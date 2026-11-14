हल्द्वानी नाबालिग लड़की गैंगरेप केस, होम स्टे पर भी पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, जानिए पूरा मामला
हल्द्वानी गैंगरेप केस में पुलिस और प्रशासन ने आज उस होम स्टे पर भी कार्रवाई की, जहां पर नाबालिग के साथ रेप हुआ था.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 14, 2026 at 10:07 PM IST
हल्द्वानी: नैनीताल जिला मुख्यालय हल्द्वानी में बीते दिनों नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है. इस मामले के खुलासा करते हुए बीते दिन पुलिस ने चार लोगों को गिरफ्तार किया था. इस मामले का मुख्य आरोपी छात्र नेता है, जिसने हाल ही में छात्र संघ चुनाव भी लड़ा था. मुख्य आरोपी अध्यक्ष पद का प्रत्याशी रहा था. वहीं आज भी हल्द्वानी पुलिस ने इस मामले में एक और बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने आज उस होम स्टे को सील किया है, जहां पर नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप किया गया था.
होम स्टे के संचालक पर आरोप है कि नाबालिग का बिना पहचान पत्र सत्यापन के यहां कमरा उपलब्ध कराया गया था. हल्द्वानी के मुखानी क्षेत्र में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के गंभीर मामले में पुलिस और जिला प्रशासन ने कार्रवाई का दायरा बढ़ा दिया है. अब तक चार आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद प्रशासन ने उस ठिकाने पर भी कानूनी शिकंजा कस दिया है, जहां इस जघन्य अपराध को अंजाम दिए जाने का आरोप है.
पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने होमस्टे पर छापा मारते हुए पूरे परिसर को सील कर दिया. दरअसल, पुलिस की जांच में सामने आया कि नाबालिग के बिना पहचान पत्र का सत्यापन किए ही होमस्टे में कमरा उपलब्ध कराया गया था. आरोप है कि इसी परिसर का इस्तेमाल पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध कारित करने के लिए किया गया.
मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी नैनीताल डॉ. मंजूनाथ टीसी ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए थे. पुलिस ने तेजी दिखाते हुए चार आरोपियों को महज छह घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया था. इसके बाद अब जिला प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने होमस्टे के खिलाफ भी कार्रवाई करते हुए संपूर्ण परिसर को सील कर दिया है.
फिलहाल होमस्टे के संचालन से जुड़े दस्तावेजों, पहचान पत्र सत्यापन की व्यवस्था और अन्य संभावित अनियमितताओं की जांच की जा रही है. इसके आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी. एसएसपी नैनीताल मंजूनाथ टीसी ने कहां कि महिला एवं बाल अपराधों के मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी. अपराधियों के साथ-साथ नियमों की अनदेखी कर उन्हें संरक्षण देने वालों को भी किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
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