दुष्कर्म के मामले की जांच में लापरवाही महिला दारोगा को पड़ी भारी, एसएसपी ने किया सस्पेंड

हल्द्वानी: महिला अपराध से जुड़े मामले में लालकुआं कोतवाली में तैनात महिला दारोगा को लापरवाही बरतना भारी पड़ गया. एसएसपी ने लापरवाही बरतने पर महिला दारोगा को सस्पेंड कर दिया है, जिससे नैनीताल पुलिस में हड़कंप मचा हुआ है.

महिला अपराध से जुड़े मामले में लापरवाही पड़ी भारी: लालकुआं कोतवाली में महिला अपराध से जुड़े एक गंभीर मामले में एसएसपी मंजूनाथ टीसी ने कड़ा रुख अपनाते हुए बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की है. लालकुआं थाने में तैनात महिला उपनिरीक्षक (एसआई) अंजू नेगी को दुष्कर्म के एक मामले की विवेचना में गंभीर लापरवाही और प्रतिवादी को लाभ पहुंचाने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है. इस कार्रवाई से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है.

ये है पूरा मामला: जानकारी के अनुसार लालकुआं कोतवाली में अक्टूबर 2025 में एक युवती द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई थी. युवती ने आरोप लगाया था कि शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया. इस मामले में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था. विवेचना की जिम्मेदारी महिला एसआई अंजू नेगी को सौंपी गई थी. विवेचना के दौरान यह सामने आया कि महिला दारोगा ने मामले की निष्पक्ष जांच करने के बजाय प्रतिवादी को लाभ पहुंचाने का प्रयास किया है.