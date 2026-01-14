दुष्कर्म के मामले की जांच में लापरवाही महिला दारोगा को पड़ी भारी, एसएसपी ने किया सस्पेंड
एसएसपी ने कहा- महिला अपराध से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही, पक्षपात या अनियमितता कतई बर्दाश्त नहीं
हल्द्वानी: महिला अपराध से जुड़े मामले में लालकुआं कोतवाली में तैनात महिला दारोगा को लापरवाही बरतना भारी पड़ गया. एसएसपी ने लापरवाही बरतने पर महिला दारोगा को सस्पेंड कर दिया है, जिससे नैनीताल पुलिस में हड़कंप मचा हुआ है.
महिला अपराध से जुड़े मामले में लापरवाही पड़ी भारी: लालकुआं कोतवाली में महिला अपराध से जुड़े एक गंभीर मामले में एसएसपी मंजूनाथ टीसी ने कड़ा रुख अपनाते हुए बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की है. लालकुआं थाने में तैनात महिला उपनिरीक्षक (एसआई) अंजू नेगी को दुष्कर्म के एक मामले की विवेचना में गंभीर लापरवाही और प्रतिवादी को लाभ पहुंचाने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है. इस कार्रवाई से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है.
ये है पूरा मामला: जानकारी के अनुसार लालकुआं कोतवाली में अक्टूबर 2025 में एक युवती द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई थी. युवती ने आरोप लगाया था कि शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया. इस मामले में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था. विवेचना की जिम्मेदारी महिला एसआई अंजू नेगी को सौंपी गई थी. विवेचना के दौरान यह सामने आया कि महिला दारोगा ने मामले की निष्पक्ष जांच करने के बजाय प्रतिवादी को लाभ पहुंचाने का प्रयास किया है.
प्रथम दृष्टया आरोप सही पाए गए: जांच में पाया गया कि विवेचना में जरूरी कानूनी प्रक्रियाओं का सही तरीके से पालन नहीं किया गया. जिससे पीड़िता के साथ न्याय की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती थी. मामले की शिकायत उच्चाधिकारियों तक पहुंचने के बाद एसएसपी मंजूनाथ टीसी ने इसकी गंभीरता को देखते हुए तत्काल जांच कराई. प्रथम दृष्टया आरोप सही पाए जाने पर महिला एसआई अंजू नेगी को निलंबित कर दिया है.
महिला दारोगा को सस्पेंड किया गया: एसएसपी मंजूनाथ टीसी ने बताया कि-
जनपद पुलिस महिला सुरक्षा को लेकर पूरी तरह गंभीर है. महिला अपराध से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही, पक्षपात या अनियमितता को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. यदि किसी भी स्तर पर यह पाया गया कि विवेचना में जानबूझकर ढिलाई बरती गई है या आरोपी को फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई है, तो संबंधित अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ सख्त विभागीय कार्रवाई की जाएगी.
-मंजूनाथ टीसी, एसएसपी, नैनीताल-
