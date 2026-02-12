ETV Bharat / state

RTI कार्यकर्ता को जान से मारने की धमकी, फोन कॉल की रिकॉर्डिंग के आधार पर जांच शुरू

नैनीताल रामनगर के RTI एक्टिविस्ट देव बिष्ट ने अज्ञात व्यक्ति पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया.

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : February 12, 2026 at 1:34 PM IST

रामनगर: नैनीताल जिले के रामनगर निवासी आरटीआई कार्यकर्ता देव बिष्ट ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है. उन्होंने इस संबंध में प्रशासन से शिकायत करते हुए सुरक्षा की मांग की है. पुलिस ने कॉल रिकार्डिंग को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है.

देव बिष्ट निवासी नाथूर होई ने बताया कि 11 फरवरी 2026 की रात लगभग 9 बजे उनके मोबाइल पर एक अननोन नंबर से कॉल आई. आरोप है कि कॉल करने वाले व्यक्ति ने उन्हें न केवल जान से मारने की धमकी दी, बल्कि अभद्र भाषा और गाली-गलौज का भी प्रयोग किया. देव बिष्ट के अनुसार, कॉल करने वाले व्यक्ति ने उसे गोली मारने की धमकी दी और लगातार आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहा था.

सुरक्षा की मांग: देव बिष्ट ने बताया कि उन्होंने पूरी बातचीत की रिकॉर्डिंग भी की है, जिसमें कथित तौर पर स्पष्ट रूप से जान से मारने की धमकी दी जा रही है. उनका कहना है कि इस घटना के बाद उनके परिवार में भय का माहौल बना हुआ है और वे स्वयं को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं. उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जल्द से जल्द आरोपी की पहचान कर कड़ी कार्रवाई की जाए.

वहीं इस मामले में रामनगर के सीओ सुमित पांडे ने कहा कि 12 जनवरी को रामनगर निवासी देव बिष्ट की शिकायत प्राप्त हुई है और प्रकरण की जांच की जा रही है. उन्होंने बताया कि उपलब्ध सबूतों के आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी और दोषी पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे. फिलहाल पुलिस कॉल डिटेल और रिकॉर्डिंग की जांच में जुटी है. मामले को लेकर क्षेत्र में चर्चा का माहौल है और लोग प्रशासन से निष्पक्ष कार्रवाई की उम्मीद कर रहे हैं.

