या बार-बार उत्पन्न होती है.

आईजी रिद्धिम अग्रवाल ने कहा कि इस स्मार्ट सिस्टम के लागू होने से विशेष रूप से पर्यटन सीजन के दौरान यातायात प्रबंधन अधिक सुदृढ़ और प्रभावी होगा. इससे स्थानीय लोगों के साथ-साथ पर्यटकों और श्रद्धालुओं को भी सुगम, सुरक्षित और बेहतर यातायात अनुभव मिल सकेगा.

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