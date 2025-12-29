ETV Bharat / state

रामनगर में किडनैपिंग और लूटकांड का खुलासा, पुलिस तीन आरोपियों को किया अरेस्ट

आरोप है कि समीर खान ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर शुभम कश्यप के साथ मारपीट और गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी भी दी. पीड़ित ने बताया कि आरोपियों ने देशी तमंचा उसकी कनपटी पर रखकर उसकी जेब में रखा पर्स छीन लिया, जिसमें नगद रुपये और जरूरी कागजात थे.

पुलिस के अनुसार 26 दिसंबर 2025 को शुभम कश्यप पुत्र दलीप राम निवासी भवानीगंज छोटी नहर ने रामनगर कोतवाली में तहरीर दी थी. शुभम कश्यप ने अपनी शिकायत में पुलिस को बताया था कि समीर खान नाम के व्यक्ति ने उसे बहला-फुसलाकर जबरन अपनी बुलेट मोटर साइकिल पर बैठाया और अपहरण कर ले गया.

रामनगर : नैनीताल जिले की रामनगर कोवताली पुलिस ने अपहरण, मारपीट और लूट के गंभीर मामले का खुलासा किया. इस मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है. पुलिस ने आरोपियों के एक बाइक और तमंचा भी बरामद किया है.

मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना रामनगर में एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें अपहरण, लूट, धमकी और अवैध हथियार से संबंधित धाराएं शामिल की गईं. वारदात की जांच के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल के निर्देश पर अपर पुलिस अधीक्षक हल्द्वानी और क्षेत्राधिकारी के पर्यवेक्षण में पुलिस टीम गठित की गई.

पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर रामनगर क्षेत्र में निगम के पास बंद पड़ी आरा मशीन के खंडहर से तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान समीर खान (21 वर्ष), ईशान खान उर्फ पव्वा (20 वर्ष) और रिहान अल्वी (20 वर्ष) निवासी रामनगर जनपद नैनीताल के रूप में हुई है.

आरोपियों की निशानदेही पर समीर खान के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल 315 बोर का तमंचा और बुलेट मोटर साइकिल बरामद की गई. वहीं ईशान खान उर्फ पव्वा के पास से पुलिस को लूटा हुआ काले रंग का पर्स, जिसमें 290 रुपये नकद और अन्य कागजात थे, बरामद हुआ.

इसके अलावा रिहान अल्वी के कब्जे से पीड़ित का आधार कार्ड भी बरामद किया गया. पुलिस ने बताया कि तीनों आरोपियों को कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया गया. इस पूरी कार्रवाई में उपनिरीक्षक सोमेंद्र सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने सराहनीय भूमिका निभाई.

