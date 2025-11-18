SSP ने उपद्रव के दौरान लापरवाही बरतने पर बेलपड़ाव चौकी प्रभारी को किया निलंबित, दिया सख्त संदेश
बैल पड़ाव पुलिस चौकी में हुए बवाल और तोड़फोड़ के बाद चौकी प्रभारी पर निलंबन की गाज गिरी है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 18, 2025 at 8:32 AM IST
हल्द्वानी: नैनीताल जिले से बड़ी खबर सामने आई है. बैलपड़ाव चौकी में हुए उपद्रव और तोड़फोड़ मामले में चौकी प्रभारी पर गंभीर लापरवाही साबित होने के बाद एसएसपी डॉ. मंजूनाथ टीसी ने कड़ी कार्रवाई की है. एसएसपी ने तत्काल चौकी प्रभारी को निलंबित कर दिया है.
23 अक्टूबर 2025 को बैलपड़ाव पुलिस चौकी में अचानक भीड़ ने धावा बोल दिया था. भीड़ ने चौकी परिसर में घुसकर उपद्रव किया तथा वहां खड़े वाहनों में तोड़फोड़ कर दी. इस पूरे घटनाक्रम में चौकी प्रभारी उप निरीक्षक फिरोज आलम पर आरोप था कि उन्होंने ना तो समय पर प्रभावी कदम उठाए और न ही कानून व्यवस्था नियंत्रित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की. आरोप यह भी है कि उपद्रव के दौरान वह मूकदर्शक बने रहे.
घटना की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी नैनीताल ने मामले की उच्च स्तरीय जांच करवाई. जांच रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि चौकी प्रभारी ने अपने कर्तव्यों का सही ढंग से पालन नहीं किया, समय रहते किसी प्रकार की रोकथाम कार्रवाई नहीं की और कानून व्यवस्था बनाए रखने में पूर्णत: विफल रहे. रिपोर्ट मिलने के बाद एसएसपी डॉ. मंजूनाथ टीसी ने उपनिरीक्षक फिरोज आलम को तत्काल निलंबित करने के आदेश जारी किए.
एसएसपी ने इस कार्रवाई के माध्यम से स्पष्ट संदेश दिया है कि कर्तव्य में लापरवाही और कानून-व्यवस्था को खतरे में डालने वाली किसी भी प्रकार की चूक को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. पुलिस बल की जिम्मेदारी जनता की सुरक्षा है और इसमें लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई अनिवार्य है. नैनीताल पुलिस की इस कार्रवाई को एक कड़े कदम के रूप में देखा जा रहा है, जो भविष्य में पुलिस अधिकारियों को अपने दायित्वों के प्रति अधिक सतर्क रहने का संदेश देता है.
