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हल्द्वानी नाबालिग लड़की गैंगरेप केस, होम स्टे पर भी पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, जानिए पूरा मामला

हल्द्वानी नाबालिग लड़की गैंगरेप केस में होम स्टे पर कार्रवाई. ( ETV Bharat )

हल्द्वानी: नैनीताल जिला मुख्यालय हल्द्वानी में बीते दिनों नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है. इस मामले के खुलासा करते हुए बीते दिन पुलिस ने चार लोगों को गिरफ्तार किया था. इस मामले का मुख्य आरोपी छात्र नेता है, जिसने हाल ही में छात्र संघ चुनाव भी लड़ा था. मुख्य आरोपी अध्यक्ष पद का प्रत्याशी रहा था. वहीं आज भी हल्द्वानी पुलिस ने इस मामले में एक और बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने आज उस होम स्टे को सील किया है, जहां पर नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप किया गया था.

होम स्टे के संचालक पर आरोप है कि नाबालिग का बिना पहचान पत्र सत्यापन के यहां कमरा उपलब्ध कराया गया था. हल्द्वानी के मुखानी क्षेत्र में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के गंभीर मामले में पुलिस और जिला प्रशासन ने कार्रवाई का दायरा बढ़ा दिया है. अब तक चार आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद प्रशासन ने उस ठिकाने पर भी कानूनी शिकंजा कस दिया है, जहां इस जघन्य अपराध को अंजाम दिए जाने का आरोप है.