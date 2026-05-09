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Traffic Eye सिस्टम से नैनीताल होगा जाम मुक्त! IIT रुड़की की मदद से किया गया तैयार

नैनीताल: सरोवर नगर नैनीताल में अब पर्यटकों से साथ-साथ स्थानीय जनता को भी जाम से राहत मिलेगी. क्योंकि नैनीतात में कहीं जगहों पर आईआईटी (भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान) रुड़की की मदद से बनाए गए इंटेलिजेंट ट्रैफिक सिस्टम 'ट्रैफिक आई' डिवाइस लगाने की तैयारी का जा रही है.

पर्यटन और धार्मिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण नैनीताल में बढ़ते यातायात दबाव और जाम की समस्या से निपटने के लिए आईजी कुमाऊं रिद्धिम अग्रवाल ने स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट की दिशा में ठोस कदम उठाया है. आईजी रिद्धिम अग्रवाल ने जिले में इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. योजना के तहत पहले चरण में जिले के 17 प्रमुख स्थानों और पार्किंग क्षेत्रों में कुल 37 'ट्रैफिक आई' डिवाइस स्थापित किए जाएंगे. इसके लिए प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है.

आगे चलकर पूरे जनपद में 70 से अधिक डिवाइस लगाने की योजना है, जिस पर करीब 69 लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है. ट्रैफिक आई सिस्टम को आईआईटी रुड़की के सहयोग से विकसित किया गया है. इसके जरिए शहर के विभिन्न मार्गों और पार्किंग स्थलों पर वाहनों की संख्या, पार्किंग क्षमता और यातायात दबाव की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा सकेगी. इससे ट्रैफिक को बेहतर तरीके से नियंत्रित करने के साथ ही जाम की स्थिति से समय रहते निपटा जा सकेगा.