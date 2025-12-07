उत्तराखंड पुलिस का 'आला'वाला अफसर, घायल सिपाही के लिए बना डॉक्टर, देखिये वीडियो

ETV Bharat / state

गोली लगने से घायल हुए सिपाही के इलाज में एसएसपी मंजूनाथ टीसी ने खुद जुटे रहे. नैनीताल कप्तान की लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं.

एसएसपी मंजूनाथ टीसी ने संभाला आला (Photo-SSP Office)
हल्द्वानी: आज हम आपको ऐसे आईपीएस अफसर के बारे में बताने जा रहे हैं, जो एक डॉक्टर भी हैं. उत्तराखंड के नैनीताल में तैनात एसएसपी मंजूनाथ टीसी की कहानी प्रेरित करने वाली है. बीते दिन भीमताल के खन्स्यु क्षेत्र में दबिश देने गई कुमाऊं एसटीएफ (स्पेशल टास्क फोर्स) की टीम पर अज्ञात बदमाशों ने फायरिंग कर दी थी. इस घटना में एसटीएफ का एक सिपाही और एक स्थानीय व्यक्ति घायल हो गए. जैसे ही एसएसपी मंजूनाथ टीसी को घटना की सूचना मिली वो तत्काल हॉस्पिटल पहुंचे और घायल सिपाही के इलाज में खुद जुटे रहे. जबकि प्रशासनिक ढांचे में ऐसी तस्वीरें कम ही देखने को मिलती हैं. एसएसपी द्वारा घायल सिपाही का इलाज का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोग नैनीताल कप्तान की जमकर तारीफ कर रहे हैं.

एसएसपी ने घायल सिपाही का किया इलाज: दरअसल, बीते दिन भीमताल के ओखलकांडा खस्यू में तस्करी की सूचना पर पहुंची एसटीएफ की टीम पर अज्ञात तस्कर द्वारा एक सिपाही पर फायर झोंक दी. इस दौरान एसटीएफ का सिपाही और एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया. जैसे ही घायल सिपाही को इलाज के लिए हल्द्वानी निजी अस्पताल लाया गया तो सूचना पर नैनीताल जनपद के कप्तान मौके पर पहुंचे, आईसीयू वार्ड में सिपाही से मुलाकात के दौरान उन्होंने खुद ही कमान संभाले हुए, घायल सिपाही की जांच करना शुरू कर दिया.

आईपीएस से पहले डॉक्टर थे मंजूनाथ टीसी: IPS मंजूनाथ टीसी ने सिर्फ एक अधिकारी की तरह नहीं, बल्कि एक डॉक्टर के रूप में भी नजर आए. उन्होंने घायल सिपाही का डॉक्टर बनकर उपचार किया. यह सिर्फ नेतृत्व नहीं, जिम्मेदारी, संवेदनशीलता और मानवता का ऐसा रूप है, जिसे वर्दी पहनकर हर कोई नहीं दिखा पाता. वहीं आईपीएस अफसर मंजूनाथ टीसी ने प्रशासनिक सेवा का मतलब ही बदल दिया.एसएसपी द्वारा घायल सिपाही का इलाज का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.जिसके बाद आईपीएस अफसर मंजूनाथ टीसी की जबर्दस्त चर्चा हो रही है. वीडियो वायरल होने के बाद ऐसे आईपीएस अफसर का लोगों का दिलों में बसना लाजिमी है.

दबिश के दौरान गोली लगने से घायल हुआ था सिपाही (Photo-SSP Office)

एसएसपी की लोग कर रहे जमकर तारीफ: गौरतलब है कि मंजूनाथ टीसी साल 2014 बैच के IPS अफसर हैं. आईपीएस से पहले मंजूनाथ टीसी दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में कार्डियोलॉजिस्ट रह चुके हैं. साल 2010 में उन्होंने मेडिकल की पढ़ाई पूरी कर फोर्टिस फरीदाबाद और सर गंगाराम जैसे बड़े अस्पतालों में अपनी सेवाएं दी. जून 2014 में उन्होंने भारतीय पुलिस सेवा पास की, जिसके बाद उन्होंने कई जनपदों की कमान भी संभाली. मंजूनाथ टीसी को एक माह पूर्व नैनीताल जनपद के एसएसपी के रूप में तैनात किया गया. 11 साल बाद आज उन्होंने जब अपना फर्ज निभाया तो लोग उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं.

