रामनगर प्रतिबंधित मांस केस, HC में पेश हुए SSP, बीजेपी नेता की जमानत याचिका पर सुनवाई कल

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने बीते दिनों रामनगर में मांस कांड मामले में बीजेपी नेता मदन जोशी के खिलाफ दंगा भड़काने की सुनियोजित साजिश करने व पिकअप चालक के साथ मारपीट करने को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई की.

एसएसपी नैनीताल व्यक्तिगत रूप से हाईकोर्ट में पेश हुए: पूर्व के आदेश पर आज एसएसपी नैनीताल और एसएचओ रामनगर कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश हुए. मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र व न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने दायर सभी मामलों की एक साथ सुनवाई करने के लिए कल की तिथि नियत की है.

फरार आरोपियों की कुर्की के आदेश जारी हुए: साथ में कोर्ट ने एसएसपी से कहा है कि मामले की प्रगति रिपोर्ट पेश करें. आज हुई सुनवाई पर एसएसपी नैनीताल व एसएचओ रामनगर कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश हुए. उनके द्वारा कोर्ट को अवगत कराया गया कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है. अभी तक रामनगर के कई लोगों हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है, जो फरार हैं उनके खिलाफ कुर्की के आदेश भी जारी हो चुके है. ऐसे ही मामले में बैलपड़ाव में भी कई नामजद लोगों को हिरासत में लिया गया है. वहीं पुलिस ने कोर्ट को बताया कि सोशल मीडिया में चल रहे वीडियोज को हटाया जा रहा है.