HC की सख्ती के बाद BJP पूर्व मंडल अध्यक्ष समेत 3 लोगों के घरों पर नोटिस चस्पा, सरेंडर करने का आदेश

रामनगर: उत्तराखंड हाईकोर्ट की सख्ती के बाद नैनीताल पुलिस अब पूरी तरह हरकत में आ गई है. मांस विवाद मामले में घिरे भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष मदन जोशी सहित तीन आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है. SSP नैनीताल ने इन सभी को नोटिस जारी कर अदालत में पेश होने के आदेश दिए हैं.

पुलिस ने मदन जोशी, राजू रावत और जतिन के घरों पर नोटिस चस्पा किए हैं. नोटिस में चेतावनी दी गई है कि वे 10 दिसंबर को एसीजेएम (ACJM) कोर्ट रामनगर में पेश होकर अपने खिलाफ लगे आरोपों का जवाब दें.

रामनगर मांस विवाद: यह कार्रवाई तब की गई जब हाल ही में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने इस पूरे प्रकरण को लेकर SSP नैनीताल और रामनगर कोतवाल को तलब किया था. अदालत ने सख्त टिप्पणी करते हुए पूछा था कि अब तक आरोपियों के खिलाफ क्या कदम उठाए गए हैं. साथ ही यह भी साफ किया था कि यदि पुलिस ने जल्द कार्रवाई नहीं की, तो अदालत को कठोर रुख अपनाना पड़ेगा.

मारपीट के आरोपियों के घर नोटिस चस्पा: हाईकोर्ट की इस फटकार के बाद SSP नैनीताल ने तुरंत एक्शन मोड अपनाया. पुलिस ने न केवल आरोपियों के घरों पर नोटिस चस्पा किए, बल्कि इलाके में मुनादी (सार्वजनिक घोषणा) भी कराई ताकि उन्हें सार्वजनिक रूप से अदालत में पेश होने के लिए बाध्य किया जा सके.