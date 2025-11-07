ETV Bharat / state

नैनीताल सूखाताल झील मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई, जानिये क्या कुछ हुआ

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नैनीताल की सूखाताल झील सौंदर्यीकरण व भारी भरकम निर्माणकार्यों के मामले में स्वतः संज्ञान लिए जाने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई की. मामले को सुनने के बाद मुख्य न्यायधीश जी नरेंद्र व न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खण्डपीठ ने कार्यदायी संस्था जिला विकास प्राधिकरण से कहा है कि पूर्व में दिये गए निर्देशों के अनुपालन को लेकर सवाल जवाब किया. साथ ही प्रगति रिपोर्ट पेश करने को कहा.

कोर्ट के आदेश पर वर्ष 2022 में भारी भरकम निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी थी. झील के सौंदर्यीकरण के लिए वर्ष 2024 में कोर्ट ने अपने पूर्व का आदेश को संसोधित कर सौंदर्यीकरण करने के लिए जिला झील विकास प्राधिकरण से चार माह के भीतर रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने को कहा था, जो अभी तक पेश नहीं की गई है.

मामले के अनुसार नैनीताल निवासी जीपी शाह व अन्य ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायधीश को पत्र लिखकर सूखाताल में हो रहे भारी भरकम निर्माण से झील के प्राकृतिक जल स्रोत बन्द होने सहित कई अन्य बिंदुओं से अवगत करवाया था. पत्र में कहा है कि सूखाताल नैनी झील का मुख्य रिचार्जिंग केंद्र है. उसी स्थान पर इस तरह अवैज्ञानिक तरीके सेनिर्माण किये जा रहे हैं. पत्र में यह भी कहा गया है की झील में पहले से ही लोगों ने अतिक्रमण कर पक्के मकान बना दिये हैं. जिनको अभी तक नहीं हटाया गया है.