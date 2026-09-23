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नैनीताल में नंदा-सुनंदा की विदाई, जयकारों से गूंजी सरोवर नगरी

नैनीताल: मां नंदा-सुनंदा की भव्य शोभायात्रा के साथ नंदा देवी महोत्सव अपने समापन की ओर पहुंच गया. अष्टमी के दिन 19 सितंबर से शुरू हुए महोत्सव के अंतिम दिन नयना देवी मंदिर से मां की डोली नगर भ्रमण पर निकली. हजारों श्रद्धालु मां के दर्शन और विदाई के लिए उमड़े. ढोल-नगाड़ों और छोलिया नृत्य के बीच पूरा नैनीताल मां के जयकारों से गूंज उठा. देर शाम झील में डोला विसर्जन के साथ मां को कैलाश विदा किया गया.

सरोवर नगरी नैनीताल में आज भक्ति, आस्था और कुमाऊंनी संस्कृति का अद्भुत संगम देखने को मिला. मां नंदा-सुनंदा की विदाई के लिए निकली भव्य शोभायात्रा में हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए. नयना देवी मंदिर से मां नंदा-सुनंदा की डोली नगर भ्रमण के लिए रवाना हुई तो पूरा शहर मां के जयकारों से गूंज उठा.

नैनीताल में नंदा-सुनंदा की विदाई (ETV Bharat)

ढोल-नगाड़ों की थाप, छोलिया नर्तकों की प्रस्तुति और मां के जयकारों के बीच श्रद्धालु भक्ति में झूमते नजर आए. स्थानीय लोगों के साथ दूर-दराज से पहुंचे श्रद्धालुओं ने भी मां के दर्शन किए और सुख-समृद्धि की कामना की. मां नंदा-सुनंदा की शोभायात्रा में नैनीताल के सभी वर्गों की भागीदारी देखने को मिली. महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग और युवा बड़ी संख्या में यात्रा का हिस्सा बने. पारंपरिक वेशभूषा और छोलिया नृत्य ने शोभायात्रा में कुमाऊं की लोक संस्कृति के रंग भर दिए.