बजट पर व्यापारियों की मिली-जुली राय, किसी ने बताया उम्मीद भरा तो किसी ने कहा- धरातल पर दिखे असर
गैरसैंण में सीएम धामी ने ₹1,11,703.21 का बजट पेश किया. जिस पर नैनीताल के व्यापारियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : March 9, 2026 at 9:19 PM IST
नैनीताल: उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले धामी सरकार ने ₹1,11,703.21 का बजट पेश किया है. इस बजट को लेकर नैनीताल के व्यापारियों ने अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दी है. किसी ने इसे विकास की दिशा में उठाया गया सकारात्मक कदम बताया है, तो कुछ व्यापारियों का मानना है कि बजट में की गई घोषणाओं का असली फायदा तभी मिलेगा, जब योजनाएं समय पर जमीन पर उतरेंगे.
बता दें कि ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली सरकार ने 1,11,703.21 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है. चुनाव से पहले आए इस अंतिम पूर्ण बजट में सरकार ने पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिलाओं के सशक्तिकरण और आधारभूत ढांचे को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया है.
सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन और कृषि जैसे क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने की घोषणा भी की गई है. बजट पेश होने के बाद नैनीताल के व्यापारिक समुदाय में भी इसकी चर्चा तेज हो गई है. कई व्यापारी इसे पर्यटन के लिए सकारात्मक मान रहे हैं. जबकि, कुछ लोगों का कहना है कि पर्यटन जैसे प्रमुख क्षेत्र के लिए बजट में और ठोस प्रावधान किए जाने चाहिए थे.
नैनीताल होटल एसोसिएशन महासचिव वेद साह का मानना है कि इस बार पर्यटन क्षेत्र को पहले की तुलना में बेहतर प्राथमिकता दी गई है. उनका कहना है कि नई पर्यटन परियोजनाओं के लिए 100 करोड़ रुपए और इको टूरिज्म के लिए 18.5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. साथ ही मेडिकल टूरिज्म को भी बढ़ावा देने की बात कही गई है. उनका मानना है कि यदि बुनियादी ढांचे का विकास तेजी से हुआ तो इससे पर्यटन क्षेत्र को काफी लाभ मिल सकता है.
व्यवसायी रुचिर साह का कहना है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 100 करोड़ रुपए और इको टूरिज्म के लिए 18.5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाना स्वागतयोग्य कदम है. उनका कहना है कि यदि इन योजनाओं को सही तरीके से लागू किया गया तो राज्य में पर्यटन गतिविधियां बढ़ेंगी और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी. उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले समय में पर्यटन के लिए बजट और बढ़ाया जाएगा.
वहीं, मां नैना देवी व्यापार मंडल अध्यक्ष पुनीत टंडन का कहना है कि चुनाव से पहले पेश किया गया यह बजट सरकार की उपलब्धियों और योजनाओं को सामने रखने का प्रयास भी है. उन्होंने कहा कि राज्य में स्वास्थ्य सेवाएं लंबे समय से दबाव में हैं और कई आंदोलनों के बाद ही सरकार ने इस क्षेत्र में ध्यान दिया है.
उनका कहना है कि बजट में की गई घोषणाओं का वास्तविक फायदा तभी मिलेगा, जब उन्हें जल्द धरातल पर उतारा जाए. उन्होंने ये भी कहा कि पर्यटन नगरी नैनीताल में आज भी पार्किंग जैसी मूलभूत समस्याएं बनी हुई हैं, जिन पर ठोस योजना की जरूरत है.
तल्लीताल व्यापार मंडल सचिव अमनदीप सिंह आनंद बजट को उम्मीदों से कम मानते हैं. उनका कहना है कि पर्यटन के लिए कई बार धनराशि की घोषणा होती है, लेकिन उसका असर जमीन पर कम ही दिखाई देता है. उन्होंने कहा कि यदि पर्यटन से जुड़ी योजनाओं पर समयबद्ध तरीके से काम नहीं हुआ तो इसका नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है.
फिलहाल, व्यापारियों का मानना है कि बजट में पर्यटन और विकास से जुड़ी कई घोषणाएं जरूर की गई हैं, लेकिन इनका वास्तविक लाभ तभी मिलेगा, जब सरकार इन योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू कर शहर की जमीनी समस्याओं का समाधान भी सुनिश्चित करे.
